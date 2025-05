El escándalo judicial protagonizado, nunca mejor dicho, por la jueza Julieta Makintach y el intento de documental finalizó con la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona que había comenzado en marzo de este año. La familia del ex futbolista y los abogados intevinientes, querellantes y defensores, reaccionaron frente a una decisión poco frecuente en formas contundentes, dispares y, algunas, poco predecibles.

Alrededor del mediodía de este jueves los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso comunicaron que "no corresponde que se reanude" el juicio en su tribunal porque ya "escuchamos a 40 testigos y una imputada". Savarino se desligó del escándalo y señaló a Makintach como "la única responsable", mientras que Di Tomasso emuló a Maradona al afirmar que "la Justicia no se mancha", aclarando que no es el Poder Judicial el responsable de la nulidad. Además, la magistrada se acercó a Dalma, Giannina y a Verónica Ojeda para disculparse por el lamentable devenir jurídico.

La familia, ofendida y decidida

Si bien las primeras respuestas fueron diversas, la reacción de la familia Maradona fue rotundamente negativa frente a un juicio que se anula y se demora y del que esperan una Justicia que parece no hacer más que alejarse.

Quien mostró toda su bronca rápidamente fue Jana Maradona, la última hija reconocida del Diez, que desafió a la Justicia y expresó sus sentimientos. "No estoy tranquila con lo que pasó, obviamente no. Me dio bronca la actuación de la jueza, tengo bronca, los odio", vociferó, pero vaticinó que "va a haber Justicia, para eso estamos acá". También expresó su deseo de que "condenen a los que mataron a mi papá".

En el mismo sentido declaró Verónica Ojeda, ex pareja del ídolo, afectada por la decisión pero decidida en su accionar. "Hay que seguir adelante. Vamos a volver a declarar y empezar de cero. Si es necesario, si hay que hacerlo mil veces, lo vamos a hacer mil veces, pero va a haber Justicia". Además, la madre de Dieguito Fernando recriminó a Makintach porque "se burló de nosotros, y de la tristeza de nosotros".

La palabra de Dalma y Giannina fue más bien breve. Luego de llorar al enterarse de la nulidad del juicio, las primeras hijas de Maradona se propusieron hablar con la prensa, pero frente al descontrol de personas y micrófonos alrededor Dalma solo llegó a decir que "lo único que queremos es que el juicio pueda seguir".

Los abogados, desparejos

Los abogados querellantes y defensores tuvieron diferentes opiniones alrededor de la nulidad. Entre los puntos de vista surgieron los lamentos por el trabajo y el tiempo que ya no será tenido en cuenta y la ponderación de una decisión que sanearía el proceso judicial.

El esposo y abogado de Verónica Ojeda, Mario Baudry, destacó que Savarino y Di Tomasso "hicieron lo correcto" a pesar de que fue "un acto ingrato". También advirtió que "no hay fecha estimada para la reanudación".

En la misma vereda, Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Giannina, dijo estar "conforme con lo que pasó" y habló de una decisión "criteriosa" pero admitió que es inevitable la angustia de sus defendidas. El letrado consideró que "están dadas las condiciones para que llevemos a cabo ese juicio lo más rápido posible" y hasta mencionó la posibilidad de que haya una sentencia este año.

Otro que se mostró a favor de la nulidad fue Vadim Mischanchuk, a pesar de defender a una acusada como lo es Agustina Cosachov. El abogado defensor dijo que la nulidad "era un remedio esperable" y dijo que "se actuó conforme a la ley".

En consonancia con Burlando el abogado defensor de Luque, Julio Rivas, afirmó que espera la reanudación "lo antes posible" pero advirtió que nunca habrá un tribunal imparcial para su cliente porque "todos lo han condenado de manera pública".

A diferencia de los anteriores, Martín Montalto y Miguel Ángel Pierri, abogados del enfermero imputado Mariano Perroni, acordaron en que la decisión de anular el juicio "es un mamarracho" y "un bochorno". El primero destacó que "se perdió un montón de tiempo, el nuestro y el de las hijas" mientras que para el segundo "el servicio de justicia nos manchó a todos".

Pablo Jurado, abogado de las hermanas de Maradona (Rita Mabel, Ana Estela y Claudia Nora Maradona), también recriminó la nulidad, afirmó que le causa "un dolor terrible" y reprobó la decisión porque "se convierte en un trastorno insoportable porque uno gasta recursos y tiempo para esto".