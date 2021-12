Varios sindicalistas repudiaron la mesa judicial bonaerense armada durante el gobierno de María Eugenia Vidal y conducida por el exministro de Trabajo Marcelo Villegas. Las maniobras, según reveló Página/12, tenían como objetivo armar causas contra sindicalistas para perseguir y destruir a las organizaciones de trabajadores.

El entramado quedó expuesto en una serie de videos hallados por la AFI y con los que adelantaron que presentarán este lunes una denuncia en la Justicia. Entre otras cosas, durante el encuentro entre funcionarios y empresarios, se lo escucha a Villegas decir que "si pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría".



El repudio de Roberto Baradel

"Es algo que nosotros sufrimos. A mí no me sorprende lo de Villegas. Ahora que aparece esto lo tiene que investigar la Justicia", dijo el secretario general de SUTEBA Roberto Baradel por AM750 y definió: "Era un plan sistemático para estigmatizar, para descalificar, para deslegitimar a los sindicatos, a los dirigentes sindicales. Pero no solamente a los sindicatos, a los jueces laborales".

Sobre este punto, señaló: "Acuérdese que Macri lo llamó 'mafia' a los jueces laborales. A Héctor Recalde, abogado laboralista. A todo lo que significara, para ellos, la defensa de los derechos de los trabajadores. Creían que era una mafia y entonces se llevaban adelante una estrategia como presuntamente como se está mostrando en este video".



Baradel, además, se manifestó enfático: "Creo que hay que investigar además el dinero que el gobierno de María Eugenia Vidal le daba a algunas productoras que contrataban de televisión para generar una suerte de modus operandi que estaba fuera de la ley".

Así, señaló que mediante este soporte "hacían una campaña a favor de la gobernadora y en contra de los trabajadores, de los dirigentes sindicales".

Por último, sobre el registro que hay de la reunión, dijo: "Hasta se grababan a ellos mismos. No se tenían confianza ni entre ellos".