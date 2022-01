El verano superó récords de marcas de temperatura históricas y de demanda de energía para hacerle frente. El resultado ya es conocido: hogares que llevan semanas sin luz en el sur de la ciudad, apagones masivos en el área metropolitana, cortes de luz intermitentes. En este marco, el gobierno avanza en conseguir financiamiento para mejorar la red. Son 1.100 millones de dólares para descomprimir dos de las tres Estaciones Transformadoras (ET) que abastecen al AMBA y ya se encuentran saturadas sin posibilidad de ampliación.

La negociación entre la Secretaría de Energía y la empresa china Electric Power Equipment and Technology (CET) apunta al desarrollo del Plan Integral AMBA I, que se trata de la construcción de una nueva Estación Transformadora en la localidad de Plomer partido de General Las Heras, y más de 500 km de tendido eléctrico de alta y extra alta tensión. La obra, que aún está en etapa de negociación, prevé un plazo de armado de tres a cuatro años como mínimo y está destinada a fortalecer el anillo energético del AMBA para " garantizar la confiabilidad de operaciones y el abastecimiento seguro de la zona más poblada y con mayor demanda del país", según consignó la cartera de energía, además de "hacer más eficiente al Sistema Argentino de Interconexión (SADI)".



La cadena de producción de energía se compone por tres principales eslabones. Por un lado, los productores - principalmente privados aunque hay importantes jugadores público-privados como YPF- que generan energía a través de distintas fuentes que van desde centrales térmicas - hidrocarburos, sobre todo gas-, termoeléctricas - combustibles líquidos como el gasoil y fuel oil- e hidroeléctricas - utilizan generación hidráulica- hasta las renovables - como la solar y eólica-. Por otra parte se encuentra el transporte de esa energía a través de grandes líneas de mayor voltaje que van desde los centros de producción a los mayores centros de consumo. Finalmente está la distribución que son las pequeñas lineas que llevan la energía desde las estaciones transformadoras a los hogares, donde juegan las famosas Edesur y Edenor en AMBA.

La inversión del gobierno nacional será en el eslabón del transporte. A través de la construcción de un nuevo nodo en el anillo del AMBA, la ET Plomer 500/220/132 kV, podrá dar aire a las ET Ezeiza y General Rodríguez que ya operan al límite de su capacidad en términos de carga, situación que puede generar daños permanentes en equipamiento eléctrico y generar situaciones más complejas que las que se viven actualmente en la región.



Esta inversión no resolverá específicamente la situación de los cortes de luz, ya que los mismos se producen por múltiples causas en los diferentes eslabones de producción: desde la bajante histórica del Paraná que generó una reducción en la producción de energía hidroeléctrica hasta la falta de inversión por parte de las empresas distribuidoras. Sin embargo, especialistas en energía aseguran la importancia de realizar estas obras para evitar colapsos más peligrosos en el tendido eléctrico bonaerense. "Hay unanimidad en el sector en la necesidad de avanzar en este plan. Siempre que hay obras hay controversia, pero acá las empresas de transporte, de generación y distribuidores con experiencia de 30 o 40 años en el sector dieron una respuesta unánime acerca de la necesidad de hacerla", aseguran.

La nueva ET Plomer abastecerá parte de la demanda hoy cubierta desde la ET Ezeiza, permitiendo que ésta reduzca su carga y mitigando el nivel de cortocircuito en las barras de 220 y 500 kV. Por su parte, el nuevo tendido de 500 km. de alta tensión incrementará el número de corredores para el ingreso de energía eléctrica al AMBA desde el sur y el norte, posibilitando especialmente el acceso de nuevas energías de origen renovable. Según información oficial, permitirá mejorar las condiciones de alimentación de la demanda instalada en las ET de Luján, Mercedes, Zappalorto y Casanova, disminuyendo la posibilidad de cortes y evitando Energía No Suministrada (ENS) en el anillo energético del AMBA. La obra prevé la actualización de los sistemas del SADI, tanto de respuesta automática como de ciberseguridad, en la prevención de nuevos desafíos.

Una de las alertas que enciende el anuncio de energía tiene que ver con que el financiamiento se lograría a través de una empresa China. Las inversiones de este país se caracterizan por exigir dentro de las cláusulas contractuales mano de obra y tecnología extranjera . En este sentido, hay un compromiso desde el gobierno de priorizar el trabajo y la demanda de equipos nacionales, porque existe la capacidad en el país e incluso leyes- como el Compre Argentino- que la amparan.