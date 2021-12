El Turco Maradona será recordado por algunos momentos de su pendular carrera futbolística pero sobre todo por las historias de las que fue parte junto a su hermano más famoso. Y de entre ellas, una de las más notables tal vez sea haber aparecido en el inconsciente de Diego en el momento culminante de su mítico segundo gol a Inglaterra en 1986: “Definí como mi hermano el Turco me había dicho”.

El propio capitán de la Selección campeona del mundo reveló esa aparición. La historia data de un amistoso que Inglaterra y Argentina jugaron el 13 de mayo de 1980 en el estadio de Wembley.

Maradona recibió un pase de Juan Barbas en tres cuartos de cancha y, en una gambeta circular, eludió a cuatro ingleses. Luego quedó frente al arquero Ray Clemence, pero en vez de encarar y esquivarlo definió hacia la izquierda y la pelota salió rozando el palo.

“Había hecho una jugada muy parecida, pero muy parecida (a la de 1986 en el Estadio Azteca) y definí tocándola a un costado cuando me salió el arquero. La pelota se fue afuera por esto, por nada, cuando yo ya estaba gritando el gol”, recordó Maradona en su libro “Yo soy El Diego de la gente”.





La jugada no fue coronada con el gol y Diego se lamentó. Obviamente, nadie le recriminó nada hasta que horas más tarde habló por teléfono con su familia y del otro lado el Turco, que en esos días tenía solo 7 años, le hizo un reproche.

“¡Boludo!, no tendrías que haber tocado (definido). Le hubieras amagado, si ya estaba tirado el arquero”. La sorpresa de Diego fue enorme y le contestó: “¡Hijo de puta! Vos porque los estabas mirando por televisión”. Pero la respuesta de su hermano más chico fue letal: “No, Pelu, si vos le amagabas, enganchabas para afuera y definías con derecha, ¿entendés?”

Se ve que el reproche del Turco quedó resonando en la memoria de Diego porque seis años después, durante un partido contra el mismo rival pero en los definitorios octavos de final de un mundial, Maradona definió como le pidió su hermano.

Luego de eludir a cuatro marcadores ingleses (cinco si se cuenta al que lo cruzó dos veces en la carrera), Diego entró al área, encaró al arquero y, en vez de definir como lo había hecho aquella vez, eligió gambetear por la derecha a Peter Shilton y luego sí patear al arco.

Días después del Mundial ’86, Diego Maradona contó que aquel consejo del Turco había sido clave en ese gol que fue elegido como el mejor de la historia de los mundiales. Hasta se creyó que fue una de las tantas hipótesis que pensó en aquella jugada. Pero no.

Lo que sí es seguro, y él mismo lo contó en su libro, es que aquella corrección de su hermano menor estuvo presente en su inconsciente: “Se dijeron muchas cosas. Como que yo no pensé en un consejo de mi hermano, en el momento. No, en el momento no, pero después sí me di cuenta, algo me habrá venido a la cabeza, porque definí como mi hermano el Turco me había dicho”.