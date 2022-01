En 1995, fundábamos la ONG Asamblea por los Derechos Sociales entre varios ambientalistas, referentes sociales y vecinalistas. Surgía a partir de la Comisión Pro Obra Cloacal Precio Justo (1992-1995) que conformábamos entre los mismos actores hombres y mujeres ambientalistas. La misma consistía en investigar, enseñar con abordaje territorial, estudiar, bregar, gestionar, y lograr que la ciudadanía pueda acceder a los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en los barrios populares de distintas ciudades, y particularmente de la provincia Santa Fe y de la ciudad de Rosario.

Se lograron grandes avances. Eran épocas solitarias, las instituciones no visibilizaban la problemática del agua. Valía y mucho luchar para lograr lo básico para la vida: agua potable sana y buena para todas las personas, teniendo como norte la justicia social ambiental. En ésta línea coherente y consecuente por el acceso al agua y a un ambiente sano, en al año 2008 creamos la Cátedra del Agua de la UNR, única en su tipo en América Latina, realizábamos y realizamos los trabajos antes señalados, con investigaciones, enseñando con abordaje territorial y con la experiencia dada tanto por la Comisión Pro Obra Cloacal Precio Justo y la Asamblea por los Derechos Sociales (ADS). Nos preocupaba y nos sigue ocupando cómo logramos desde la sociología de lo cotidiano, aquí y ahora, mejorar el buen vivir de la ciudadanía con agua buena potable, con cloacas y muy buen ambiente sano. En agosto de 2010, generamos y suscribimos el Manifiesto de Rosario sobre el Agua, junto al gran ambientalista internacional Leonardo Boff, para presentar la problemática del agua en la Conferencia del Cambio Climático de Naciones Unidas que se celebró en Cancún (México) en diciembre de 2010.

Así, coherente con el trayecto señalado y todo lo realizado hasta el año 2021, la dirección de la Cátedra del Agua UNR y el CeIA Facultad de Ciencia Política y RR.II. logramos generar y diseñar las Escuelas Itinerantes del Ambiente, Agua, Clima y del Consumidor. Porque vemos la necesidad de enseñar aprendiendo, lograr que la visibilización del ambiente del agua, del clima y del consumidor sea percibido en notredad, es decir conformando un todo holístico. A mayor visibilización mayor concientización para lograr compromiso de la sociedad y del Estado. No alcanza el Estado. Necesitamos que la sociedad no sólo vea que muchas personas no acceden al agua sino también que pueda mirar para transformar la realidad.

Las Escuelas constan de los módulos gratuitos, que se darán clases en notredades, talleres, entrenamiento (training de roles) y creaciones colectivas, en forma itinerante, en barrios y en distintos ámbitos de la urbanidad y ruralidad.

Los módulos temáticos son : a) el Derecho de Jarras para las personas en la urbanidad. b) el Ambientalismo Inclusivo. Notredades del Agua. Dificultad de acceder al agua potable sin olor, sin color y sin sabor. El gusto y sabor es el nuestro de ayudarnos en la cotidianeidad. Consumo de agua pensando en comunidad. Es decir con Responsabilidad y Solidaridad. c) Quemar Agua es quemar la Vida. Los biocidios son las nuevas privatizaciones. Los humedales, las islas y el Paraná son vidas a cuidar y a salvar. El Cambio Climático nos cambia. Medidas de adapción y cuidado del Ambiente. d) Que el Consumo no nos Consuma. Que sirva el Consumo para la Vida. Evitación de la encadilación del consumismo. La notredad del Ambientalismo Inclusivo en el consumo: ley de Defensa del Consumidor. Consumir Sí. Consumirme No. E) El Derecho a los Sanitarios Libres (DSL) Derecho a Consumir Ciudad sin depredarla, cuidarla en notredad. Consumir paseos de ciudad sin tener que abonar para las necesidades fisiológicas. Prácticas de roles y entrenamiento.

El 29 de diciembre de 2021 ocurrió un hecho novedoso y transformador: el licenciado Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario; María Eugenia Schmuck , presidenta del Honorable Concejo Municipal de Rosario y Antonio Salinas, director de la Oficina del Consumidor, tomando lo propuesto por la Cátedra del Agua y el CeIA de la UNR, lanzaron el Plan de Acción de las Escuelas Itinerantes del Ambiente, Agua, Clima y del Consumidor. Un gran avance consensual para cambiar la realidad con equidad social ambiental.

La Cátedra del Agua, ante la temática sentida de la escasez social del agua, también propone el Consenso del Agua 22, para que toda las fuerzas políticas, entidades intermedias, sindicatos, escuelas y diversos ámbitos consensuemos el Agua para Todas y Todos, que la ética ambiental prevalezca y deconstruya lo escandalosamente normalizado: el agua buena debe entrar urgente en las casas por las canillas y no por las puertas. Que se forme el Fondo de Objetivos Concretos de Agua para Todas y Todos con parte de los 132 mil millones de pesos que le debe la nación a la provincia.

Tomamos las palabras de Deodoro Roca, en el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918: "Estos dolores que tenemos son las libertades que nos faltan".

(*) Director de la Cátedra del Agua y CeIA UNR, Magíster y Especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable, Cientista Social (Orientación Educativa)