Jorge Almirón fue presentado este martes de forma oficial en Lanús, a cuatro años de su partida del club, y se mostró "muy contento" por su regreso, al tiempo que se refirió al mercado de pases y a la posible llegada de futbolistas que también tuvieron pasado en el Granate.

"Estoy muy bien, muy contento por estar acá, muy ilusionado. Me alegra la ilusión de los chicos, hoy tengo más experiencia que la que tuve cuando llegué por primera vez. Dudé en su momento por el miedo de retocar el recuerdo que teníamos acá, pero el hecho de que me quieran es muy importante. Hay muchas cosas por hacer, esperamos repetir los momentos buenos y dar la sensación de que siempre, partido a partido, se sale a ganar", manifestó Almirón en conferencia de prensa.



Y añadió: "Tuve la suerte de tener un gran equipo en mi primer paso. Hoy la situación es muy diferente, el plantel pasó por varios entrenadores, que hicieron un gran trabajo. No estamos exentos del contexto que se vive por la pandemia, aunque Lanús ha trabajado bien en este sentido durante los últimos años".



Además, el DT ganador de tres títulos en la temporada 2016 -el Campeonato de Primera División, la Copa del Bicentenario y la Supercopa Argentina- continuó: "Queremos incorporar en puestos clave, y si no se puede sumar todo lo que buscamos, hay chicos que están más que preparados. Es otra realidad a la que viví en 2016".



"En el fútbol, todo es empezar de cero. Ahora me preocupo por conocer a todos los jugadores, pero entiendo la ansiedad de la gente por saber quién llega en este mercado. Lo importante es prepararnos con todo, tenemos varias competencias", añadió.



Los dirigentes granates tienen en carpeta algunos nombres ya conocidos en el club para reforzar el plantel, como Iván Marcone y Diego Valeri, quienes están en las ligas de España y Estados Unidos, respectivamente.



"Lo real es que no he hablado con Iván. Me gustaría tenerlo, pero está en otra etapa de su carrera. Si se da, lo vamos a charlar. Con Diego hablé, le manifesté mi deseo de que venga y él mostró predisposición para regresar, lo que me pone muy contento. Ahora dependerá de cómo se den las negociaciones".



Por último, Almirón expresó: "A Fernando Monetti ya lo tuvimos acá, hizo un trabajo brillante, creció mucho en este club. Hoy el presente es otro, con Lautaro Morales como titular y Lucas Acosta. Evaluaremos el nivel de los chicos y después veremos qué hacemos; una cosa es verlo por TV y otra en el campo de juego. La llegada de Monetti sería muy especial, pero aún no se ha ido a fondo".