El aumento de camas a raíz de un informe de Catamarca/12, la medida del doble barbijo; el Gobernador diciendo que “no hay trabajadores esenciales”; la denuncia a Hugo Ávila y la periodista María de los Ángeles Márquez por asegurar que había faltante de oxígeno en el Malbrán; la obligatoriedad de la vacunación para actividades públicas; el alivio de septiembre; las nuevas medidas ante la tercera ola y la preocupación por la variante Ómicron. Algunos de los hitos en el segundo año de la pandemia.



El Ministerio de Salud informó ayer que desde el lunes 27 de diciembre hasta ayer, se detectaron 1580 casos positivos nuevos, todos posteriores a las celebraciones navideñas. El total de casos activos en la provincia es de 59.860. Desde el domingo 26 de diciembre cuando hubo 149 casos, el número fue en ascenso. El miércoles 29 la cifra de positivos llegó a 704 casos, el peor día de la pandemia en Catamarca. Ante el aumento de casos, el Gobierno decidió volver a emitir los informes diarios de casos positivos y ocupación de camas del sistema público.

A partir de las 00 horas de hoy y hasta el 9 de enero de 2022 habrá nuevas medidas ante los aumentos de casos de covid. Las medidas contemplan la restricción en la circulación entre las 3 y 6 de la mañana; se prohíben los eventos masivos con más de 300 personas en espacios abiertos y cerrados, incluyendo discotecas, boliches, festivales. Además, los bares, restoranes y salones de fiestas estarán habilitados hasta las 3 horas. Los bares podrán trabajar con un aforo del 70% en espacios cerrados y 100% al aire libre según la habilitación municipal. Los salones de fiestas tendrán un aforo del 50% en espacios cerrados, un 70% al aire libre y un máximo de 200 personas.

2021 fue uno de los años más complejos en materia sanitaria. La variación de medidas; la ida y vuelta de las etapas roja, amarilla y verde, pasaron a formar parte del vocabulario común.

El 2 de Enero de 2021 se implementaba en Catamarca la etapa amarilla, identificada como Alerta Vigilancia Epidemiológica, que permitía entre otras cosas, el funcionamiento de campings provinciales y municipales, colonias de vacaciones al aire libre y natatorios para fines recreativos. Las actividades autorizadas -comercios, bares, restoranes-, debían cumplir de manera estricta con los protocolos aprobados para cada actividad. También, se implementaron restricciones para circular en todo el territorio de la provincia de 00:30 a 06:00 horas. Exceptuándose de esta restricción la circulación entre los Municipios de San Fernando del Valle de Catamarca, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. Ese día en Catamarca se habían registrado 100 nuevos casos de covid-19. Habían fallecido hasta el momento 17 personas en Catamarca, y el total de casos positivos era de 3.073 casos. Hasta el momento aquella era la peor etapa de la pandemia para la provincia, la última del país en ingresar el virus.

El 2 de marzo se informaba que Catamarca registraba la cifra más alta de contagios desde el inicio de la pandemia; se habían detectaron 173 nuevos casos de coronavirus en la provincia. En medio de los operativos de vacunación, Catamarca vivió su pico de contagios con 173 positivos. Los casos detectados ascendían a 8.669, prorrogando la etapa amarilla hasta el 12 de marzo. En ese momento se informaba que la provincia sumaba 4.500 vacunas que fueron utilizadas para continuar con el operativo de vacunación que se llevaba a cabo simultáneamente en todo el país.

El 15 de marzo comenzaba la aplicación para mayores de 75 años. Hasta ese momento se habían inoculado 23.913 dosis de vacunas contra covid-19 en Catamarca. Con este proceso iniciaban los nodos de vacunación en el Predio Ferial y el Poli sur. A su vez, el avance se realizaba de forma simultánea en el interior provincial. En esos días también iniciaba el proceso de vacunación para las fuerzas de seguridad, la inscripción a docentes y las personas con enfermedades prevalentes. Y se planificaba el regreso a clases con sus protocolos de burbuja. A su vez, el contexto mundial se complicaba con la aparición de nuevas sepas y en la provincia los ministros del ejecutivo buscaban instrumentar el plan de “Vigilancia Activa” ante las nuevas cepas vigentes en el exterior.

