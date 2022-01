DOMINGO 16

MÚSICA

Turf De la mano del Mercado de Industrias Culturales Argentinas se presenta una de las bandas más populares del país. Formada en 1995, el grupo liderado por Joaquín Levinton se caracteriza por tener un sonido del clásico rock de los años 1970, con influencias del britpop e indie pop. En su repertorio se encuentran temas que se volvieron hits instantáneos, como "Loco un poco" o "Pasos al costado". La formación se separó en el 2007 por diferencias entre sus integrantes, dando origen a otras bandas como Poncho y Sponsors. En 2014 la banda se volvió a reunir para algunos shows, dando a conocer en 2015 su reunión definitiva.

A las 20.30, en Tecnópolis, Av. Juan Bautista de la Salle 4500. Gratis.

Pablo Dacal En el marco del programa Música Argentina para el Mundo, iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo y Deportes para apoyar a la industria musical y promover su desarrollo, el músico interpretará el Cancionero Federal del cantor Ignacio Corsini. Con las guitarras de Sleiman-Guerra-Semmartín, el trovador porteño le pone su voz a valses y canciones criollas, relatos de amores furtivos y heroínas trágicas compuestos por Héctor Pedro Blomberg y Enrique Maciel.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Sol Marianela Con una destacable vitalidad, letras emocionales y marcadas influencias de Boom Boom Kid, Weezer, Pixies y por momentos The Specials, en canciones como “Los novios”, “Tendrán sus razones” o “Guardarropas” Sol Marianela se convierte en la contracara femenina de la escena folk-punk bonaerense, que empezó hace casi una década con Coiffeur y Juanito el Cantor.

A las 20, en Camping, Av. Libertador 999. Entrada: $700.

TEATRO

El hombre que perdió su sombra La obra creada por Elenora Comelli y Johana Wilhelm, a partir de una versión libre del cuento homónimo de von Chamisso, concibe una realidad multiplicada donde coexisten las artes visuales, la música y el movimiento: dos músicos que tocan en vivo, dos artistas visuales que realizan proyecciones ilustradas, cinco intérpretes que traducen al movimiento la palabra, el sonido y la luz. Se trata de una obra que reflexiona con magia, humor y peculiar belleza, sobre la vida de un hombre que se debate entre la oscuridad y la luz, entre la luz y su sombra.

A las 18, en Tecnópolis, Av. Juan Bautista de la Salle 4500. Gratis.

CINE

La Organización Negra En el marco del ciclo “Ensayos documentales sobre el arte y la historia argentina” se podrá ver la película de Julieta Rocco que ensaya la historia de un colectivo teatral que entre 1984 y 1992 se propuso dejar de lado la palabra y poner el cuerpo y la acción en primer plano, desarrollando un nuevo lenguaje escénico basado en imágenes, que apelaban a la provocación del espectador derribando la cuarta pared del teatro tradicional. La Organización Negra fue el germen de grupos posteriores como Ar Detroy, De la Guarda y Fuerza Bruta. El debut cinematográfico de Rocco fue seleccionado en BAFICI 18.

Disponible a través de comunidadcinefila.org. Entrada: $160.

LUNES 17

CINE

La verdad sobre La Dolce Vita El documental rescata la figura del legendario productor napolitano Giuseppe Peppino Amato quien fuera el responsable de que la película italiana más famosa de todos los tiempos pueda llevarse a cabo. El largometraje se basa en el libro homónimo que Amato escribió hace sesenta años. Discusiones, peleas, amenazas y un rodaje tormentoso, el film pone el acento en los conflictos de producción por encima de los artísticos. Dirigido y escrito por Giuseppe Pedersoli (autor de títulos como Balla la mia canzone o Generazione 1000 euro) el film compone su elenco con Giuseppe Amato, Maria Amato, Marcello Mastroianni y Sandra Milo.

En el cine Lorca, Av. Corrientes 1428. Entrada: $400.

FIDBA es el Primer Festival Internacional con carácter competitivo dedicado al cine documental en Buenos Aires, Argentina. En esta edición, cuya programación podrá disfrutarse online entre diciembre de 2021 y marzo de 2022, el público disfrutará de films procedentes de 43 países. Este año, la programación incluye 260 películas. La programación estará disponible online durante 12 semanas y la a oferta de películas se irá renovando semana a semana.

Hasta el 6 de marzo, disponible a través de fidba.org. Gratis.

