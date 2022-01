José Carlos Olaya González, el conductor del Ford Focus que este domingo embistió y mató a la ciclista Marcela Bimonte, dio positivo en el test de estupefacientes y será indagado hoy. Olaya González, de 32 años, se encuentra detenido junto a otros tres hombres acusados por encubrimiento, con los que huyó de la escena del crimen: Patricio Daniel Valiente, de 30 años, Lucio Valiente, de 20, y Fernando Ezequiel Escobar, de 29. Contra el conductor del Focus la Justicia aún mantiene la carátula de la causa como “homicidio culposo”, aunque le agregó tres agravantes.

"Lo van a indagar por el delito que la Fiscalía calificó como homicidio culposo agravado por tres motivos: por consumo de estupefacientes, por la fuga del lugar del hecho y, presuntamente, por violar la velocidad permitida en la zona, 30 kilómetros por hora, que debe comprobarse en el peritaje de velocidad", indicó Gabriel Becker, abogado de la familia de Bimonte y de Luis Ceccato, la pareja de la mujer fallecida. Tras dar negativo en el resultado del test de alcoholemia, este lunes se confirmó que el hombre dio positivo en el examen de estupefacientes.

Becker remarcó que, tras el atropello, el detenido "lo único que atina a hacer es recoger sus cosas y los elementos que lo incriminaban, guardarlos, ponerse una gorra y salir corriendo con unos amigos en un Jeep, quienes están imputados por encubrimiento". El abogado informó, además, que en las próximas horas presentará un escrito con la firma de los familiares para presentarse como parte querellante.

"El objetivo es colaborar con la Fiscalía aportando los elementos que permitan ampliar la acusación" sostuvo. Becker subrayó que por tratarse de una persona con antecedentes, que incluyen el robo y la portación de armas de guerra, "el riesgo de fuga es enorme" y, por lo tanto, pedirá la prisión preventiva del acusado.

En tanto, Ceccato contó cómo fue el momento en el que junto a su pareja fueron embestidos por el Focus. “Yo venía adelante y ella venía atrás, había otros ciclistas. Íbamos con todos los elementos de seguridad, despacio, mirando, no esperábamos que se nos tirara un auto arriba. De repente apareció el auto este que se cruzó directamente, venía a las chapas. Atropelló a alguien adelante, porque después vi que había alguien tirado”, expresó en diálogo con un canal de televisión.

“Se llevó por delante un cartel que, con las chapas, me cortó el brazo, la pierna y los golpes que tengo en las costillas. Después me caí y estaba muy ensangrentado. Lo primero que hice fue gritar por ella: ‘Marce, Marce’. Y no me contestaba. Solo veía el auto", recordó. El hombre sufrió también heridas graves que podrían ser otro agravante en la causa contra Olaya González.

Luego de ser atendido en el hospital, Ceccato volvió al lugar de los hechos para pedir Justicia. “Esto no fue un accidente de tránsito. Yo no sé si estaba loco o borracho, pero venía a una velocidad terrible y se metió en la bicisenda. Nosotros no íbamos por la avenida, íbamos por la bicisenda de la mano que nos corresponde”, dijo indignado. “Era todo rojo sangre” y “fue un asesinato”, sostuvo el hombre al borde de las lágrimas.

Ceccato contó que mientras intentaba asistir a su pareja escuchó como otros gritaban para que el conductor no escapara. “Yo escuché que gritaban: ‘No se escapen, no se escapen’. Yo estaba al lado de ella, tratando de sacarle la sangre de la boca, no podía respirar”, dijo y agregó por último: “Por la velocidad a la que nos llevó puestos a todos no venía paseando, venía a demasiada velocidad para estar paseando. No sé si estaba corriendo una picada o si se estaba escapando, pero no era velocidad de circulación normal por ningún lado en Capital”.

El hecho en el que falleció la ciclista ocurrió este domingo cerca de las 9 de la mañana en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego. El Focus de Olaya González impactó su vehículo a alta velocidad contra cinco ciclistas provocando la muerte de Bimonte. Escapó del lugar junto a los otros detenidos, en un Jeep de color negro, dejando en el vehículo siniestrado a dos jóvenes de 20 y 22 años.