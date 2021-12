La FMS regresará este miércoles a Buenos Aires y lo hará con público. Tras hacerle frente a la pandemia a través del streaming, la liga de freestyle más importante de habla hispana probó el formato presencial el pasado 4 de diciembre en la ciudad de Mendoza. Y resultó todo un éxito, legando además batallas potentes. Aunque los MCs Papo y MP no fueron de la partida, ya confirmaron su participación en la segunda jornada, que tendrá como sede el estadio Obras Sanitarias. “La fecha de Mendoza fue un reencuentro con el público. Llevábamos dos años sin su presencia y, más allá de las ganas que teníamos de que volviera, creo que el resultado fue bueno”, afirma Asier Fernández, creador del evento y director de Urban Roosters (productora organizadora de la competencia), desde España. “En Buenos Aires esperamos a más de seis mil personas. Prevemos un lleno total, al igual que en las fechas restantes”.

De entre los 12 concursantes de esta edición, destaca el actual campeón de la versión argentina de otro encuentro cumbre del freestyle: la Batalla de los Gallos. Pese a que Klan no alcanzó la última ronda en la final iberoamericana del certamen, celebrada el 11 de diciembre en la capital chilena, su combate ante el peruano Stick fue considerado uno de los más difíciles, al punto de que terminó en una tanda adicional de desempate. “Lo viví momento a momento”, recuerda Lucas Matías Santo (tal es su nombre real). “El tenía su posición y yo la mía. Fue una batalla de estilos copada. No sólo representaba a la Argentina sino a una manera de hacer rap”. A propósito de esto, el freestyler reconoce que si en algo le ayudó la pandemia fue a perfeccionar su identidad. “Al no haber público en las competencias, escuchamos con audio de estudio todo. Si bien extrañamos a la gente, fue un tiempo en la cámara de entrenamiento. Nos brindó esa energía que tanto necesitábamos”.

Klan se presenta en la FMS como campeón de la Batalla de los Gallos.

Junto con la Batalla de los Gallos y la Copa Federación, la Freestyle Master Series se ubica en Argentina en el primer rango de competencias de improvisación de rap. “Esta es la mayor liga de freestyle de habla hispana. Aporta no sólo a la disciplina, sino que hizo que evolucionara el freestyle”, explica Ale Pluz, presentador (rol conocido como “host”) de la FMS. “Veníamos de un estilo de definición en el que ganaba un competidor u otro. O a lo sumo había una réplica. Ahora hay puntaje por patrones”. De hecho, la participación en la FMS está supeditada por las reglas establecidas por la Freestyle Rap Federation, entidad que aglutina a las principales batallas de esta actividad (Argentina y Uruguay integran un mismo circuito). Existen cuatro rangos de competencias en el ranking de ascenso, que otorgan puntos a los freestylers. Los tres torneos del primer rango conceden entre 6 mil y 40 mil puntos. Sin embargo, no es tan fácil llegar a esta instancia.

Después de intentarlo en 2018 y en 2020, ésta será la primera vez de MP en la FMS. “Es como el ascenso del fútbol. Los dos primeros podios suben y el resto juega el playoff”, compara esta promesa del freestyle. “Luego de hacer algunas exhibiciones, este año me llegó la invitación para participar. Rapeo desde los 12 años y la FMS vio el potencial que tengo. Es una gran fortuna poder compartir con estos raperazos”. Aparte de él, de Papo y de Klan, en esta ocasión competirán Stuart, Tata, Larrix, Katra, Zaina, Naista, Wolf, Nacho y Mecha. Aunque en esta edición no habrá participación femenina, al momento de pararse sobre el escenario frente a una rapera, el artista conocido igualmente con el alias de “El Juvenil” (es el más joven de esta docena de contendientes) tiene sus consideraciones. “Me representa lo mismo. En el escenario, medimos otras cosas. Cada uno debe tener un límite moral en cuanto a los temas que se tocan. Si lo llegás a cruzar, no te va a servir ni a vos ni a nadie”.

Partícipe de la generación de freestylers que allanó el camino para estos revolucionarios del flow, Ale Pluz no deja de sorprenderse del desarrollo que tuvieron la técnica y los valores de la nueva camada. “A todos los que están en esta competencia, los vi desde el inicio. A la nueva generación la admiro y la amo, y de ella aprendo un montón. Siento que nacen evolucionados”, reflexiona el asimismo coconductor de DAMN, programa (hoy transmitido por YouTube) que devino en amplificador de la música urbana local. “Nosotros éramos más rústicos. Si tardamos en pavimentar rutas, ellos crearon naves especiales”. Para el presentador de la FMS, el cambio de paradigma del freestyle en la Argentina no sólo radica en su propagación en las redes: también tuvo que ver con la renovación de público. “Creo que ahí se generó el click. Ahora hay menos prejuicios con respecto a que el que escuche rap pueda consumir otra cosa. A nivel global, se aceptó que el rap era más cool”.

A pesar de la euforia y de las expectativas que provocan la vuelta presencial de la Freestyler Master Series, esto sucederá mientras deambula entre nosotros una nueva cepa del coronavirus. “Velaremos por la salud de todos”, asegura Asier Fernández, creador de la FMS: evento de origen español que se lleva adelante en paralelo en otros seis países, entre ellos la Argentina, y que cuenta con 20 millones de seguidores alrededor del mundo. “Nos planteamos hacerlas en plató (formato stream mediante), si el repunte crece. La idea era lanzarlo. En principio, vamos a seguir adelante con o sin público, aunque éste le da una gasolina especial a los freestylers”. Al final de la temporada, el competidor que acumule más puntos en esta suerte de “UFC del rap” será el campeón. Pero hay más. “Con nosotros, un joven puede desde aprender esta disciplina hasta convertirse en un profesional, que puede cobrar un sueldo por participar en las competiciones más relevantes del circuito oficial”.

“Mi intención es llenarle la heladera a mi gente y que puedan vivir bien”, explica MP. Sobre sus posibilidades de ganar, el artista, que manufacturó su propuesta como el “Flow del año 3000”, dice que no tiene nada para perder. “Siento que tengo mucho a favor: frescura y público con ganas de verme. Mi proyecto es rapear bien”. En tanto que Klan, quien en 2022 pondrá a circular su disco El extraño mundo de Klan, opina que todos saldrán a mostrar su estilo, sin intención de imponerlo. “Esto es arte y disciplina. Hay que mantener la magia. Podemos amoldarnos a las nuevas generaciones de MCs, que vienen con un formato competitivo, sin perder la autenticidad. Por más que sea el último campeón de la Batalla de los Gallos, tengo la cabeza más limpia y fresca para cumplir mis objetivos”. Y Ale Pluz remata: “Quedan diez fechas más. Le pido a la gente que le preste atención a los batallones que se vienen. El freestyler que gane lo hará milimétricamente”.