Docentes de la Escuela Primaria N° 4565, Padre Antonio Mallea, piden el pase a la virtualidad ante la suba de contagios que se registró en el pueblo de Santa Rosa de los Pastos Grandes, ubicado en el oeste de la provincia de Salta, en el departamento Los Andes, en la Puna. Aseguran que la cantidad de alumnos se redujo considerablemente por los contagios en los grupos familiares, ya sea por haber contraído la covid-19 o por prevención de sus tutores, que decidieron no enviarlos a las aulas.

En tanto, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta dijo que la escuela no cerrará sus puertas a la presencialidad dado que hay una ordenanza, lo que considera importante para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Por el contrario, la cartera sí decidió el pase a la virtualidad hasta este viernes 14 del Colegio Secundario N° 5193, del mismo pueblo, donde se detectó que ordenanzas, docentes y alumnos dieron positivo.

En la provincia de Salta funcionan actualmente 19 escuelas con régimen de verano, ubicadas en los departamentos Los Andes, La Poma y San Carlos. Su ciclo lectivo se inicia a fines de agosto y concluye a principios de junio, dado que es una zona que tiene inviernos muy duros, con temperaturas bajo cero.



Tras conocer la suspensión de actividades presenciales en el Colegio Secundario, uno de los docentes de la primaria, que decidió reservar su identidad, contó a Salta/12 que la situación en la primaria es la misma, pues los alumnos que dieron positivo en el secundario son hermanos de niños y niñas que cursan a la primaria, por lo consiguiente, varios de ellos ahora no están asistiendo debido a que quedaron aislados. Sin embargo, la docencia se alertó cuando supieron que algunos niños llegaban a la escuela sin guardar el aislamiento correspondiente.

"Hoy nos avisaron desde Supervisión (General) que las clases virtuales son imposibles y que se debe respetar la presencialidad, pero es complicado porque hay miedo", manifestó el docente. Y sumó que también se debe tener en cuenta la matrícula que hoy asiste efectivamente a clases. De los 52 estudiantes, están asistiendo sólo 12. "No vienen porque sus familias están aisladas, pero también nosotros tenemos el temor de volver a contagiarnos", subrayó.



Además, contó que en su escuela hay tres ordenanzas aisladas, y que la última de ellas, recibió la notificación de positivo este martes en las últimas horas. Previamente cumplió con su jornada laboral desde esta semana. "Hay riesgo y hay miedo", resaltó el maestro.

Si bien la vacunación se cumplió en la institución y los períodos de aislamiento se modificaron recientemente, para la docencia es preciso pasar a la virtualidad por un período de dos semanas para las escuelas con régimen de verano porque "no sólo es esta situación (la de su escuela), sino que los casos se dispararon también en San Antonio de los Cobres (a 66 kilómetros de Santa Rosa), donde muchas escuelas tienen pocos docentes ahora", expresó.

Por su parte, la cartera de Educación confirmó que las clases presenciales en el secundario se "se suspenden hasta el viernes porque las ordenanzas están con covid y sin ordenanza no pueden funcionar las escuelas". Además, reconoció que hay docentes con el virus. Pero en el caso de la primaria, no hay una decisión similar porque cuentan con una ordenanza.

El maestro dijo que por más que estén vacunados, el riesgo de contagio persiste. "No como antes, pero tenemos miedo de volver a contraer", insistió al tiempo que afirmó que tienen "una gran incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar".

Tras conocer la situación en Los Andes, el secretario general del Movimiento Docente de Salta, Sergio Coronel, aseguró ante Salta/12 que la situación es preocupante porque ante la suba de contagios, toda la comunidad está expuesta a contraer el virus. Aseguró que "no hay ningún tipo de trabajo organizado en el pueblo que permita atenuar los porcentajes" de contagios, por lo que insistió en que no se debe exponer a los estudiantes y a los docentes a posibles positivos.

El gremialista relató que también tomó conocimiento de que en una escuela de El Salar de Pocitos (a 53 kilómetros de Santa Rosa), los 12 niños y niñas matriculadas, no asisten a clases por el incremento de casos de covid-19. "Los padres no están enviando a los chicos", aseguró, y añadió que por esto los docentes no pueden brindar clases.

En ese sentido, recordó que aún está vigente la resolución nacional que habilita el Plan jurisdiccional de retorno a clases presenciales para los distintos niveles educativos de la provincia, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos. En este caso, hay una alta cantidad de ausencias.

"No sé para qué garantizar una presencialidad cuando no hay asistencia de los estudiantes", cuestionó Coronel. También se refirió al retraso en el proceso de enseñanza en este contexto, y que al parecer continuará por algunas semanas más ante la tercera ola de la covid-19.