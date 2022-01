El diccionario de la pandemia del Sars-Cov2 se engrosa: además de las letras del alfabeto griego, destinado a denominar las nuevas mutaciones de la covid-19, ahora hay que incorporar la palabra compuesta "flurona", que nace de los términos -en ingles- de gripe y el coronavirus. Este nuevo término se destina para aquellas personas que dieron positivo para influenza y covid-19 al mismo tiempo: si bien en Argentina aún no se detectó ningún caso, la doble infección recorre el mundo, con contagios en Israel, España, Hungría y Brasil.

Ante esa situación, el microbiólogo José Antonio López Guerrero expuso a la agencia EFE cuatro claves para comprender aún más esta doble infección:

¿Qué es la flurona?

López Guerrero explica que es el nombre que se le ha dado a una infección mixta por coronavirus y virus de la gripe detectada -por primera vez- en una mujer embarazada en Israel no vacunada y prácticamente sin sintomatología.

El especialista remarcó que se trata de una infección simultánea de los virus de la influencia y la covid-19 y no una mezcla genómica de los dos virus. "Lo han identificado, quizás, porque se ha ido a buscar la presencia de los dos virus en esa persona", agregó.

¿El cuadro de salud es más grave con la doble infección?

Para López Guerrero, la combinación de la influenza con el coronavirus no implica, de por sí, un cuadro de salud de mayor gravedad. “No es algo matemático que dos virus sumen clínicamente. Puede que sea puntualmente más grave, pero no necesariamente”, expresó el microbiólogo y puso de ejemplo la mujer gestante en Israel que fue el primer caso detectado de flurona. "Prácticamente no tuvo síntomas", dijo el director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid.

¿Cuáles son los síntomas?

Para la Organización Mundial de la Salud los dos virus comparten síntomas similares, como tos, secreción nasal, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza y fatiga. Por ende, según el organismo, “la forma más eficaz de prevenir la hospitalización y la covid-19 grave y la influenza es la vacunación con ambas vacunas”.



En tanto, López Guerrero considera que la sintomatología de una infección mixta varía por varios factores: depende la carga viral con que uno se infecte de cada uno de los virus como también de la edad, del estado inmunológico y de otras patologías que se sufran.

¿Cuál es la mejor forma para protegerse ante una posible coinfección?

"Observar las medidas de protección que ya sabemos para el coronavirus: mascarillas, distanciamiento, higiene, evitar estar en espacios mal ventilados, y, por supuesto, la vacunación, que es ahora prioritaria contra el coronavirus. Además, la vacunación de los grupos de riesgo para gripe también sería una buena medida", sintetizó López Guerrero.