El comienzo del nuevo año, no fue satisfactorio para un gran número de salteños y salteñas, sobre todo, para quienes tuvieron que padecer temperaturas superiores a 40° sin contar con los servicios de luz y agua. Eso es lo que pasó en el norte de Salta, y lo que provocó que desde Orán, se impulse la rescisión​ del contrato con Edesa por el mal servicio eléctrico, además de llamar una audiencia pública para este jueves.

Mientras que en la capital salteña, fueron varios los barrios que se quedaron sin agua potable días antes y posteriores al 1 de enero. No obstante, Desde ambas empresas, aseguraron a este medio que estaban al tanto de las denuncias, pero que la afectación no fue masiva y que cada caso, estaba siendo atendido.

El presidente temporario del Concejo Deliberante de Orán, Samuel Huerga (PO), aseguró a Salta/12, que la situación de los servicios públicos del agua y la energía eléctrica son graves desde hace décadas. No sólo en Orán, el segundo departamento más poblado de Salta, sino también en todo el norte salteño, incluyendo los departamentos de San Martín y Rivadavia.

En el departamento oranense, la conexión del agua depende 100% de la conexión eléctrica, dado que el sistema que allí se aplica son bombas eléctricas, que no permiten la autonomía de un servicio con el otro. Las bombas de agua, "no tienen tiradores propios y entonces, sí se corta la luz, se corta el agua", precisó Huerga.

Por tal razón, desde el Concejo Deliberante, "llamamos a movilizarnos para pedir que se rescinda el contrato a Edesa, ya que ha demostrado su fracaso año tras año", expresó el presidente. Además, llamaron a una audiencia pública para el próximo jueves 6, a las 19, para que los vecinos y vecinas puedan discutir sobre la prestación del servicio. El gerente de Usuarios del Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp), Pedro De Los Ríos, les confirmó su presencia.



Desde el viernes último y durante el fin de semana, Orán registró fuertes bajas de tensión. Según Huerga, el suministro de energía era igual o menor a 180 voltios, cuando el voltaje legal es de 220 voltios en la Argentina. Esa baja de tensión ocasionó daños en artefactos eléctricos, electrónicos y todo lo que mueve la electricidad.

Pero también afectó a quienes debían seguir algún tratamiento médico, que en muchos de los casos, dependían de dicho consumo. El concejal del PO, sostuvo que los constantes problemas con la luz, traen consigo problemas económicos, sanitarios y sociales. A eso sumó, las altas temperaturas registradas, que llegaron a los 45° en Orán.

Huerga insistió en que lo vivido durante el fin de semana no es una situación particular, sino es "un suceso más de los que vienen pasando, y que se agudizó por la situación de las fiestas" de fin de año. "Pasa todo el tiempo, y cuando vamos a pedir la medición para saber cuántos voltios tiene la potencia, nos damos cuenta que no supera los 200", agregó.

Sin embargo, el gerente general de Edesa, Jorge Salvano, aclaró a Salta/12 que si bien la potencia establecida es de 220 voltios, la misma puede estar 7 puntos arriba (235), o, 7 puntos abajo (204,6). Y aseguró que esos fueron los parámetros que se midieron en Orán. Indicó que los eventos registrados en la provincia, "en ningún caso fueron masivos y que no implicaron duraciones extremas". Precisó que fueron "casos que se atendieron o están siendo atendidos en el transcurso" de estas horas.

Primeramente, Salvano dijo que hay que tener en cuenta la alta demanda que se está registrando en el país en comparación al invierno, pues existe una suba del 5% en la mayoría del territorio nacional. Pero en Salta, oscila el 10%. Desde la empresa registraron problemas en Tartagal, General Mosconi, Pichanal y barrios de Orán.

El gerente general de la empresa, dijo además que se pueden producir caídas en el servicio por la suba de la demanda, la cantidad de equipamiento eléctrico conectado y las instalaciones que se tiene de manera particular. "Lo importante es decir que los casos que hemos tenido, fueron casos que se atendieron", reiteró.

Fue en octubre del año pasado que el Enresp, dispuso un aumento en las tarifas del servicio de energía eléctrica que se determinará por el consumo de los usuarios. De esta manera se aumentará un 23,9% para aquellas familias que consuman hasta 192 kilovatios (KW/H); mientras que quienes superen esa base, tendrán un incremento del 26.5%. Además, se ordenó que la empresa realice obras para la renovación de la infraestructura eléctrica.

