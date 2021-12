La Fiesta de Entrega de Premios y Distinciones del Comité Olímpico Argentino (COA), celebrada en Puerto Salguero, marcó el cierre a un gran año desde lo deportivo e institucional: el comienzo de un nuevo ciclo con Mario Moccia al frente de la entidad, la reciente finalización de los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, primera cita continental tras la pandemia de Covid-19.

Como cada año, atletas, dirigentes, periodistas, patrocinadores e invitados especiales participaron de una distendida celebración que contó con la presencia de las autoridades del COA que asistieron al evento se destacaron el presidente Mario Moccia, la vicepresidente 1º Alicia Masoni de Morea, el vicepresidente 2º Walter Pérez, el vicepresidente 3º Marcelo Achile, el secretario general Víctor Sergio Groupierre, el prosecretario Mariano Rodríguez Giesso, el tesorero Carlos Ferrea, la protesorera Laura Martinel, la secretaria de Actas Mabel Roca, el vocal 1º Gregorio Werthein y la vocal 2º María Julia Garisoain junto a consejeros del COA y presidentes de Federaciones Nacionales.

También asistieron la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, el subsecretario Daniel Díaz y el director General del ENARD, Daniel Jacubovich, la secretaria de Deportes de las Provincia de Santa Fe, Florencia Molinero, el director de Alto Rendimiento de la provincia de San Juan, Mario Artes, y Leonardo Flores, subsecretario de Deportes y Alto Rendimiento de dicha provincia, entre otras destacas personalidades.

El presidente honorario del COA, Dr. Gerardo Werthein, no pudo estar presente a la fiesta de fin de año debido a encontrarse en el exterior, pero envió un video en el que entre otras cosas indicó: “Se hicieron muchas cosas durante todos estos años, quizás una de las más relevantes fue la creación del Enard. Se transformó en el alma mater del deporte argentino, en la herramienta que permitió que nuestros atletas se prepararan igual a los del resto del mundo y esto llevó a que si nuestros atletas no ganaban era porque los otros eran mejores y no porque no estuvieran bien preparados”.

El Lic. Mario Moccia dio la bienvenida a los invitados y destacó: "este fue un año que renovó nuestro compromiso, nuestras ilusiones y nuestra voluntad de trabajo por el deporte en equipo y entre todos. Fue un año difícil por la pandemia que nos tuvo en vilo hasta Tokio y ahora nuevamente preocupados por el aumento de los casos, pero hay una voluntad inquebrantable en cada uno de nosotros por gestionar cada vez mejor nuestro deporte, nuestras instituciones y por llevar adelante todos juntos el deporte argentino”.

Entre otros conceptos, el presidente del COA dijo “A veces es difícil internalizar el concepto de equipo. Sentirse equipo es compartir un proyecto, aunar esfuerzos para lograr un objetivo, complementarse cada vez que hace falta y fortalecerse ante la adversidad para estar más firmes y esa es la idea Tenemos muchos desafíos desde el Comité Olímpico, hace dos meses asumí junto a todo el Comité Ejecutivo que me acompaña, y estamos comprometidos para poder hacer las cosas bien y trabajar en forma conjunta con cada uno de ustedes”.