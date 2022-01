#SoloLectura Añosluz Editora cumple 10 años y celebra con su Concurso nacional de poesía Inés Manzano, que apoyan Fundación Itaú y la Ciudad de Buenos Aires, y entrega premios de 50 mil y 30 mil pesos: hay tiempo hasta el 28/2 para enviar los textos. ¿Buscás libros nuevos? Queja Ediciones publicó la novela Todos todo el tiempo, de Nazareno Petrone, sobre el misterio de una ruptura de pareja; y El silencio, un viaje poético de Leticia Martín.

#VenganSiSeLaBancan Siguen las confirmaciones de visitas internacionales: anotá el regreso del cuarteto catalán Love of Lesbian (12/2, Niceto Club); el toque de los daneses Whomadewho y del dj israelí Guy Gerber (18/2, Mandarine Park); y el debut argentino del británico Cavetown (27/5, Niceto Club).

#Pantallazos ¿Festivales? La próxima edición del Lollapalooza Argentina (18 al 20/3) podrá seguirse en vivo por Flow, que meterá cobertura en simultáneo desde los distintos escenarios, a través de cuatro canales. ¿Heroínas y villanas? La cosecha comiquera nunca se acaba, y hay aire para Aves de presa, sobre las aventuras de la fatal Harley Quinn (16/1, Prime Video). ¿Bardo pop? El culebrón legal de Britney Spears arma el documental The Battle for Britney: the Cash and Conservatorship (14/1, On DirecTV). ¿Cine catástrofe? Faveá Avalancha: desastre en la montaña, con pánico y locura en el Everest (18/1, Space).



#Ciclodelia La plataforma Artlab curará el ciclo Atardeceres electrónicos en el Museo Sívori, con toques con entrada libre de Vickilicious (15/1), Especial Experiencia Emergente (16/1), Jonas Kopp (22/1) y Piba (23/1); y el ciclo Terraza a todo ritmo, en el Buenos Aires Museo, con sets de Pistoler4 (14/1), Vega - Silent Party (15/1), Sky Me Down (21/1) y Gabo Rossi & Melba (22/1), entre otrxs. Además, los Paradores ReCreo de la Provincia de Buenos Aires ofrecen shows gratuitos de Facusan (14/1, Santa Teresita), Campo Loop (14/1, Tandil), Cadete Espacial (15/1, Monte Hermoso), Casiana Torres (15/1, San Pedro) y Opuestos por el Vértice (15/1, Mar del Plata), y talleres de Choque Urbano (15 y 16/1, Ensenada).



#AltaTemporada Si te van los policiales, pero sin ponerte la gorra, los agentes corruptos del nuevo clásico Line of Duty entran en la grilla de TNT Series (15/1). Además, el arrowverse de DC se extiende con la debutante Naomi (ya en CW); y hay nueva oportunidad para maratonear la segunda de War of the Worlds, sobre la invasión alienígena más famosa de la literatura (17 al 20/1, OnDirecTV).