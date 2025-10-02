El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves una jornada con clima agradable. El cielo se presentará parcialmente nublado, con temperturas de entre 13 y 23 grados, con viento del noreste y una humedad relativa del 72%.

El viernes el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas de entre 14 y 26 grados, con viento del noreste.

Para el sábado se espera una jornada con temperaturas netamente primaverales, con cielo parcialmente nublado y una máxima que llegará a los 26 grados y viento del noreste.