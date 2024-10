El presidente Javier Milei organizó una cena para "homenajear" a quienes lo ayudaron a blindar en el Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario, tal como lo hizo con la reforma jubilatoria hace poco más de un mes. En esta oportunidad, invitó a los gobernadores dialoguistas más cercanos a la Casa Rosada. Estuvieron Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), y Hugo Passalacqua (Misiones), quienes se identifican como peronistas.



Los mandatarios además asistieron con el propósito de garantizar fondos para sus provincias de cara a la elaboración final del proyecto de Presupuesto 2025. Hace una semana, el mismo grupo de gobernadores se reunió en Casa Rosada con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Se trató del cuarto encuentro de Sáenz con Caputo.

Antes de ingresar a la cena, el gobernador salteño dialogó con los medios de comunicación que se encontraban en las puertas de la residencia de Olivos. Desde el vehículo que lo transportaba dijo que el Ejecutivo provincial viene acompañando y dando gobernabilidad desde un primer momento al gobierno de Javier Milei. "Entendemos que debe ser así porque la gente lo votó", dijo.

Sáenz y Jalil fueron de los primeros mandatarios en dar su apoyo a las nuevas autoridades nacionales. Tan sólo 9 días después de la asunción se produjo una reunión entre el Presidente y los gobernadores, y Sáenz fue el vocero tras concluir el encuentro. "Vamos a trabajar con el gobierno nacional", expresó en ese momento, acompañado en la conferencia de prensa por Jalil, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y Guillermo Francos, entonces ministro del Interior.

Si bien Sáenz mantiene el discurso de que "hay cosas que acompañamos y otras cosas que no", desde el Congreso ha tenido una fuerte incidencia a favor de las reformas que impulsa el gobierno de La Libertad Avanza. Esa intervención se viene consolidando a través de diputados nacionales que llegaron desde los frentes peronistas kirchneristas, Pamela Calletti (Frente de Todos), y Pablo Outes y Yolanda Vega (por Unión por la Patria). Tras la asunción de Milei estos legisladores conformaron junto a otros diputados el bloque Innovación Federal, presidido por Calletti y que es uno de los sectores dialoguistas con el gobierno nacional.

Antes de ingresar al banquete de los nuevos "héroes", el gobernador de Salta dijo que hará todo "lo que pueda beneficiar a nuestras provincias" en referencia a que seguirá acompañando al gobierno nacional, que hasta ahora no hizo efectivas las promesas de continuar con obras públicas. "La política es diálogo, la política es consenso. Y creo que en el marco del respeto e institucionalidad es lo que tenemos que hacer. Así que trabajamos para eso", sostuvo Sáenz.

Reconociéndose como el vocero de sus pares, el gobernador salteño aseguró que acompañarán el Presupuesto 2025, siempre y cuando estén incorporadas las obras que le corresponden a cada una de las jurisdicciones, y "que se ha comprometido Nación a continuar haciéndolas". "Me preocupan mucho las obras que están paralizadas. Esto ha generado la caída del empleo en nuestras provincias", manifestó, y reiteró que también se debe entender que "Argentina no empieza y termina en Capital Federal o el Gran Buenos Aires. Hay realidades completamente distintas. Y eso es lo importante que los funcionarios sepan, que recorran, que conozcan que la Argentina no es solamente aquí y que hay muchas cosas que se necesitan resolver".

Sáenz logró la firma de tres convenios, tras mantener su apuesta al Pacto de Güemes, la iniciativa que impulsó desde la provincia en reclamo de fondos nacionales para la obra pública. El Pacto fue entregado el 17 de junio a la vicepresidenta Victoria Villarruel y días después, el 20 de junio, al presidente Javier Milei. No obstante, el gobernador salteño aún no logra concretar la bajada de esos fondos. Y encima el gobierno de La Libertad Avanza adelanta que habrá más recortes a la obra pública en el Presupuesto 2025.

"Ya cumplió un ciclo"

Gustavo Sáenz también se refirió a la interna del peronismo. Si bien dijo que no participa de lleno en el debate porque tiene su partido provincial Identidad salteña, es sabida la influencia que tiene en la actual conducción del PJ de Salta, que acompañará la postulación del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, para presidir el PJ. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados de Salta y presidente del PJ salteño, Esteban Amat, es candidato a consejero titular en la lista de Quintela.

A pesar de inscribirse por fuera del PJ, el gobernador dijo que le parece bueno que los partidos tengan internas, con el fin de que se renueven. Y apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner asegurando que la dos veces presidenta de la Nación "ya tuvo su oportunidad, ya tuvo su tiempo, ya cumplió un ciclo" por lo que "podrían renovar el Partido Justicialista como todos los otros partidos. De una vez por todas".

Ocho salteños forman parte de las dos listas que se presentaron este domingo para disputar la conducción del Partido Justicialista nacional. Por un lado, Emiliano Estrada y Nora Giménez están en “Primero la Patria”, liderada por la ex presidenta. Por el otro, desde el PJ de Salta se respaldó la lista “¡Federales! Un grito de corazón”, comandada por Quintela, y que incluye a los salteños Alba Elizabeth Sánchez, Esteban “Tuti” Amat, Ana Valeria Guerrero Palma, Nancy Jaime, Rodrigo Katsinis y María Julieta Marcial.

Una cena de agradecimiento

El bloque de gobernadores del NOA y NEA se posiciona como uno de los principales aliados del gobierno de La Libertad Avanza. El encuetro de anoche con el Presidente se dio después de que la Nación lograra el respaldo del Congreso al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, trámite por el que tanto Sáenz como sus pares Jaldo y Jalil fueron duramente cuestionados en sus provincias por representar la vía de auxilio de Javier Milei para sostener el veto.

El tucumano hizo que sus tres diputados voten con el gobierno. Mientras que el catamarqueño evitó que una legisladora bajara al recinto. Similar actitud se cuestiona a Sáenz, a quien se le atribuye haber decidido que la diputada Yolanda Vega se ausentara en el momento de la votación.

En medio de la toma de rectorados y facultades en todo el país, de los tres mandatarios, Jaldo es quien recibió mayores cuestionamientos, dado que una Asamblea Interclaustro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán lo declaró persona no grata junto a los legisladores que apoyaron el veto al Financiamiento Universitario.