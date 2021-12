A un año de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la diputada nacional del Frente de Todos Jimena López habló sobre la actualidad en la aplicación del derecho y la relación entre las legisladoras. “Después de la aprobación de la ley, hay una transversalidad feminista en el Congreso”, aseguró.



En esa línea, López explicó: “Nos tratamos con mucho respeto y discutimos fuertemente también. Yo soy peronista y me cuesta mucho pensar un feminismo liberal, pero eso no me quita la posibilidad de pensar en una estructura más pluralista. Hay que entender que en los temas del feminismo tenemos que ser aliadas estratégicas porque los varones nos llevan muchos años en el ejercicio del poder”.

En cuanto al recorrido que se tuvo desde aquel 30 de diciembre de 2020, la diputada celebró en Redacción IP el hecho de que “33 mil personas gestantes tuvieron la chance de acceder al derecho de abortar en condiciones dignas”. No obstante, también mencionó que “hay que revisar cada caso” porque “las resistencias siguen estando a través de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y la intención de persuadir a quienes buscan acceder a un aborto”.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo demanda todavía la militancia constante, ya que, como menciona Jimena López, “no todas las provincias generan las condiciones necesarias para garantizar este derecho”. Es por ello, que las redes de socorristas, que en épocas de la prohibición trabajaron fuertemente en asistir y ayudar a las personas gestantes a abortar, hoy “siguen teniendo mucho cuidado con los acompañamientos” porque “en algunos lugares las personas gestantes están muy a la deriva”, explicó la Diputada.

Por último, López expresó que hay una necesidad de “generar una experiencia comunitaria en tono verde” que incluya a “la educación sexual integral y la educación de los médicos que no salen de las universidades pensando en términos de derechos”.

