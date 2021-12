El nuevo modelo de la escudería Ferrari que participará del Mundial de Fórmula 1 será presentado en febrero próximo, según reflejaron fuentes cercanas a la casa italiana.



De acuerdo a lo revelado por el sitio especializado ‘Fórmula 1’, las dos máquinas identificadas con la nomenclatura SF22 verán la luz en forma pública entre los días 16 y 18 de febrero.



Estarán los dos pilotos titulares oficiales, el monegasco Charles Leclerc (quien está cursando la recuperación tras haberse contagiado Covid-19 por segunda vez en el año) y el español Carlos Sainz.



También dirán presente en Maranello los dos profesionales reserva del equipo: el italiano Antonio Giovinazzi (que estará durante un limitado número de 12 carreras por su afectación a la Fórmula E) y el alemán Mick Schumacher, quien se ocupará de los restantes fines de semana.



Matías Binotto, jefe de equipo, indicó que “como equipo nos hemos acercado a las nuevas regulaciones con una mente abierta y precisa. ¿Serán suficientes? Sólo la pista nos lo podrá decir”, conjeturó.



Ferrari necesita recuperar potencia para intentar equiparar los rendimientos que suelen exhibir las unidades Mercedes y Red Bull, algo que el directivo de la casa italiana tiene bien en claro.



“Los ciclos se construyen con victorias. En 2022 debemos ser capaces de ganar carreras, eso significaría haber dado un paso más de crecimiento hacia el objetivo final”, dijo.



“A la fecha, con un reglamento completamente nuevo, donde nadie sabe nada, hay que señalar que los dos equipos que siguen siendo muy fuertes son Mercedes y Red Bull”, apuntó.



“Afirmar que en 2022 podremos vencerlos me parece presuntuoso. Queremos competir, tenemos que empezar a ganar carreras. No niego que estamos intentando crecer en todos los ámbitos. Que nos hemos fortalecido como equipo, que creo que hoy tenemos más habilidades que antes, pero creo que no es justo pensar que un campeonato mundial es una obligación, especialmente si compites con Mercedes y Red Bull”, finalizó Binotto.