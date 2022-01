El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró que la escalada de contagios de Covid de las últimas semanas genera un escenario propicio para que la vacunación contra el virus se vuelva obligatoria y sostuvo que el actual contexto sanitario hace que el tema “amerite ser discutido en el Congreso”.

La circulación masiva de la variante ómicron, las cifras récords de casos que la semana pasada traspasaron la barrera de los 100 mil positivos diarios, la saturación de los centros de testeo y el hecho de que en la provincia de Buenos Aires aún haya 2 millones de personas sin vacunar, son los factores que el titular de la cartera sanitaria provincial sopesó para sostener su postura.

Las razones para que la vacunación sea obligatoria

Desde el punto de vista sanitario, “están todas las condiciones dadas para que la vacuna sea obligatoria”, indicó Kreplak durante una entrevista por Radio 10, al ser consultado sobre esa posibilidad.

El ministro fundamentó el criterio de obligatoriedad de la vacunación a partir de algunas razones: “La seguridad de las vacunas, lo que se sabe de ellas, la evidencia de que la enfermedad va a seguir dando vueltas, la evidencia del efecto sobre la población”, son algunas de ellas.

No obstante, dejó claro que una decisión de esa magnitud, que revertiría los criterios con los cuales el gobierno nacional impulsó su plan de vacunación nacional, se trata también de una decisión de índole política y, por este motivo, debería ser discutirá en el Parlamento.

"Es el Congreso el que tiene que tomar esa decisión"

“Es una situación muy especial la de la pandemia y creo que la discusión amerita ser discutida en el Congreso”, remarcó el funcionario bonaerense.

Si el tema llegara a ese ámbito y si los diputados y senadores iniciaran una ronda de consultas al respecto, los que creen que la obligatoriedad de las vacunas es necesaria y viable “podríamos opinar como expertos cuál es el sentido” de una decisión de ese tipo, indicó.

“Si fuera obligatoria llegaríamos a cubrir algunos porcentajes: en la actualidad hay un 15 por ciento de adolescentes y un 35 por ciento de los niños menores de 11 años que aún no están vacunados”, citó como ejemplo.

Es más, agregó, “se podría hacer obligatoria para todas las actividades laborales y educativas necesarias, y seguramente nos ayudaría a que mejore la situación” sanitaria frente a los contagios y sus consecuencias en la población no vacunada.

"No hay ninguna duda de que es lo que corresponde"

No obstante, Kreplak aclaró que si la vacunación no se vuelve obligatoria, las demás iniciativas del gobierno bonaerense también podrían contener la pandemia. “Casi estamos en el 90 por ciento de vacunación, que es una cifra extraordinaria. Si a la vacuna no la hacemos obligatoria, podríamos llegar a un resultado casi parecido”.

“Pero la discusión no es solo desde el punto de vista de la salud”, aclaró e insistió: “No hay ninguna duda de que es lo que corresponde desde el punto de vista de la sociedad, del respeto de las obligaciones y las libertades. Pero me parece que es el Congreso el que tiene que tomar esa decisión”, concluyó.

Mientras tanto, para contener la demanda y prevenir los contagios “estamos abriendo cada día más centros de testeos” y durante los últimos días “se estuvieron aplicando entre 35 mil y 40 mil primeras dosis”, precisó el ministro.

Hasta ahora, “los pacientes con Covid internados más graves son los no vacunados” y en medio de la ola de contagio exponencial de las últimas dos semanas, solo en la provincia “todavía hay 2 millones de personas que no se dieron una dosis”, agregó.