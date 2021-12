"Hoy debo despedirme del club Rosario Central. De estos colores que amo desde la cuna, que orgullosa y respetuosamente defendí por 6 años. Me llevo mucho aprendizaje, muchas amigas y recuerdos increíbles porque acá pude cumplir mi sueño". Así comienza el posteo la jugadora Maira Sánchez, en la red social Facebook, donde denunció: "Por motivos extra futbolísticos y de una manera muy injusta no voy a vestir más esta camiseta". Desde la institución indicaron que la desvinculación fue por "criterios deportivos", pero la jugadora escribió que fue por haberse, "supuestamente", besado con una compañera en el club.

El relato de Sánchez indica que todo ocurrió el 9 de noviembre: "Me llamaron a uno de los vestuarios y a solas me comunica nuestra DT que me echaba del plantel 'profesional' por haberme, supuestamente, besado dentro del club con una compañera. ¿Adónde está la Secretaría de Género? ¿Adónde están las personas que defienden nuestros derechos? ¿Por qué no se me valora cómo deportista? ¿Acaso mi vida personal tiene más peso que mi rendimiento deportivo? Espero que de ahora en adelante no se encierren en un cuartito después de los entrenamientos para ser profesionales, para poder tener contrato, para sentirse importante, para poder gozar de beneficios y privilegios, porque ese no es el fútbol femenino que queremos y menos en Central. Ojalá puedan aprender los verdaderos valores que este deporte tan lindo tiene y que además sea un espacio en donde no confundan las cosas personales con la disciplina. Eternamente agradecida a las personas que siempre me apoyaron. Que viva el fútbol y Central".



Desde Central, Carla Facchiano, explicó que la decisión fue por "motivos estrictamente deportivos". Al mismo tiempo dijo que "sorprende esta denuncia porque estamos trabajando mucho en este tema y la idea es que cada vez sea más la participación de las mujeres y que estén en un lugar sano y seguro. Siempre acompañamos los problemas que hubo dentro de los grupos y situaciones en particular, en la medida que se pudo".

En tanto, desde el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) Santa Fe manifestaron que tomaron una "denuncia por parte de algunas jugadoras ante situaciones de discriminación en el marco del vínculo laboral con el club". En un comunicado la delegación local habló de "preocupación ante una serie de hechos de hostigamiento y discriminación, que fueran denunciados en nuestro organismo por las jugadoras de fútbol de primera división femenina del Club Atlético Rosario Central". Y agregaron: "Solicitamos se arbitren los medios institucionales dentro y fuera del Club Atlético Rosario Central para llevar adelante las acciones pertinentes, en la creencia que el deporte es justamente un vehículo para la inclusión, la integración y el encuentro entre diversidades".