El gobierno de Alberto Fernández relanzó el programa Conectar Igualdad que había desactivado el entonces presidente Mauricio Macri. Se trata del plan que busca que todos los chicos y chicas de las escuelas secundarias y de educación especial estatales del país accedan de manera gratuita a una computadora. Desde la Casa Rosada consideraron que "era necesaria la creación de un programa que recupere el espíritu y los objetivos que oportunamente se establecieron en el Conectar Igualdad creado en el 2010 y con el cual se alcanzó la entrega de más de cinco millones trescientas veinte mil computadoras a estudiantes y docentes de toda la Argentina". En diálogo con Página12 el ministro de Educación, Jaime Perczyk, expresó que "vamos a hacer una gran compra de computadoras, pero además haremos un esfuerzo muy grande para lograr la conectividad en las escuelas. Antes de fin de año la idea es que haya conectividad para el 90 por ciento de los estudiantes argentinos".

El objetivo será entregar durante este año un millón de computadoras. El pliego de licitación por ese monto ya fue presentado y mientras tanto se comenzarán a repartir a los estudiantes y docentes computadoras que fueron compradas el año pasado bajo el programa Juana Manso. "Algunas ya se entregaron y la idea es completar los cursos de primero, segundo y tercero de secundaria para que a fin de año todos tengan su dispositivo", indicaron desde el Ministerio de Educación.

Alberto Sileoni, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y el ministro de Educación nacional que implementó el programa durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, adelantó a este diario que la provincia de Buenos Aires también entregará computadoras para sumar al programa nacional. "Nación va a empezar a entregar al primer año de la secundaria y nosotros vamos a hacer una política para empezar por los estudiantes del último, así en pocos años, lograremos completar toda la secundaria provincial", indicó. Sileoni agregó que será un programa que se una al Conectar Igualdad y que podrá llevar el título de Conectar Igualdad Bonaerense. "Hay una compra de 140 mil computadoras, hemos reparado otras 130 mil y el año pasado ya entregamos 60 mil", explicó y opinó que "el decreto del presidente Fernández es un acto de justicia, un acto de reparación".

Durante la tarde del martes el Presidente recibió en su despacho de Casa Rosada al ministro de Educación y juntos le dieron las últimas puntadas al decreto que más tarde firmaron. Allí también conversaron sobre el programa que este miércoles el ministro lanzó en la ciudad de en Mar del Plata denominado Conectar Escuelas. Ese programa estará sumamente ligado al Conectar Igualdad y buscará lograr la conectividad de las escuelas públicas de todo el país, en conjunto con ARSAT. "Estamos con un 27 por ciento de las escuelas conectadas. Vamos a trabajar para que antes del primer trimestre de este año haya 2500 escuelas más y llegar al 90 por ciento de los chicos argentinos", dijo Perczyk.

Conectar Igualdad tiene dos objetivos: el primero, garantizar el acceso de los jóvenes a las nuevas tecnologías y el segundo, mejorar la calidad de la enseñanza en la escuela a partir del uso de los programas y las aplicaciones que incluyen las computadoras. A su vez el plan constará de tres pilares: distribuir computadoras; que esas computadoras estén cargadas de aplicaciones pedagógicas específicas y la capacitación docente para el uso didáctico de la herramienta. "Lo que se hizo fue actualizar la política implementada por el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que fue muy exitosa", resaltaron desde la cartera educativa.



El ministro subrayó que "el programa implica un desafío muy grande en un momento que hay dificultades para conseguir computadoras en el mundo". "Como gobierno vamos a hacer un esfuerzo grande para terminar de distribuir las que el ministerio compró el año pasado, que todavía no hemos recibido de la fábrica, y el millón que tendremos", indicó. El Conectar Igualdad se financiará con fondos del Tesoro Nacional.



Un poco de historia

En el 2010 el gobierno de CFK, mediante el decreto 459, creó en el ámbito del Anses el programa Conectar Igualdad. Luego, en 2011, el decreto 76 dispuso que las computadoras serían cedidas en forma definitiva a los estudiantes al finalizar y aprobar la secundaria. Cinco años después se transfirió el programa del Anses a la órbita de EDUC.AR sociedad del Estado. Con el macrismo en el gobierno, en el año 2018 y mediante el decreto 386 se modificó el objeto del programa y el Conectar Igualdad fue discontinuado de manera rotunda reduciendo drásticamente la cantidad de computadoras entregadas por año.

Sin embargo, la decisión del gobierno de Cambiemos de no proveer computadoras a los estudiantes no fue sólo un tema de "ajuste fiscal". El expresidente Mauricio Macri desvalorizaba la iniciativa y hasta llegó decir que entregar computadoras a los chicos de las escuelas públicas era como “repartir asado y no tener parrilla”. De hecho, cuando terminó su gestión fueron encontradas abandonadas en un depósito 100 mil netbooks que tendrían que haber sido entregadas, pero que el macrismo nunca distribuyó. Apiladas en galpones del Correo, habían quedado obsoletas por el paso del tiempo.

En ese escenario, en marzo 2020 llegó la pandemia y miles de chicos no pudieron continuar sus estudios porque no contaban con dispositivos para hacerlo desde sus hogares. En el decreto, el Gobierno indica que "la pandemia demostró que resulta necesario repensar y revertir la entrega de equipamiento tecnológico centrada únicamente en las instituciones educativas y procurar proporcionar a las y los estudiantes de todo el país estos recursos indispensables para el desarrollo de su escolarización". El escrito agrega que "fuera de situaciones de excepcionalidad, la herramienta digital se ha constituido en un elemento indispensable al momento de pensar los procesos de enseñanza-aprendizaje cuyo acceso debe ser garantizado por el Estado".

En diálogo con AM 750, la secretaria nacional de Educación, Silvina Gvirtz, celebró el relanzamiento y analizó el impacto que su abandono produjo en los y las estudiantes durante el confinamiento. “En el 2016 el programa se desmanteló y generó consecuencias malas para la educación en pandemia porque el no acceso a la tecnología impidió la posibilidad de tener una educación sincrónica. Durante el macrismo, sólo accedió un 20 por ciento de la población estudiantil a las notebooks porque se dejaron entregar 3.800.000 computadoras”.



Los gremios docentes

La secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano, opinó que la vuelta del Conectar Igualdad "es una gran decisión que no solo apuesta al presente sino al futuro. El Estado tiene que hacer saltar la brecha digital y la única forma es con presupuesto, con compra de computadoras y con formación para poder incorporar las tecnologías en el aula". Además, Graciano comparó esta política con otras tomadas por el gobierno de la Ciudad que lidera Horacio Rodríguez Larreta, como el anuncio de la semana pasada acerca de que los alumnos tendrán obligatoriamente "formación financiera" dictada por empresas. "Hay un abismo enorme entre lo que propone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación: mientras el Conectar Igualdad iguala derechos, en la Ciudad se introducen contenidos mercantilistas en la escuela secundaria".

Roberto Baradel, de Suteba, añadió que "es fundamental poder recuperar este programa y que los chicos tengan acceso a una computadora, algo que lamentablemente se perdió durante el gobierno de Macri. En estos tiempos es central y también hubiera sido importante que en la pandemia que cada chico hubiera tenido su computadora". "Esta política es central porque demuestra que el gobierno sigue apostando a la educación", concluyó.