El psicólogo e historiador Alejandro Dagfal fue nombrado “caballero de la orden de las palmas académicas”, una de las máximas condecoraciones otorgadas por Francia.

Dagfal realizó sus estudios de grado en la UNLP y se doctoró en la Universidad de París VII. Actualmente, es profesor de historia de la psicología en la UBA, investigador independiente del Conicet y director honorario del Centro Argentino de Historia Psi de la Biblioteca Nacional. El director del Instituto Francés, Lionel Paradisi-Coulouma, comunicó recientemente que había sido distinguido por propuesta del ministro de Educación de Francia y a través de un decreto firmado por el primer ministro. La medalla correspondiente le será entregada en 2022, en el palacio Ortiz Basualdo, en el que funciona la Embajada francesa.

La “orden de las palmas académicas” es la orden honorífica civil más antigua de ese país. En Argentina la recibieron, entre otros, la historiadora Noemí Goldman, el oceanógrafo Gustavo Ferreyra y el biólogo Diego Golombek.

“Mi deuda de gratitud con el Estado Francés es enorme, no sólo por lo que representa a nivel del pensamiento o de los derechos del hombre. Pude hacer mis estudios de maestría y doctorado con una beca del gobierno de Francia. Fui muy bien recibido, tanto en las universidades en las que me formé como en las que me tocó ejercer como docente-investigador”, destacó Dagfal.