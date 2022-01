Real Madrid y Barcelona pasaron este miércoles a los octavos de final de la Copa del Rey luego de vencer al Alcoyano y al Linares, respectivamente, ambos equipos de la Tercera División del fútbol español.



El equipo dirigido por Carlos Ancelotti viajó hasta la ciudad de Alcoy en Alicante y ganó 3-1 con goles del brasileño Eder Militao, Marcos Asensio y José Juan en contra. Daniel Vega marcó para el local.

Barcelona, en tanto, debió trajinar para vencer 2-1 al humilde Linares. La victoria de los catalanes sobre el equipo de la provincia andaluza de Jaén llegó gracias a los tantos de Dembele y Ferran Jutglá. Hugo Díaz abrió el marcador para el local.



De la tercera división también es el Deportivo Baleares, que dio la sorpresa en la ciudad de Palma de Mallorca al derrotar al Celta de Vigo 2-1.



En el Deportivo Baleares jugó de titular el argentino Damián Petcoff, mientras que Matías Dituro y Franco Cervi estuvieron desde el inicio en la formación del "Chacho" Coudet.



Mallorca, con el argentino Franco Russo como titular, venció de visitante 2-1 a Eibar, en el que arrancaron jugando los argentinos Esteban Burgos y Gustavo Blanco.

Blanco, ex Deportivo Merlo, marcó el tanto del descuento para Eibar, mientras que Rodrigo Battaglia ingresó en el segundo tiempo en el Mallorca.



Real Sociedad paso a la siguiente ronda la vencer 3-2 al Leganés, mientras que Valencia derrotó 2-1 a Cartagena, de la segunda división, donde fue titular el ex Ferro Pablo De Blasis.



El Rayo Vallecano, con el colombiano Radamel Falcao, la tuvo muy difícil contra el Deportivo Mirandes, de la Segunda División, al que apenas derrotó 1-0.



Por último, el Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini y con Guido Rodríguez como titular, goleó 3-0 al Valladolid, en el que jugó el uruguayo ex Boca Lucas Olaza.