Tal resolución, se dio luego de la audiencia pública no vinculante que se realizó el 12 de octubre, donde estuvieron presentes varios representes del departamento oranense. Desde ese sector, se planteó que se apliquen tarifas diferenciadas de acuerdo a las localidades, como ser, en todo el norte salteño. Además, de calificar el servicio como deficitario, demasiado caro e injusto, como lo sustuvo Carlos Manzur, de Orán, quien también afirmó que la falta de inversión en casi todo el norte, impide tener un servicio de calidad.

Huerga, quien también habló en la audiencia, volvió a reiterar que rechazaban el aumento del servicio. "¿Cómo te pueden aumentar un servicio que ni siquiera te brinda lo que vende?", se preguntó. En tal sentido, indicó que lo ofrecido por Edesa es una estafa, porque "te vende 220 voltios de energía, pero resulta que te ofrece 180, y te cobra por 220". "Eso es motivo de rescisión​ de contrato", expresó.

"En el norte, la luz no es una cuestión de lujo, sino es una necesidad básica cuando hace 45° de calor y cuando tenemos una deforestación amplia", aseguró, agregando que "nos choca más fuerte y resulta una condena".

No hay mucha diferencia con el agua

El sábado a la noche, los vecinos y vecinas de la zona oeste de la capital salteña, se manifestaron en plena Ruta Provincial 28, por la falta de agua potable que venían sufriendo desde el jueves último. Así lo relató a Salta/12, Silvina Choque, vecina de la zona, quien afirmó que "en las vísperas de año nuevo estuvimos con cero agua". "El sábado decidimos cortar las calles, porque ya no daba para más", expresó.

Indicó que lo ocurrido durante el fin de semana fue lo que colapsó la paciencia de los vecinos, pues el corte del servicio es algo que se vive de manera recurrente. Tras los reclamos, que empezaron a hacerse masivos desde el jueves, primero les dijeron desde Aguas del Norte, que volvería a la normalidad el sábado por la tarde, llegó la noche y aún no había vuelto. Luego les llegó la noticia que recién volvería ayer, y con ese hartazgo decidieron salir a las calles.

La solución que se dio desde la empresa que preside Luis María García Salado, es brindar el servicio con camiones cisternas, pero "llegaba (el camión) y algunos vecinos no nos enterábamos y así nos quedábamos sin agua", contó Choque. Después de la manifestación del sábado, el servicio volvió en algunas casas, pero no así en la totalidad de ellas. Las fallas se constataron en los barrios La Loma, Villa Luján y 20 de Febrero.

"Te descuidás un momento y no tenés agua, entonces uno trata de sobrellevar y no puede", manifestó indignada la mujer. Esa indignación se acrecentó con las declaraciones de García Salado, quien expresó en medios de comunicación que "no todos los lugares no tienen agua. Muchas veces la gente quiere tener agua las 24 horas, pero hoy es imposible. Hay un problema de abastecimiento de agua, llovió muy poco".

Por su parte, el ingeniero Marcelo Hoyos, jefe de Distrito Capital de la empresa, dijo a Salta/12, que los problemas se intentarán resolver en las próximas 48 horas, y mientras tanto, "estamos en contacto con los vecinos para coordinar los repartos" del agua a través de los camiones.

A las críticas de los pocos camiones cisternas en circulación, Hoyos, dijo que el reparto es paliativo, y que en muchos casos, los propios vecinos no dejan mover a los camiones a otros lugares. No obstante, indicó que se cuenta con camiones y que su distribución se irá reforzando en la medida de lo posible. Mientras que planean mejorar el servicio, y que lo más óptimo, sería reforzar el servicio por la red.



Contó que el suministro en la zona oeste depende del pozo que está en plaza Evita, que al igual que en Orán, depende de la conexión eléctrica. "Eso sí nos provocó grandes niveles de pérdidas en cisternas y la verdad que también tenemos problemas estructurales" en el servicio. Por la mañana de ayer, García Salado, también dijo que esos problemas se arrastraban al menos hace 30 años.

Por su parte, los vecinos se convocarán hoy a las 9:30 para dirigirse a la empresa. Choque también cuestionó el aumento al servicio aprobado por el Enresp, e indicó que "es una burla" porque "te cobran, pero no te dan el servicio". Desde el Ente, se informó a inicios de diciembre, que a partir de enero se aplicará un incremento del 28,79% en las facturas.