ARTE

A 60 de los ‘60 Probablemente no exista otra década tan pródiga para el arte argentino como la de 1960. A la gran cantidad de artistas y agrupaciones que la protagonizaron se sumó un pujante circuito de galerías e instituciones que fortalecieron las prácticas más innovadoras brindándoles soporte y visibilidad. Esta sinergia dio lugar a un fenómeno único que se ha transformado en un referente para las generaciones posteriores. Todavía hoy pueden observarse con admiración el producto de esos años que han dejado una marca indeleble en la historia del arte argentino. La muestra propone reformular las crónicas que todavía circunscriben el arte de esa época a la actuación de unas pocas instituciones oficiales.

En Galería Vermeer, Suipacha 1168. Gratis.

La espada y la cruz propone evidenciar valores e imaginarios presentes en la colección del Museo, que subsisten en las subjetividades contemporáneas. Indaga en los cimientos sobre los que están construidos la cultura, formas políticas y subjetividades de la sociedad argentina. Reúne una selección de obras producidas por artistas en Argentina desde la década del sesenta hasta la actualidad. Esta exhibición se suma a la colección de imágenes religiosas y bélicas, pinturas cortesanas, armas, tapices, retablos y muebles provenientes de la España de los siglos XVI a XVIII que alberga el museo.

Hasta el 13 de febrero, en el Museo Enrique Larreta, Av. Juramento 2291. Entrada: $50.

TEATRO

Camille, la maldita Se estrena la obra de Hugo Barcia, espectáculo unipersonal sobre Camille Claudel, con Zuleika Esnal. El coro de hombres está integrado por Héctor Alterio, Miguel Ángel Solá y Jorge Bosso. Claudel fue una escultura francesa, compañera y una de las principales colaboradoras de Rodin. Una artista que trascendió la influencia de su maestro y logró mostrar su toque personal y propio.

A las 21.30, en el Tinglado Teatro, Mario Bravo 948. Entrada: $800.

MARTES 18

CINE

Bazofi Sigma El icónico festival de cine conducido por Fernando Martín Peña abre el 2022 para presentarse de tres maneras: a su versión virtual por el canal de YouTube se le suman sus modalidades presenciales en Malba y Hasta Trilce. Bazofi es el evento cinéfilo por excelencia de Buenos Aires, una suerte de Filmoteca en vivo que se caracteriza por exhumar films que son extraordinarios en muchos sentidos. En esta nueva edición se esperan películas de súper acción, música en vivo, sirenas, cine de montaña, giallo, cómicos ignotos, eurowestern, terror, amor, perritos, venganza, extraterrestres y la cereza del postre: las películas sorpresa. ¡Alegría sin fin!

A las 19, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $400.

Alexandre Koberidze Dentro de su sección de estrenos, Mubi presenta What do we see when we look at the sky? En la ciudad rivereña de Kutaisi, el romance y el mundial de fútbol están en el aire. Tras un par de encuentros casuales, la farmacéutica Lisa y el futbolista Giorgi ven deshechos sus planes de tener una cita cuando despiertan transformados mágicamente y sin forma alguna de reconocerse. El largometraje de Alexandre Koberidze cuenta una historia de amor encantadora que avanza sin prisas como una oda al romance en donde también entran Messi y la proeza del fútbol argentino. El film le valió al director premios en Berlín y San Pablo.

Disponible a través de Mubi.

ARTE

Un paisaje que no es un paisaje es la tercera muestra individual de Mónica Heller en la galería y está formada por un conjunto de veinticinco pinturas realizadas entre el 2019 y 2021, junto a videos de animación 3D y 2D. Las pinturas y animaciones rodean de manera lateral cierta idea de paisaje extensible. Un paisaje recorrible, escenas que crecen. Paisajes exteriores, interiores, imaginarios, artificiales, digitales.

En Piedras Galería, Av. Rivadavia 2625. Gratis.

ETCÉTERA

Fotógrafas mujeres No sería exagerado decir que la historia de la fotografía latinoamericana la hicieron las mujeres.Muchas de ellas migrantes europeas, como Tina Modotti, Claudia Andujar, Annemarie Heinrich, Grete Stern, Maureen Bisilliat, Kati Horna, Thea Segall Rubin, para mencionar sólo algunas. En el marco de las exhibiciones de dos grandes fotógrafas (Las metamorfosis de Madalena Schwartz y Temporada fulgor de Luisa Escarria), se propone un encuentro para reflexionar en torno a las relaciones entre fotografía y mirada femenina.

