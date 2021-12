Los ataques de palometas en la laguna Setúbal no cesan: en las últimas semanas se registraron más de 30 personas heridas en la Costanera Este de Santa Fe por mordeduras de los cardúmenes. En ese sentido, el Sindicato Único de Guardavidas y Afines Seccional Santa Fe (Sugara) emitió una serie de recomendaciones ante el aumento de turistas en la zona y las altas temperaturas, que propician la aparición de estos peces.

Lo primero que hay que hacer "cuando uno llega al balneario es comunicarse con un guardavida. Es algo fundamental para poder ingresar", dijo Diego Palomeque, referente de Sugara. En aquellas playas que no tengan puestas las banderas que indican si se puede entrar o no al río, el consejo es "consultar al guardavida, que es quien va a decir si es seguro o no el ingreso al agua. Creo que con esa precaución podemos disfrutar de estos espacios", agregó.

"Al momento de registrarse algún caso, los guardavidas avisan a la gente para que salgan del agua. Y se les indica y sugiere que usen las duchas que hay en cada parador para refrescarse. Porque con estas temperaturas es difícil estar sin poder meterse al agua", señaló el referente de Sugara en declaraciones a LT10.

Según Palomeque, la mayoría de los ataques de las últimas semanas se registraron en Costanera Este. "Tuvimos casos que se dieron en el pelo del agua, con pocos centímetros de profundidad y también casos de personas que se tiraban desde su embarcación a refrescarse y fueron mordidos", indicó.

Qué son las palometas

La palometa, también conocida como la piraña de vientre rojo, es un pez teleósteo de la familia Characidae que se caracteriza por tener una gran mandíbula y dientes en forma de colmillos que le permiten triturar la carne. Suelen ser plateados con puntos negros en todo el cuerpo o verde azulados.

Se trasladan en cardúmenes y prefieren las zonas de aguas bajas para alimentarse. Como perciben la sangre, cuando una de ellas muerde a alguien es muy probable que las otras se acerquen para atacar. Así es como se producen los ataques a varias personas en un mismo momento, como ocurrió semanas atrás en Santa Fe.