George R. R. Martin vio un primer corte de House of the Dragon, y le dio el sello de aprobación: el spinoff de Game of Thrones, que pone el foco en la dinastía Targaryen en Westeros, se estrenará en HBO Max en algún momento aún no anunciado de 2022. Basada en la novela Fire & Blood de Martin, la historia tiene lugar 300 años antes de los eventos de Game of Thrones.

Considerando el enorme éxito de la fantasía épica emitida por la cadena, hay pocos shows que despierten tanta expectativa; pero si la opinión del escritor sirve de algo, los fanáticos no quedarán decepcionados. Martin escribió en su blog que "estoy muy contento de leer que, según las mediciones de IMDB (Internet Movie DataBase), House of the Dragon es la serie más esperada del año". El autor de 73 años agregó que "es un pedazo de lista para encabezar", citando competidoras de peso como la serie de The Lord of the Rings que se verá en Amazon y varios títulos de Marvel.

"Además, no le digan a nadie pero... vi un corte del primer episodio, y lo amé", señala el escritor, que detalló que "es oscuro, es poderoso, es visceral... exactamente el modo en que me gusta la fantasía épica." En el texto, Martin felicitó a los productores ejecutivos Ryan J. Condal y Miguel Sapochnik por "un trabajo asombroso".

Hablando del elenco, el autor escribió: "Tal como sucedió con Game of Thrones, la mayoría de los espectadores sólo habrá escuchado hablar de algunos intérpretes, pero creo que van a enamorarse de muchos de ellos (solo para que se les rompa el corazón más tarde cuando... no, eso sería decir demasiado)". Martin tiene una bien ganada reputación de escribir escenas de muertes impactantes que involucran a personajes principales.

En octubre se revelaron algunas escenas de House of the Dragon. El clip de un minuto ofreció el primer vistazo a algunos personajes de la serie, incluyendo a Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, Emma D'Arcy como la princesa Rhaenyra Targaryen y Olivia Cooke como Alice Hightower. El consenso online fue que el trailer era "prometedor", con varios espectadores asegurando que "será la mejor serie de 2022".