El 20 de marzo Alberto Fernández visitó por primera vez la provincia como presidente y visitó el Nodo de Vacunación del Predio Ferial Catamarca.



El 1 de abril Catamarca anunciaba que para Semana Santa se endurecerían las medidas de ingreso. Y un equipo de Salud viajó a los departamentos más afectados Santa María, Andalgalá y Saujil. A su vez, el gobierno decretó la extensión de la Etapa Amarilla por 15 días más. Catamarca había alcanzado 11.428 casos positivos.

El 8 de abril el gobierno anunció la extensión de las ayudas económicas, con medidas sanitarias para la contención. Catamarca superó por primera vez la línea de 200 contagios diarios. El récord nacional de contagios alcanzaba los 20.039 y el récord provincial con 204 casos positivos de covid-19. El gobierno extendió por 3 meses la ayuda económica que el gobierno provincial aporta al sector hotelero, gastronómico y cultural, entre otros, elevando la suma por empleado a un total de $9.000 pesos. El gobernador Raúl Jalil anunciaba que se ampliarían los aportes del Ministerio de Desarrollo Social en vista de la cantidad de personas que se encuentran aisladas por ser positivos de covid-19 o contactos estrechos.

Con nuevas restricciones a partir del 09 de abril el Ejecutivo Provincial definió que, a los fines de la preservación de la salud pública y en pos de garantizar las fuentes de trabajo y la actividad económica de la provincia, se adoptarían medidas para morigerar el impacto de las medidas sanitarias en sector privado.

Se implementaron los aforos del 70% en locales gastronómicos y afines, se suspendieron las actividades y reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de veinte personas. Además, estaba prohibido autorizar y/o realizar actividades, espectáculos públicos y/o eventos deportivos, recreativos y sociales en todo el territorio de la provincia y suspensión de la actividad presencial en la Administración Pública por ocho días.

El 15 de abril el poder ejecutivo provincial dispuso la implementación de la "Etapa Roja de Aislamiento Estricto" en todo el territorio provincial, desde la cero hora del jueves 15 hasta el miércoles 28 de abril inclusive. El decreto del Gobierno impuso la restricción para circular en todo el territorio de la provincia en el horario de 20.30 a 06 horas, a excepción de quienes estaban habilitados para trabajar en ese horario.

El 17 de abril el diputado nacional Rubén Manzi (JxC) dio a conocer que acercó al gobernador Raúl Jalil el contacto de un proveedor de la vacuna rusa Sputnik V. El diputado agregó que no tenía detalles comerciales, pero que “sería una compra para ya, porque sé que había compras con entregas muy diferidas”, señaló. Por su parte, Jalil confirmó la llegada de nuevos lotes de vacunas de distintos laboratorios a la provincia para avanzar con el plan de vacunación general en Catamarca. Destacó medidas en pandemia y agradeció a los catamarqueños por acatar la Etapa Roja.

El 24 de abril el diputado Ramón Figueroa Castellanos solicitó el cierre total de la provincia para bajar la curva de crecimiento de casos de coronavirus en la provincia. “Los números, 5 muertos y 247 contagios diarios, fueron un golpe duro y de seguir con este ritmo no tengo dudas que el sistema de salud se va a colapsar”, aseguró. A su vez, el ministerio de Salud anunciaba que el área de atención protegida para pacientes con covid-19, estaba al 97%.

El 26 de abril se dispuso la prórroga de la Etapa de Convivencia Roja de Aislamiento Estricto hasta el 30 de abril. El decreto también establecía que, a partir de las 00:00 horas del día martes 27 de abril de 2021, todas las personas que ingresen al territorio de la provincia deberán contar con la autorización emitida por el Ministerio de Seguridad.

El 30 de abril el Gobierno aplicó una nueva metodología basada en estadísticas para establecer el paso a las distintas etapas de convivencia. El nuevo Índice de Evaluación de Riesgo Sanitario se calcula teniendo en cuenta tres segmentos: tasa de contagio, población con mayor riesgo de contagio y tasa de internación. En ese contexto la economista Andrea Mohaded, quien participó en la elaboración del método, dijo a Catamarca/12 que “la fórmula parte de la idea de que el sistema sanitario pueda hacer frente a posibles internaciones en las camas de terapia intermedia y terapia intensiva. La cantidad de camas tiene que ser mayor a los posibles contagiados”.