Disponible a través del canal de YouTube del Malba. Gratis.

MÚSICA

Sisters in jazz Cuatro cantantes unen fuerzas en un ciclo que celebra la hermandad femenina. Cada show es único: además de la performance de la anfitriona de la noche, cada martes hay cruces entre las intérpretes. “Sisters in Jazz” nació con la necesidad de fundar un espacio de unión para fortalecer la expresión de la voz femenina que interpreta este género. Ideado por cantantes argentinas, es un ciclo que se proyecta con la intención de seguir creciendo, abierto a más mujeres que participarán en nuevas ediciones. El martes 18 será el turno de Fernanda Lanza, una cantante que se destaca por su novedoso timbre y frescura vocal.

A las 20.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $900.

MIÉRCOLES 19

ARTE

La casa invita Smart Gallery comienza el calendario de muestras 2022 con una propuesta colectiva que busca condensar el espíritu de un año en donde primó la colaboración y la colectividad. Se trata de un proyecto expositivo en el cual cada artista fue convocado a invitar un colega con quién tenga intereses o estéticas a fin. La consigna consistió en que cada uno de ellos tuviera la libertad de producir o intervenir una obra en conjunto o seleccionar dos obras en diálogo. Con el fin de seguir trazando y fortaleciendo vínculos dinámicos entre colegas, artistas y galeristas, la muestra reúne al equipo que oficiará de anfitrión en esta primera entrega..

En Smart Gallery, Av. Alvear 1580. Gratis.

Autopercepción Esta muestra colectiva curada por Patricio Olivier y Juan Duncan, reúne autorretratos de 44 artistas de distintos ámbitos y disciplinas. Hay piezas de diseñadores, historietistas, fotógrafos e ilustradores que abordan la identidad, entendida tanto desde lo individual como de lo colectivo. “La muestra invita al público a reflexionar y a interiorizarse respecto a las vivencias y percepciones personales y ajenas, y cómo conviven en el espacio. Por medio de los distintos formatos visuales y de los textos que los acompañan, el espacio se vuelve un lugar de celebración y de encuentro con uno mismo y con el otro”, afirman los curadores.

En el Centro Cultural Recoleta. Junín 1930. Gratis.

Desvelos es una instalación que representa la última producción de María Emilia Marroquín y metaforiza sobre preocupaciones y sensaciones de incertidumbre vinculadas al devenir humano actual. En las palabras de la artista: “La atmósfera se aquieta y se percibe un equilibrio tenso. Cierta sensación de silencio en suspenso cuelga en el aire, presagio de algo que está por suceder”.

Hasta el 26 de enero, en Espacio urbano de arte, Sánchez de Bustamente 599. Gratis.

Magia Delay Damián Linossi retoma la arquitectura de las columnas Morris, dispositivos de mediados del siglo XIX que eran empleados en Europa para concentrar la publicidad callejera y evitar la dispersión de afiches por la ciudad. Las columnas fueron el soporte para la promoción del teatro y el cine, y se popularizaron en Occidente hasta caer en desuso y convertirse en ruinas urbanas o monumentos de una cultura visual en decadencia. Este dispositivo público de exhibición se convierte aquí en soporte para la producción pictórica del artista. Las obras son simbólicamente abandonadas por su creador para quedar a merced de los transeúntes.

En el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

CINE

Algo se enciende A partir de la desaparición de Anahí Benítez de 16 años, sus compañeros de escuela se movilizan inmediatamente por su aparición con vida. Una marca imborrable, la escuela como lugar propio y el paso hacia la adultez en una reflexión sobre la tragedia. La realizadora Luciana Gentinetta propone un proyecto que no tiene directa relación con lo que se sabe del caso. La directora no está interesada en hacer una película detectivesca, los únicos testimonios que le interesan son los de los compañeros y amigos de Anahí, que cuentan el impacto que implicó para ellos el hecho. Ésta es su primera película.

Disponible a través de cine.ar. Entrada: $90.

