“Un gran poto conlleva una gran responsabilidad”, dice el emblema de lucha de Sensual Spiderman. El traje no deja lugar a la imaginación: la tela elastizada esculpe, como si fuera un monumento de mármol, un David en spandex, su culo redondo y parado. Aquel que sacude en la vía pública haciendo que la Tierra tiemble al ritmo de Explota mi corazón. El superhéroe que nació en Ecuador y hace 20 años vive en Santiago de Chile invita a lxs ciudadanxs a que le den un chirlo en la cola mientras perrea en la calle o escala la fachada de un hospital. En la película Spiderman: No Way Home existe un multiverso en el que hay más de un Hombre Araña, y el pasado retorna con la furia de un tornado. Hay un desfile de súper villanos con rostros conocidos, pero ninguno genera más terror que el, en aquel momento, presidente de Chile Sebastián Piñera cuando, durante las manifestaciones de 2019, negó las violaciones de su gobierno a los derechos humanos mientras miles de personas en las calles eran atacadas y torturadas por los carabineros. “Hasta ese momento Chile era un país que no protestaba, de hecho pedían permiso para protestar. Todos los días le subían el precio a la gasolina, al transporte, era imposible ya vivir en Chile. Las demandas sociales no estaban siendo escuchadas, y pasaron tres décadas sin ser oídos. No es que se me ocurrió utilizar a Spiderman en la lucha política, Chile se despertó y yo me uní a la lucha con mi traje”, me cuenta el superhéroe que no revela su rostro.

Apenas salió el trailer de la película de Marvel, Sensual Spiderman fue tendencia en Twitter. “Hay un cuarto universo sensual”, afirma en su Instagram. No fue necesario que su nombre aparezca en los créditos para que el superhéroe chileno sea uno más en ese multiverso: el 25 de octubre de 2019, en la marcha más grande de Chile, Sensual Spiderman se hizo famoso en todo el mundo. Fue una imagen de tapa de diarios chilenos como sucede en la ficción cuando el arácnido es fotografiado para el Daily Bugle.

Rodeado por más de un millón de personas en Plaza Italia, Sensual Spiderman trepó un poste entre nubes de humo y flameó la bandera roja, azul y blanca. Los mismos colores que caracterizan su chilenizado traje. “Mi vida cambió desde esa marcha. Antes era un completo desconocido y ahora en mi país soy un personaje muy conocido. Nunca busqué esa popularidad. En la primera semana de las manifestaciones de 2019 se me presentaron opciones para ser el líder del movimiento de la revuelta de Chile. La gente me escribía mucho porque mis videos se habían viralizado. Pero decidí apartarme, porque yo quería apoyar al movimiento, no dirigirlo. Tuve mucho miedo en un principio. Yo no quería que me tomen como un líder sino como un símbolo de la lucha”, me cuenta Sensual Spiderman. Quien hizo el primer Only Fans solidario de Latinoamérica y tiene hasta su propio himno compuesto por La cumbia rudeboys: Estupido y sensual Spiderman.

“Con la moral hasta el cielo y el perreo hasta el suelo”

El baile que hipnotiza a todes

Tom Holland (el actor que interpreta al Hombre Araña y pelea contra el Dr. Octopus en la película recientemente estrenada) se calzó una peluca, unas medias can can y un corset de charol negro en la televisión para bailar Umbrella de Rihanna en una despiadada batalla de Lip Sync. Y meneó junto a un grupo de bailarines sacando a la loca que habita en él. Sensual Spiderman comparte el mismo poder: con su baile puede hipnotizar a la gente. Camina sobre stilettos rojos por la vereda y frena el colectivo haciendo twerk. “Con la moral hasta el cielo y el perreo hasta el suelo”, dice. Para limpiar su casa se pone una peluca morocha, pollera, musculosa y graba un video como Freddy Mercury en I Want To Break Free. “Así que, cariño, no puedes ver/¡Que tengo que ser libre!”. Un homenaje a su mayor ídolo e inspiración, o a quien él describe como un superhéroe sin traje. “El personaje Sensual Spiderman lo considero muy ligado al ballet. Porque en los estudios de danza, que es lo que yo estudié, cuando tomaba clases de ballet el profesor aseguraba que los movimientos me salían toscos. Y un día me miró y me dijo ´tú estás preocupado de que no se te vea fino, delicado. Tú solo tienes que cumplir con el paso´. Y yo me quedé con eso: hay que cumplir con el rol que te pide el arte. Sensual Spiderman va ligado a la sensualidad, a una sensualidad que no representa ni a un hombre, ni a una mujer. Mi personaje no tiene un género definido, ni tampoco una identidad sexual aunque muchos lo vean gay”.

