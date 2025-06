Pellegrino titular en lugar del desgarrado Ayrton Costa: los problemas de Boca con los centrales

Ayrton Costa sufrió un desgarró en el bíceps femoral durante el partido ante Bayern Múnich y se perderá el resto del Mundial de Clubes. De esta manera, será Marco Pellegrino quien acompañe a Lautaro Di Lollo en la zaga central. Jorge Figal tiene que cumplir una semana más de suspensión tras la roja ante Benfica.

Por su parte, Marcos Rojo no atraviesa un buen momento en el club, en medio de actitudes poco profesionales, lesiones recurrentes y bajos rendimientos. Es en ese marco que, según informan los medios partidarios de Boca, habría tenido un cruce de palabras con el entrenador Miguel Ángel Russo quien ya no lo tendría en cuenta. El otro central, Cristian Lema, ni siquiera viajó a Estados Unidos: el propio DT le comunicó que no lo tendrá en cuenta y el jugador ya busca club.