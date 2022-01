#DeCatálogo El cierre de 2021 dejó en el arbolito discos debut como los del power trío Primera Junta (El fuego está encendido, a puro orgullo hard-rocker) y del quinteto indie bonaerense Nadar de Noche (Quietud, con feats referentes de Santiago Motorizado y El Príncipe Idiota). Además, aparecieron álbumes solistas del formoseño Fede Baldus, ex Guauchos (Aurora, en el cruce de rock y folk), de Basket, ex Arcos (¿De qué sentido común me estás hablando?, con oscuridad, pulso house y cierto humor) y de Biografía Mutante, del ex Superflúo Juan Manuel López Manfré (Canción liminal, inspirado en la obra de Gustavo Cerati y Soda Stereo). ¿Querés más? También cayeron lanzamientos del cuarteto rockero M.O.N.O. (Gratis) y de los traperos experimentales Intendente (Bruto).



#Pantallazos Si estás para hechos reales, tenés el Festival Internacional de Cine Documental Buenos Aires (FIDBA), con bruta cartelera de títulos online hasta el 30/3. Si preferís cine catador de pochoclo, Shark Season te garantiza el derby entre gran tiburón blanco y gente incauta en kayaks (6/1, Space). Y si estás para biopics cósmicas, El primer hombre recupera las aventuras -en la Tierra y en el espacio- del astronauta lunático Neil Armstrong (ya en DirecTV Go).

#CualquieraPuedeGooglear Clic al sur: apareció el compilado Caldo andino, que reúne artistas del sello argentino Casa U y el chileno Sinfín, como Lio Fumacarne, Fede Palomba, Ursula M, Les Q, Camaleones, Martín Pulero o Los Drama Kings. Clic en un cumple: Boom Boom Kid extenderá su tradición de celebrar su cumpleaños en el escenario, con fiesta y toque el 13/1 en Niceto Club y el 14/1 en Club Tri de Mar del Plata. Clic sónico: el ciclo Trans/Aural propone conversaciones sobre arte y estudios sonoros, instrumentos y ruidismo, organizadas por la Untref y el CASo. Clic crossover: la plataforma porteña Vivamos Cultura estrena el 6/1 la conversación entre el fotógrafo Marcos López y el dúo musical Flu Os, de los hermanos Benicio y Ángelo Mutti Spinetta, en el marco del ciclo Puntos de Encuentro.

#AltaTemporada ¿Alguien dijo covers internacionales de series argentinas? El 5/1 llega a Netflix el debut de Rebelde, la versión "panregional" de nuestro ícono televisivo Rebelde Way; mientras que Fox ya tiene The Cleaning Lady, adaptación yanqui de la serie cordobesa La chica que limpia. Aparte, llega a su fin uno de los viajes más dramáticos, angustiantes y emotivos del universo seriéfilo: This is Us inicia su sexta y última temporada el 6/1 en Star+.



#HacelaSimple ¿Quemaste tus canciones favoritas en la ruta? Fijate que hay novedades del cruce de los fueguinos Seba Díaz Ramos y Ariél Durán, de Vozenoff (Como el sol), de la cantautora indie Ine Maguire (Pedazos), de la indomable Dakillah (Suavecito), del cancionista rosarino Marcos Prieto (Volví, grabado en Barcelona y Oslo), del electropopero platense Juan Baro (Amo), del indiepopero Faculimón (Acuaria), del cantante y pianista Chuka Hurtado (El que soñaba era yo), del ensamble El Kuelgue (Pixiana, grabada en veraniega situación de quinta), del trovador bonaerense Alucino (Selva) y del actor y músico platense Ale Zurita junto a los funkies Palta & The Mood (Best of Us).