La República Argentina enfrenta una fuerte ola de calor en donde la sensación térmica alcanza los 40 °C. En tanto, se recomienda hidratarse con abundante agua fresca, evitar exposición a los rayos del sol e ingerir alimentos livianos.

En esa línea, también existen sugerencias para preservar la salud de las mascotas, en un momento en que los animales sufren mucho porque no cuentan con la misma capacidad de eliminar el calor corporal como es el caso de las personas. "El calor actúa sobre los animales, que tienden a conservar su temperatura constante de manera especial, afectando los mecanismos termorreguladores. Tanto el perro como el gato no sudan. En el caso del perro existe el jadeo, que es el primer mecanismo, junto con la dilatación de la lengua (que aumenta de tamaño hasta el doble de volumen porque se llena de sangre)", explicó Juan Enrique Romero, médico veterinario, en diálogo con GO Noticias.

Golpe de calor en mascotas - síntomas:

Existen diversas maneras de identificar si, por ejemplo, un perro o gato sufrió un golpe de calor producto de las agobiantes temperaturas:

Jadeo intenso.

Respiración acelerada o dificultad para respirar.

Vómitos.

Diarrea.

Salivación excesiva.

Convulsiones.

Tambaleo.

Pérdida de la conciencia.

Golpe de calor en mascotas - prevención:

Es importante tomar algunos recaudos para cuidar la salud de las mascotas. Por ejemplo, evitar los paseos en horas donde más fuerte está el sol. Por ejemplo, entre las 10 y las 17 horas. Asimismo, tener cuidado con el asfalto en dichos horarios, puesto que puede estar muy caliente y así lastimar sus patitas.

También, buena hidratación. En este punto, mantener siempre una fuente de agua limpia, fresca y llena para que el animal tome a su gusto. E, imprescindible, un lugar a la sombra para que puedan descansar tranquilos. Las personas pueden mojarles sus cabezas en caso de que sea necesario.

Asimismo, no dejar encerrada a una mascota en un auto, por más que dicho vehículo cuente con sus ventanillas abiertas.

Qué hacer ante un golpe de calor:

El veterinario Romero remarcó que el golpe de calor es una situación de emergencia y urgencia. "Es el colapso de los mecanismos termorregulatorios, que puede ser fatal si no se recurre al auxilio médico veterinario. No hay que ir al veterinario de confianza, sino al primero que se pueda encontrar", destacó.

Luego, continuó: "No pelemos a los animales pensando que (el pelo) les da calor. Tienen muda estacional, en verano pierden pelo y ese microclima que se genera en esa capa es la que les permite compensar la temperatura mejor que estando pelados".