El defensor chileno Paulo Díaz presentó algunas líneas de fiebre y fue aislado por precaución en River Plate a la espera de los resultados de PCR, aunque se estima que puede ser efecto de la vacunación ya que el testeo de antígeno dio negativo.



De todas maneras, sí se presentó un caso de contagio pero en el cuerpo de colaboradores, ya que en los testeos de antígeno dio positivo el kinesiólogo Marcos Loyarte, quien estará aislado toda la semana en el hotel.



Por su parte, se sumaría Javier Pinola luego de cumplir con el período de aislamiento, tras el contagio de covid en sus vacaciones, y resta resolver los casos de Nicolás de la Cruz y Agustín Palavecino.



La parte más fuerte de la pretemporada de River en San Martín de los Andes con tareas de fuerzas y test especiales ya comenzó, y luego hubo un turno de entrenamientos aeróbicos y físicos.



El plantel que arribó a la ciudad patagónica está alojado en el Hotel Loi Suites Chapelco y realizará los entrenamientos en el predio El Desafío Mountain Resort, a unos ocho kilómetros del hotel por lo que habrá un corredor sanitario.



Finalizada la tarea en la Patagonia, el 18 de enero, el plantel tiene previstos dos amistosos ante Barracas Central (martes 25) y Estudiantes de La Plata (viernes 28), en el Campus de Maldonado en Uruguay.

Castellanos dice que lo buscan

El delantero argentino Valentín Castellanos, goleador de New York City, de la MLS de Estados Unidos, aseguró que fue llamado por un colaborador de Marcelo Gallardo para sumarse al plantel y se mostró interesado en ser jugador del conjunto de Núñez.



"Se contactaron conmigo y con mi representante, me plantearon la posibilidad de River, pero no depende solo de mí, hay que evaluar todo. Hay chances de Europa también y estamos viendo”, dijo Castellanos en TyC Sports.



“Hablé con un colaborador de Gallardo y después lo pasé a mi representante -agregó-, me preguntaron si estaba interesado y obviamente dije que sí, que te llame Gallardo, uno de los mejores técnicos del mundo, no le podés decir que no”.



En este sentido, el jugador mendocino que desde Chile saltó a la MLS destacó: “Es un técnico que te puede hacer crecer, es algo muy lindo que te llamen de River y que estén interesados en vos, pero estamos viendo, no se cerró nada".



El goleador de 23 años viene de destacarse en la última temporada de la MLS donde además de ser campeón, se llevó la Bota de Oro en Estados Unidos, ya que anotó 19 goles en los 38 partidos que disputó.



Sus buenos rendimientos despertaron el interés de otros clubes del mundo como Palmeiras, bicampeón de América, y el propio jugador aclaró que el pase pertenece a la MLS hasta el 2025 y su cláusula de salida ronda los 15 millones de dólares.



"Cuando se tenga que tomar el tren, se va a tomar, creo que se terminó una parte de mi ciclo en la MLS, quiero crecer como futbolista y si bien también quiero jugar en Europa, obviamente no descarto jugar en River", sostuvo.