Al 13 de mayo los casos habían aumentado más del 100% en el último mes. El Gobierno informó la creación de un Fondo de Pandemia para asistir a la economía. El informe del COE local dio cuenta de 328 casos de personas infectadas y 5 fallecidas: una de 40 años, dos de más de 60 y dos de más de 80 años. Todas con patologías asociadas a covid-19. La ministra de Salud de entonces, Claudia Palladino, dijo que preocupaba la situación sanitaria de cuatro departamentos: Capital, Valle Viejo, Belén y Tinogasta.

El 19 de mayo La situación de terapia intensiva era crítica en Catamarca. El Hospital San Juan Bautista se encontraba sin camas, y quedaba solo una disponible en el Malbrán. Un informe de SATI (Sociedad Argentina de Terapia Intensiva), acerca de la situación del covid-19 en terapias intensivas del país al 14 de mayo, indicaba que la provincia estaba primera en faltante de camas con un 100% de ocupación. Le seguían Mendoza, Neuquén y San Juan, también por encima del 95% de ocupación.

Después de que Catamarca/12 diera a conocer el faltante de camas según la situación epidemiológica de la provincia, se tomaron nuevas medidas para reforzar la asistencia a infectados de covid-19. En conferencia de prensa, el gobernador Raúl Jalil anunció que se sumarían 10 camas en el Hospital Monovalente Carlos Malbrán, y otras 10 en el Hospital Interzonal San Juan Bautista. Raúl Jalil destacó que “hay una sola decisión: ayudar, restringir y vacunar”.

El 31 de mayo se anunció que a partir del 2 de junio Catamarca regiría el uso obligatorio de doble barbijo. La medida fue publicada en un decreto que emitió el Poder Ejecutivo ayer domingo, donde, además, se extendió el confinamiento estricto hasta el 6 de junio. El Ejecutivo Provincial argumentó la implementación del doble barbijo, basado en estudios realizado en Estados Unidos, donde “determinaron que dos mascarillas superpuestas o un tapabocas quirúrgico muy ajustado ofrecen una protección reforzada contra la difusión de la covid-19”.

El 4 de junio el gobernador Raúl Jalil afirmaba que “ya no hay trabajadores esenciales” y realizó un pedido a los médicos de distintas especialidades para que se sumen como voluntarios en el tratamiento contra covid. En la jornada hubo 10 muertos, lo que significó otro nuevo récord de muertes por covid. En tanto el día anterior la cifra de contagios se elevó hasta los 696 casos.

El 7 de junio el director del Hospital Malbrán Daniel Godoy, presentó una denuncia penal contra el diputado Hugo Ávila y la periodista María de los Ángeles Márquez, a quienes acusó de irrumpir de manera violenta en ese centro de salud y de difundir información falsa y maliciosa. La denuncia recayó en el fiscal Jonathan Felztyna. En su relato el denunciante expresó “los hechos comenzaron cuando en el día de ayer se publicó en una página de una red social administrada por María de los Ángeles Márquez, un mensaje supuestamente anónimo en la que se denunciaban falta de oxígeno en el centro de salud, lo que ponía en riesgo de vida inminente a los pacientes allí internados. El mensaje, según la denuncia, fue viralizado en las redes sociales.

El 14 de junio se conoció que desde que Catamarca entró el 15 de abril en Etapa Roja de confinamiento estricto, las denominadas “fiestas clandestinas” se siguieron desarrollando. Desde el área de Relaciones Institucionales de la Policía de la provincia, confirmaron que se detectan un promedio de seis fiestas por fines de semana, pero también se organizan durante los días hábiles.

El 15 de junio en el aeropuerto se detectó un caso con la variante Delta proveniente de Europa. En Catamarca ya circulaban las variantes Manaos, Reino Unido y Andina. Según aclararon las autoridades de Salud, las vacunas que se aplican en la provincia tienen efectividad contra estas cepas. “De las cinco positivas, cuatro son variantes de preocupación, tres corresponden a la variante de Manaos y una a la del Reino Unido. También, en Capital está circulando la cepa Andina, que ya se ha estudiado que no es una variante de interés”, dijo la directora del Laboratorio Central, Verónica Campi.

