A una semana del homicidio de Iván De San Segundo, el joven de 18 años asesinado de un puntazo cerca del shopping Alto Rosario, familiares y amigos se movilizaron ayer con carteles que exigían "justicia por Iván". Desde Junín y Echeverría, manifestaron su dolor y pidieron testigos para que se esclarezca el hecho. Temprano se conoció que Fiscalía tiene un demorado, mientras se esperan resultados de medidas y cámaras de seguridad para definir su situación en las próximas horas. Por la mañana, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, habló del caso: "Tenemos avanzadas las investigaciones. Estamos esperanzados de que se esclarezca. Fue un hecho terrible, está en el contexto de violencia en el que vivimos", indicó.

Según datos del Ministerio Público de la Acusación, un joven se presentó el miércoles y quedó demorado, tras haber sido señalado desde el entorno de la víctima, aunque no se indicó cuál sería su responsabilidad ya que "por el momento no hay elementos que lo vinculen", ya que el fiscal Alejandro Ferlazzo, a cargo de la investigación, debe analizar evidencia relacionada con algunas medidas ordenadas y con cámaras de seguridad de la zona del shopping, para determinar su situación procesal.

El dato se conoció este jueves, en la previa de la movilización convocada por la familia y amigos de Iván, a principios de esta semana. Sobre el mediodía de ayer, una de sus hermanas indicó: "Formalmente no tenemos información aunque sí sabemos que se está investigando y se están aportando datos. Queremos ser cautelosos y no entorpecer esto. Hay una persona demorada, pero no podemos dar más datos porque no los sabemos. Mañana (por hoy) tenemos una audiencia con el fiscal". Al mismo tiempo, dijo en Canal 3 que no saben "qué pasó puntualmente, porque Iván no tenía un perfil agresivo, no se metía en problemas, por eso no sabemos qué pasó. Nos llama mucho la atención".

La familia apela a quienes esa noche estuvieron en la zona del shopping y puedan aportar algún dato. "Estamos destrozados y esperamos justicia por Iván y por todos los que estamos perdiendo día a día. El pedido de justicia es por todas las víctimas, para que no vuelva a pasar", dijo y pidió que quien pueda dar información se acerque a Fiscalía.

El viernes pasado se conoció por testigos que Iván cayó desvanecido mientras un joven conducía su moto y lo llevaba como acompañante. Había sido apuñalado. Dos personas que estaban cerca intentaron socorrerlo mediante maniobras de RCP. También colaboraron para intentar reconstruir el hecho, mientras el conductor de la moto les decía que había habido una pelea.