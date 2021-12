A pesar del aumento de casos de covid-19 en algunos departamentos de la provincia, especialmente en la Capital, La Rioja no anunciará nuevas restricciones por ahora.

La presentación obligatoria del pase sanitario en algunas actividades y la campaña de vacunación son las medidas más fuertes del Gobierno provincial ante el avance de la nueva variante Ómicron. Lo confirmó el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo a Catamarca/12 y aclaró que dependerá de la situación epidemiológica de la provincia tomar nuevas medidas.

Luna Corzo comentó que gracias a esta campaña de incentivar a vacunarse o completar el esquema de vacunación “se pudo ver una movilización importante de personas que concurrieron a vacunarse”. “Ayer (por el martes), se colocaron 4 mil vacunas”, aseguró el funcionario.

“Hubo personas que se tuvieron que retirar del Banco Rioja y otras que no les permitieron ingresar a bares por no contar con el pase sanitario”, expresó en relación con la responsabilidad de quienes deben cumplir con la exigencia establecida la semana pasada mediante decreto.



En el caso de la Administración Pública el personal de cada área deberá completar el esquema de vacunación. Y en el caso del ingreso a la provincia, no es un requisito el pase sanitario como tampoco se exigirá el resultado de PCR, pero no se descarta que se vuelva implementar.

El infectólogo Claudio Strasorier explicó que "La gente tiene que vacunarse y esta tercera ola es la pandemia que se focalizará en los no vacunados. Es desalentador para nosotros quienes no quieren vacunarse", expresó.

"Todos les llega el turno de vacunación y se los llama libremente para que vayan y hasta que no pasan por una situación así no entienden lo que se vive. En La Rioja estamos teniendo muchos casos, dependiendo el número de testeos, pero no se mueve la internación ni el número de ocupación de camas. No hay dudas de que esto es Ómicron, ya que el 80% de los estudios dieron este resultado", aseguró.

Además de la vacunación libre se habilitaron lugares de testeos en varios sectores de la ciudad. La Rioja tiene el 93% de la población vacunada.

Medidas nacionales

El gobernador Ricardo Quintela informó, a través de su cuenta de twitter, anunció que La Rioja adhiere al nuevo protocolo de nación sobre los aislamientos por covid-19 anunciado ayer por la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Este miércoles se realizó un nuevo Consejo Federal de Salud (COFESA) y representantes de las carteras de salud de las 24 jurisdicciones acordaron reducir los días de aislamiento. De esta manera, en el caso de los contactos estrechos, deberán quedarse aislados durante 5 días y los positivos, siete.

Tinkunaco

Cada 31 de diciembre, La Rioja vive una de las celebraciones religiosas de mayor convocatoria. En la plaza 25 de mayo y frente a la Catedral se congregan un número importante de fieles a San Nicolás para celebrar el tradicional Tinkunaco. Para participar de la fiesta religiosa se deberá presentar el carné de vacunación y habrá ocho puntos de accesos a la plaza principal. Además, estarán dispuestos cuatro puntos de vacunación en el lugar.