JUEVES 20

FOTOGRAFÍA

Temporada fulgor Foto Estudio Luisita fue uno de los estudios de fotografía argentinos fundamentales en la historia del teatro de revista y de la cultura porteña. Ubicada en las décadas del 60 y 70, la exposición da cuenta del lugar del teatro de revista como un fenómeno de la cultura popular argentina caracterizado por servir de termómetro de las transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestra sociedad; pero que también permite asomarse hacia la construcción personalísima de estas imágenes de circulación masiva operada a través de la mirada de Luisa y las manos de Chela.

En el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $500.

ARTE

Ver para creer En esta muestra se exhiben dibujos en birome sobre cartón que el artista Rómulo Macció realizó en 1971 mientras vivía en París y que se muestran por primera vez en Buenos Aires. En ellos, con trazo firme y a partir de la yuxtaposición de elementos diversos, Macció construye escenas fantasiosas y cargadas de humor. Como señala Hugo Petruschansky en el texto que acompaña la muestra: “las obras están plagadas de imágenes que nos son familiares, haciendo pequeñas concesiones a un mundo fantástico y aludiendo a un amplio horizonte de citas herméticas y evocaciones recurrentes. Estos enormes dibujos son los pequeños fragmentos de la gigantesca y sofisticada obra que nos dejó y nos sigue deslumbrando.”

Hasta el 28 de febrero, en Galería Vasari, Esmeralda 1357. Gratis.

CINE

Asuntos de familia Una pareja de ancianos vive al ritmo de la rutina diaria en la ciudad de Nazaret. En Ramala, al otro lado de la frontera, su hijo Tarek se empeña en ser el eterno soltero; su hija está a punto de dar a luz; el esposo de esta –que es mecánico–, obtiene un papel en una película; y la abuela pierde la cabeza. En Suecia, el hijo mayor de la familia espera la visita de sus padres. Estrenada en el Festival de Cannes de 2016, la ópera prima de Maha Haj circunscribe el deseo y los anhelos de sus personajes a un terreno en conflicto permanente como Palestina. No obstante, el film evita recargar las tintas sobre la coyuntura apelando a un solapado humor absurdo en los momentos más abiertamente políticos.

Disponible a través de comunidadcinefila.org. Entrada: $160.

Heat Mubi da rienda suelta a su ciclo “Obras maestras de los años 90” con una clase magistral de cine de acción. La épica saga criminal de Los Ángeles de Michael Mann es una película cuya reputación no ha dejado de crecer. El melodrama masculino de ética profesional legal que se teje en Heat está impregnado de detalles profundamente investigados y una caracterización inolvidable de Los Ángeles que crean un clásico moderno. El realizador que saltó a la fama con la serie Miami Vice remata este clásico con un elenco soberbio: Al Pacino, Robert de Niro, Val Kilmer y Jon Voight.

Disponible a través de Mubi.

VIERNES 21

TEATRO

Teoría King Kong La versión teatral de la obra de Virignie Despentes se presentará en cuatro espectáculos que buscan plasmar algunos de los tópicos esenciales que la autora aborda en el libro. Este no es un texto para una lectura pasiva, sino un texto que propicia al entusiasmo y la acción. De ahí el valor de la ejecución teatral, de la convocatoria de sus intérpretes. La gracia de Teoría King Kong es el clamor de una mujer brillante y valiente que se atreve a hacer públicas sus experiencias con humor y desparpajo. En este primer encuentro se presentará “Porno Brujas”, protagonizada por Eleonora Wexler y dirigida por Corina Fiorillo.

A las 22, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

MÚSICA

Lo’ Pibitos A fuerza de un sonido que sabe complementarse con buen flow, baile y una performance más que atractiva, Lo’ Pibitos vuelve a Niceto para dar una fiesta en ambos lados del escenario. La banda cultora del funk y el rap también decidió romper con la tradición de las celebraciones redondas y continúa conmemorando la década y media de su fundación. Lo’ Pibitos toman el mote de funcionar como un link entre entre los Kuryaki y la actual generación de grupos de funk. Para esta noche prometen sorpresas e invitados especiales.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $1500.

Los Pericos Después 30 años ininterrumpidos de giras y miles de kilómetros acumulados entre rutas y aviones que los llevaron a realizar más de 3 mil conciertos en vivo por el mundo, Los Pericos se vieron obligados a parar por primera vez desde sus inicios debido a la pandemia. Durante el aislamiento, presentaron un documental con videos inéditos y anécdotas de toda su trayectoria y participaron de la edición virtual del Festival Cosquín Rock. Hoy reciben el 2022 con un show para todo público en el patio de Konex.

