En menos de tres días cerca de 600 mil personas firmaron una petición para anular la concesión de la Orden de la Jarretera, una de las distinciones más importantes otorgada por la reina Isabel II, al exprimer ministro británico Tony Blair. El fundador del Nuevo Laborismo es considerado por los firmantes como “responsable de crímenes de guerra”. La campaña se convirtió en una de las más exitosas en el sitio web de Change.org.

"Daño irreparable"



“Tony Blair causó un daño irreparable tanto a la constitución del Reino Unido como al propio tejido de la sociedad de la nación. Fue personalmente responsable de causar la muerte de un sinnúmero vidas de civiles inocentes y de militares en diversos conflictos. Sólo por esto debería ser considerado responsable de crímenes de guerra”, dice en el texto de la petición que hasta el momento fue firmada por 627.808 personas.



La campaña es para que el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson interceda ante Isabel II para retirarle a Blair el título de Caballero Compañero de la Muy Noble Orden de la Jarretera, otorgado recientemente al exprimer ministro. La condecoración tiene cerca de 700 años, es una de las más antiguas órdenes de caballería del Reino Unido.



La petición fue presentada tras la decisión de la reina de convertir a Blair en miembro de la Orden de la Jarretera el 31 de diciembre. El locutor y presentador de radio, Angus Scott, quien hizo el pedido, expresó su sorpresa ante el masivo apoyo que recibió el reclamo. “Aunque sabía que en el fondo en este país hay un enorme e hirviente resentimiento hacia Tony Blair, sólo esperaba unos cuantos miles de firmas de personas que sintieran lo mismo que yo”, afirmó al diario británico Metro.



“Irónicamente, por fin ha unido a la nación en un tema, y es que la gente está muy apasionadamente enojada con este hombre (…) Para muchas personas que perdieron a sus hijos en Irak y Afganistán, es un tema muy, muy personal”, aseguró Scott. “Se perdieron vidas, las familias quedaron destrozadas y eso sólo en este país. Sinceramente, creo que si la petición se extendiera por todo el mundo, atraería cien millones de firmas", añadió.

Sin embargo, la petición no fue creada en el sitio web del parlamento donde tienen validez legal. Según el matutino The Guardian “las peticiones que son firmadas allí por 10.000 personas deben recibir una respuesta del gobierno, y las que son firmadas por más de 100.000 personas son consideradas para ser debatidas en el parlamento”.

Blair, de 68 años, lideró el Nuevo Laborismo, una corriente que inauguró para diferenciarse del laborismo británico, fue primer ministro del Reino Unido durante dos periodos entre 1997 y 2007. Uno de sus oscuros legados fue la participación británica en la guerra de Afganistán y en la guerra de Irak.

"Estaré contigo, pase lo que pase"



En 2009 la Cámara de los Comunes ordenó una investigación sobre la guerra en Irak y en 2016 en el informe que Sir John Chilcot presentó al parlamento señaló que Blair no agotó los medios pacíficos para resolver el conflicto. “La consecuencia de toda esta cadena de errores es que unos 150 mil iraquíes murieron, más de un millón fueron desplazados y unos 200 efectivos británicos perdieron la vida”, remarcó Chilcot en ese momento.

En el marco de esa investigación también se conoció la correspondencia entre Blair y el entonces presidente estadounidense George W. Bush en la que el exprimer ministro británico le aseguraba a Bush hijo su apoyo incondicional. "Estaré contigo, pase lo que pase”, escribió Blair en una carta citada por la BBC. "Sacarse del medio a Saddam es lo correcto. Es una amenaza potencial. Podría ser contenido. Pero la contención, como hemos visto con Al Qaeda, es siempre riesgosa. Su salida liberaría la región. Y su régimen es, probablemente, con la posible excepción de Corea del Norte, el más brutal e inhumano del mundo", continúa la misiva.



Bush & Blair



En 2009, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush le concedió a Blair la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción civil en el país norteamericano, por sus "esfuerzos para promover la democracia, los derechos humanos y la paz en el extranjero". En esa misma ocasión el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y el exprimer ministro australiano, John Howard, recibieron la misma distinción.



Los medios estadounidenses también reaccionaron a la condecoración de Blair. El diario The New York Times recordó que luego de que el exprimer ministro dejó el Ejecutivo "se convirtió en un hombre rico y asesoró a algunos gobiernos extranjeros y empresas multinacionales, reforzando su reputación como alguien a quien le gustaba cultivar a los ricos y poderosos".



En tanto, el líder del partido Laborista, Keir Starmer, defendió la condecoración otorgada a Blair. “Creo que se merece el honor. Obviamente, respeto el hecho de que la gente tenga opiniones diferentes", dijo Starmer citado por The Guardian. Además, Starmer dijo que el actual ministro conservador no merece recibir el mismo honor. "No creo que este primer ministro se haya ganado el derecho a tener un honor. Sí creo que Tony Blair se lo ha ganado", dijo.

Por otra parte, el presidente de la Cámara de los Comunes, Sir Lindsay Hoyle, también defendió la concesión del honor. "Independientemente de lo que la gente piense, es uno de los trabajos más duros del mundo", afirmó. “Creo que es respetuoso y es lo correcto... A todos ellos se les debería ofrecer ese título de caballero cuando terminen como primer ministro", añadió.