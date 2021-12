Dos ex jugadores de River Plate, el defensor Emanuel Mammana y el enganche Juan Fernando Quintero, son los refuerzos que quiere cerrar el técnico Marcelo Gallardo para iniciar la pretemporada el próximo 8 de enero.



El propio DT ya tuvo contactos con ambos jugadores, quienes fueron los primeros en avisar que quieren regresar al club, y desde la dirigencia de River se iniciaron las gestiones para poder contratarlos la semana que viene.

Mammana, a quien River vendió en cerca de 8 millones de euros en julio del 2016, viene de jugar poco en el Sochi de Rusia por diversas lesiones y su pase que vence en junio del 2022 pertenece al Zenit del mismo país.



Al estar a seis meses de terminar su contrato, el defensor puede arreglar su desvinculación con el club ruso y negociar de manera personal con el club de Núñez.



En las últimas horas, Mammana le contestó a un hincha que escribió en las redes sociales que estaba "todo roto": "Si estuviera todo roto, no intentaría volver al club que me dio todo. Jamás haría algo así".



Desde River aseguraron que el acuerdo ya está encaminado, pero aún falta resolver la deuda por el tiempo que le resta al contrato de Mammana con el Zenit.



Juanfer quiere salir de China

Por su parte, Quintero ya le comunicó a la dirigencia del Shenzhen de China que quiere volver a River. La semana que viene, cuando termine la competencia del equipo en los playoffs del torneo, los clubes avanzarán en la operación, que sería a préstamo por una temporada.



Quintero no pudo adaptarse al fútbol chino y como perdió terreno en la selección colombiana, busca competencia para llegar al Mundial.



De este modo, tras la contratación de Tomás Pochettino a préstamo por una temporada desde el Austin FC de la MLS, el equipo de Gallardo tendrá varias altas en el plantel para esta nueva temporada con la habitual triple competencia.



En cuanto a las versiones de salida de Julián Alvarez, desde el entorno del jugador confirmaron que la semana que viene en Europa tendrán charlas con allegados al Manchester United, pero mantienen mucha cautela.

Keko también quiere volver

El delantero de Guaraní de Paraguay, Daniel "Keko" Villalva, expresó este jueves su deseo de regresar a River y sostuvo que, en caso de que lo llamen del Millonario, "no hay nada económico en el medio" que le impida aceptar la propuesta.



"Si me llaman de River, voy caminando, no hay nada económico en el medio. Volver y tener el privilegio de que me dirija (Marcelo) Gallardo sería único, salgo caminando de Corrientes, de verdad. Soy hincha del club, nací y crecí ahí, y siento que me quedó algo pendiente, que todavía puedo dar mucho más", manifestó Villalba en declaraciones radiales.



Y agregó: "El torneo que ganamos con Ramón (Díaz) en 2014 fue en el que más cómodo me sentí durante toda mi etapa en River. Creo que la decisión que tomé en su momento fue algo apresurada, porque todo lo que vino después del 2014 fue glorioso y quizás me podría haber quedado un año más. Pensé que era lo mejor salir de River porque me sentía ya crecido y asentado, y terminé arreglando con Veracruz".

Sin embargo, aprovechó para aconsejar al goleador Alvarez para que tenga un accionar diferente al suyo: "Le diría que se quede un año más, que siga haciendo lo que hizo este semestre porque va a ir al Mundial. Es un jugador inteligente que sabe lo que quiere, si sigue con esa mentalidad va a crecer mucho, el próximo mercado va a tener muchas más ofertas y se va a poder ir con más tranquilidad", aseguró.



Por último, el "Keko" manifestó: "Tuve chances de jugar en Boca y San Lorenzo, y les dije que no por ser un agradecido a River. Fui un privilegiado de haber estado en un club tan grande y de haber debutado a los 16 años. Estoy orgulloso de haber formado y haber salido campeón ahí", cerró.