Sensual Spiderman fue invitado al Bailando por un sueño de Chile y pasó por distintos canales de televisión durante la revuelta de 2019. Pero cuando llegó la pandemia la lucha se corrió de las calles. Fue en ese momento donde el bailarín con traje empezó a animar a la gente desde su casa: ponía día y hora para empezar a mover el poto en vivos de Instagram. “No puedo estar sin bailar. Para mí el baile es vivir. Cuando bailo, cuando compongo un paso, cuando lo hago lindo, pulcro, al 100%. La danza es activismo, y yo soy “artivista”. La persona que no hace activismo siento que le falta empatía. No hace falta que te pase lo mismo para ayudar al otro”, me explica. En el 2020 bailó toda clase de ritmos al caer la noche acercándose al pueblo a través de las redes sociales. Quitándole esa frialdad que tantxs critican.

Sensual Spiderman no se identifica con un género, es puro artivismo.

Un superhéroe al rescate de la diversidad

“De estar todos reunidos en Plaza Italia, o en Plaza Dignidad como le llamamos después, en el centro neurálgico de Santiago, nos hemos desglosado a distintos frentes. Unos estuvieron construyendo una nueva Constitución, otros se ocuparon de las denominadas ollas comunes (llevar alimento a las tomas), otro grupo salió a la calle a pedir la liberación de presos políticos, mientras otros hacen artivismo y ayudas sociales”. Sensual Spiderman no busca imitar al Hombre Araña de Tobey Maguire, tampoco al interpretado por Andrew Garfield. Desde la primera vez que se puso la máscara, hace seis años cuando comenzó a trabajar en semáforos porque se enteró que iba a ser padre, buscó construir un superhéroe que, si no puede salvar al mundo, al menos pueda rescatar a muchas personas. “Trato de dar mucha alegría. Hay mucha gente que se disfraza de Spiderman, pero se quieren parecer a él en la figura atlética, en quien hace más trucos y acrobacia. Y nadie se acerca en realidad a que Spiderman está ayudando a la gente. A mí me interesa ese Spiderman”

El 20 de diciembre, Gabriel Boric fue elegido el nuevo Presidente de Chile, ganándole por más de 11 puntos en segunda vuelta al abogado de derecha radical José Antonio Kast. El 11 de marzo ya no estará en el poder Sebastián Piñera. El Presidente que en 2021 citó (mal) una frase de Harvey Dent/Dos caras, el villano de Batman, en un discurso sobre el desastre sanitario del país: “Nunca olvidemos que nunca la noche es más oscura justo antes del amanecer”. Sensual Spiderman fue símbolo de esta lucha que hoy cobra otro significado: Gabriel Boric promete ponerle fin al actual sistema de pensiones y transformar el sistema de salud que marca tanta desigualdad en Chile. El superhéroe que baila en cada esquina se presentó a votar con su clásica máscara, llamando al deber cívico. “Estoy acá haciendo un llamado, si quieres manifestarte manifiéstate hoy día pero votando, no se queden en las casas”, le dijo en mayo a un canal de televisión chileno. Mientras la película Spiderman: No Way Home supera los dos millones de espectadores, Sensual Spiderman se abre de piernas como una drag queen en su mejor show y sigue perreando arriba de los techos de los autos. “Voy a seguir haciendo más videos de Rafaela Carra”, me asegura al terminar la entrevista como si fuera una promesa presidencial.