El 22 de junio se conoció que Catamarca registró además 25 internaciones del mismo grupo etario: entre mayo y junio 185 niñas y niños dieron positivo, el Hospital Eva Perón ya contaba con 100 camas con oxígeno. “Ahora los chicos entran con cuadros de salud más comprometidos que durante la primera ola”, dijo la especialista Graciela Romero a Catamarca/12. Y explicó que desde el año pasado se implementó la estrategia de sectorizar espacios para la atención de posibles pacientes con covid en guardias, el sector de internación, terapia intensiva e intermedia.

El 29 de junio, Catamarca/12 dio a conocer que la provincia tenía las tasas de mortalidad y letalidad más bajas del NOA con 427 personas fallecidas por covid. La ministra de Salud destacó que Catamarca está "dentro de las 5 provincias en las que menos gente por covid ha muerto" y sostuvo que es el resultado de la atención, la detección y el acompañamiento.

El 30 de junio El COE Catamarca informaba que se decidió prorrogar las restricciones generales de la actual etapa de convivencia, ya que la provincia se mantenía aún en Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria. No obstante, se realizaría un monitoreo epidemiológico permanente para avanzar con posibles reaperturas o ampliaciones. El nuevo decreto estableció como primera medida la extensión del horario de circulación hasta las 22:00 horas, ante lo cual el horario de restricción para circular en todo el territorio provincial fue de 22:00 a 6:00 horas.

El 23 de julio se conocía que Catamarca volvía a las clases presenciales el lunes 26. La vuelta se daba en 14 de los 16 departamentos, bajo el sistema de bimodalidad. La medida fue confirmada por el gobernador Raúl Jalil. “Les pido a todas y todos, docentes, padres y madres, que trabajemos para sostener este logro cuidándonos entre todos”, dijo Jalil.

28 de julio A partir del 20 de agosto en Catamarca sería obligatorio estar vacunado para acceder a actividades públicas. La medida contempló el transporte público y espacios recreativos y de esparcimiento. El decreto del Poder Ejecutivo será por tiempo determinado, según se informó a través de un comunicado oficial. “En todos los casos deberá garantizarse el acceso a los derechos de las personas de grupos vulnerables”, aclararon.

30 de julio el Ministerio de Salud de Catamarca habilitó la inscripción para vacunación covid-19 a adolescentes. El inicio de la vacunación para personas de 12 a 17 años. La ministra de Salud de la provincia, Claudia Palladino, expresó que “en esta primera etapa se va a comenzar a vacunar a los adolescentes que tengan una situación de salud que signifique mayor riesgo si llegan a contagiarse de covid”.

El 6 de agosto se conocía que ante los casos de contagios en diferentes establecimientos educativos, sindicatos pedían la suspensión de las clases presenciales en Catamarca.

13 de agosto por primera vez en tres meses Catamarca no registró muertes por covid, más del 50% de la población ya está vacunada. Desde el 15 de mayo la curva presentaba decesos diarios. El total de fallecidos en la provincia era de 624. En tanto con 202 nuevos contagios registrados, había 2.657 activos, con un total histórico 52.818, es decir, que 49.537 catamarqueños se habían recuperado.

Catamarca inició el lunes 23 de agosto una nueva etapa de convivencia, con nuevas habilitaciones y libre circulación en todo el territorio provincial. Las autoridades explicaron que “las nuevas habilitaciones se realizan en un contexto de tendencia en la disminución de casos, mantenimiento de un porcentaje bajo de ocupación de camas y el avance de la vacunación en mayores de 18 años”. Se dispuso dejar sin efecto a partir del día 23 de agosto de 2021, la restricción para circular.

Se habilitaron las reuniones familiares de hasta veinte (20) personas en los domicilios que contasen con espacio al aire libre. La realización de actividades en espacios públicos al aire libre de hasta cien (100) personas; Además, se amplía el aforo al 70% de su capacidad para todas las actividades habilitadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo, garantizando la adecuada ventilación en los espacios cerrados y las reglas de conductas generales y obligatorias.

30 de agosto bajó la barrera de 100 contagios diarios después de casi 4 meses. La ministra Claudia Palladino, participó de la reunión del Consejo Federal de Salud, donde se analizó la situación epidemiológica del país. El COE informaba que se registraron 99 casos de covid-19. La cifra marcaba una disminución significativa; era la primera vez desde el 2 de mayo que en Catamarca se registraban menos de 100 contagios diarios, y ninguna muerte.