A las 20, en el Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entradas: desde $1800.

Bourbon Sweethearts Trío femenino que interpreta música de época, en su repertorio se escuchan temas clásicos y composiciones propias que hacen referencia a géneros musicales populares de la primera mitad del Siglo XX como el Swing, Calypso, Blues & Jazz. Bourbon Sweethearts se destaca por su trabajo de arreglos vocales conocido como "close harmony", sus melodías de scat vocal y orquestación particular.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entradas: desde $900.

CINE

Bernarda es la patria es un pastiche, un palimpsesto de ideas, imágenes, recuerdos, anécdotas y sonidos de aquellos revoltosos e irreverentes años '80 en Buenos Aires. Una película transformista que ensaya unir a Lorca con el universo del under, deconstruyendo el binario de género a partir de los movimientos culturales del final de la última dictadura y los primeros años del regreso de la democracia en Argentina. La película de Diego Schipani (director de Ocho semanas y La noche del lobo) cuenta con las actuaciones de Willy Lemos, Verónica Llinás y Fernando Noy, entre otros. Este documental fascinante tiene a Albertina Carri como productora y guionista junto a Schipani, quien antes había producido y guionado con ella Cuatreros.

A las 18, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $600.

SÁBADO 22

MÚSICA

Carca En el marco del programa Música Argentina para el Mundo, iniciativa del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo y Deportes para apoyar a la industria musical y promover su desarrollo, se presenta el músico argentino. Carca comenzó su carrera a principios de los ‘90 con la banda Tía Newton y debutó con disco propio en 1994, con una impronta rockera y de aires lúgubres. A partir de la muerte de Gabo Manelli en 2008, Carca comenzó a participar de manera casi constante en Babasónicos como bajista. El artista repasará su discografía y adelantará temas próximos a editarse.

A las 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Música de Músicas Este ciclo intenta reflejar música compuesta por mujeres dentro de la escena actual. En esta ocasión presentamos a tres intérpretes con diferentes estéticas, sonidos y emociones. Este sábado llegará el turno de Eve Calletti, una artista mendocina. Es cantautora, compositora, guitarrista y cantante. Sorprende con una propuesta musical estética que fusiona diferentes géneros como el pop, el jazz, el funk, el hip hop, el R&B y el Neosoul.

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Carlos Casella Cantante, bailarín y actor, Casella vuelve a presentar su mítico concierto en el que homenajea a las mujeres de la música, y de esta manera a muchísimas otras de todos los tiempos y culturas. Se trata de un recorrido por aventuras amorosas, clichés y estereotipos que resignifican el espacio de lo femenino y lo masculino.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1300.

TEATRO

Otro día de suerte Dos profesionales que transitan sus días entre miedos, represiones inconscientes, fobias, excesos y distintas situaciones cotidianas, vivenciarán, al conocerse, momentos extremos que pondrán en juegos sus propios límites y conceptos preconcebidos. Las vidas de estos dos personajes se cruzarán sin buscarlo. Los dos terminarán descubriendo que son el reflejo de un mismo espejo, ese que nunca pudieron ver. La obra está escrita y dirigida por Walter Luis Deleón y Carlos Daniel Andreu.

A las 22.30, en Actors Studio Teatro, Av. Díaz Vélez 3842. Entrada: $600.

Babel Cocina es una comedia, una fábula, fiesta, carnaval, feria y es también una épica, el relato de un instante que hizo historia dentro de la historia argentina. La obra dibuja quince personajes singulares, con sus pequeñas vidas comunes retratadas en un momento único, con mucha música, risa, emoción y abundante magia. Diseñada como un relato dentro de otro en distintos planos de ficción, Babel Cocina resolverá sus varias tramas en un final sorprendente, emocionante.

A las 20.30, en el Tinglado Teatro, Mario Bravo 948. Entrada: $700.

ETCÉTERA



Trance Army Se llevará a cabo el debut de la fiesta Trance Army en la Argentina. Esta primera edición incluirá la actuación del dúo de música electrónica Vini Vici, el célebre Captain Hook y algunos de los DJ’s referentes de la escena local como Arcturus, Ktrina B2B Gerónimo y Reina. Se presenta como una fiesta vanguardista con influencia europea e infinidad de detalles para que el fan disfrute de cada momento.

A las 23, en el Estadio Obras, Av. del Libertador 7395. Entradas: desde $3000.

