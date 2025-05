La asunción del papa León XIV trastocó los planes de Javier Milei. La ceremonia inaugural de su pontificado será el 18 de mayo, el mismo día de las elecciones porteñas, que mantienen en vilo a la Casa Rosada. Obligado a asistir al evento en el Vaticano por compromiso diplomático, el Presidente no podrá estar en Buenos Aires para seguir el minuto a minuto desde Olivos. Los comicios de la Ciudad de Buenos Aires son clave en la feroz disputa con Mauricio Macri, a tal punto que Milei se está poniendo al frente de la campaña: hoy participó de una actividad en Belgrano junto a su candidato a legislador Manuel Adorni y el próximo miércoles protagonizará el acto de cierre libertario en Recoleta.

"El Presidente Javier Milei asistirá a la Solemne Ceremonia de Inauguración del Pontificado de Su Santidad León XIV, en representación de la República Argentina", confirmó el vocero presidencial antes de saber que el viaje coincidía con la votación en la CABA. Así, el mandatario seguirá el desarrollo de la jornada electoral desde Roma, con la mirada puesta en derrotar al macrismo en su histórico bastión.

A una semana de ir a las urnas y con las encuestas que ubican a Leandro Santoro --candidato de Es Ahora Buenos Aires-- con mayor intención de voto, el Presidente abandonó sus tareas ejecutivas para volver a participar de una actividad proselitista. En un intento por reforzar la campaña violeta y sumar a la idea de que "Adorni es Milei", se mostró junto al postulante libertario en la inauguración de un local partidario en el barrio de Belgrano, en las calles en Lidoro Quinteros y Monroe.

En contra de lo que pregona su discurso punitivista, la calle fue cortada para el evento, y, en este caso, no se aplicó el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich. En ese marco, Milei le pidió a sus seguidores que "no se dejen psicopatear con la mentira de Ficha Limpia" y chicaneó al PRO porque gobiernan la Ciudad "hace 17 años y nunca la impulsaron". Lo hizo en una zona residencial, con parlantes a todo volumen y a la hora de la siesta, como para que los vecinos tomaran nota.

"No hicieron nada cuando fueron gobierno porque decían que no tenían mayorías legislativas, y tenían más que nosotros", continuó en un dardo a Mauricio Macri. "No tomen copias baratas, a los mentirosos, a los que quieren perseguir las redes sociales", remató en plena polémica con el macrismo por la fallida aprobación del proyecto de Silvia Lospennato.

Adorni, además, realizará este sábado una actividad con los ministros del Gabinete y en los próximos días tendría planeado un evento virtual, que en Casa Rosada anticipan que será "divertido". Se especula que podría jugar a algún videojuego y transmitirlo por streaming para seducir a los votantes jóvenes.

Para el cierre de campaña, La Libertad Avanza apostará por el norte de la Ciudad. Los armadores del espacio no se quedaron conformes con lo que fue el primer acto en Lugano, donde la asistencia fue magra, y apostarán por la contracara geográfica y social del distrito. Analizan la posibilidad de que sea Recoleta.