El 6 de septiembre se registraba el día más bajo de la pandemia en seis meses, con menos de 50 casos y ningún muerto en Catamarca. Desde agosto la provincia registra de manera intermitente jornadas sin decesos. Con más del 60% de la población vacunada.

Catamarca dejó sin efecto los requisitos de ingreso a la provincia el 8 de septiembre. Señalan que las nuevas medidas son el resultado de restricciones adoptadas oportunamente.

Polémica medida del Juez Federal Miguel Ángel Contreras, previa a las POASO, el 11 de septiembre anunció que la prensa no podría tomar registro de las votaciones. Desde el sector salieron al cruce y señalaron que "es una violación a la libertad de prensa y a la libre circulación".

21 de septiembre desde Salud esperaban detalles de Nación para determinar medidas de flexibilización del uso de barbijo obligatorio. Estimaban que por las medidas graduales que vino tomando el Gobierno, se acataría la adhesión al DNU.

28 de septiembre Catamarca retomaba la presencialidad escolar plena, la provincia regresó a los horarios de clases habituales. Catamarca adhirió en todos sus términos a la resolución emitida por el Consejo Federal de Educación, restableciendo la presencialidad plena. La medida disponpia el retorno a la normalidad (con los protocolos sanitarios) en todos los establecimientos educativos de la provincia de gestión estatal, privada, cooperativa y social, sin reducción en la duración de la jornada escolar.

12 de octubre Juana Fernández, legisladora de Juntos por el Cambio, dijo que había variante Delta en Catamarca. El Ministerio de Salud de la provincia inició acciones por haber “provocado zozobra en la comunidad”. La legisladora aseguró a un medio radial que en la provincia había variantes Delta y Mu de covid-19 y que “el Gobierno ocultaba información”.

27 de octubre Catamarca preparaba para el operativo de la tercera dosis en mayores de 50 años e inmunodeprimidos.

6 de noviembre detectan un caso de variante Delta en Catamarca, se trata de una persona que estuvo en Salta. “Por el momento no hay transmisión comunitaria de esta cepa en la provincia”, dijeron las autoridades.

23 de noviembre la provincia se ubicaba al frente de las estadísticas de vacunación, casi un 90% de la población recibió la primera dosis y más del 60% completó el esquema.

29 de noviembre: “Vacunar mucho”, la estrategia que plantea el Gobierno para la nuevas cepas. Así lo manifestó la ministra de Salud Claudia Palladino a Catamarca/12, ante la aparición de nuevos brotes y nuevas cepas en Sudáfrica y Europa.

1 de diciembre: Confirmaron 11 casos de variante Delta en Catamarca. La ministra Claudia Palladino confirmó que la cepa Delta se impone en un 80% en todo el país, y que ante las mutaciones del virus, Nación estudia el uso del Pasaporte Sanitario.

23 de diciembre: Catamarca se suma al pase sanitario. Como parte del esquema de prevención, se implementan nodos de vacunación móviles y se continúa con los puntos de testeo en toda la provincia.

24 de diciembre: ante los aumento de casos y preocupación por las fiestas, el Gobierno llamó a reforzar las medidas sanitarias. Se incrementaron los nodos de testeo y se pide a la comunidad mantener el uso de barbijo, el distanciamiento y el lavado de manos.

26 de diciembre: anuncian que la obra social de empleados públicos de Catamarca, OSEP, implementará restricciones y atención diferenciada en salud para los no vacunados. Así lo informó el día de Navidad el Gobernador de la provincia ante la preocupación por la tercera ola.

29 de diciembre: quiénes no se vacunaron deberán abonar sus tratamientos por covid. De esta manera Catamarca se convierte en la primera en decretar una medida diferenciada para los no vacunados. Fue a través del decreto 3095 emitido el último martes, que Jalil junto a la nueva ministra de Salud, Manuela Ávila, establecieron: “Exceptúese de los beneficios del Régimen de Prestaciones Médicas Especial Covid-19 del Régimen de cobertura Co-Seguro Módulos Covid-19 a todas aquellas personas que no tengan esquema completo de vacunación contra Coronavirus”.