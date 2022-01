Chile alcanzó un nuevo récord de casos diarios desde el inicio de la pandemia con más de nueve mil casos nuevos. Las autoridades sanitarias también registraron 21 muertes en las última jornada y lo atribuyeron al avance de la variante ómicron de coronavirus.



"Este sábado llegamos a registrar 9.284 casos nuevos de covid-19, superando así el récord de casos positivos diarios que se había presentado el 9 de abril de 2021, 9.171 casos positivos", dijo la subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela. Durante esa segunda ola que se extendió de marzo a julio de 2021 Chile blindó sus fronteras durante seis meses y confinó al 90 por ciento de su población.



"Este récord no se refleja en el número de fallecidos ni en el de ocupación de camas UCI, pero si no nos cuidamos nada nos asegura que no sucederá", advirtió en un mensaje difundido a través de las redes sociales. Con 421 pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI) y más de 290 camas disponibles, el sistema de salud todavía no está colapsado. Sin embargo autoridades regionales en la zona norte del país alertaron sobre la saturación de algunos centros médicos.



Chile acumula más de 1,8 millones de casos y supera las 39.000 muertes desde que el 3 de marzo de 2020 se registró el primer caso de coronavirus. El 92 por ciento de la población chilena cuenta con las dos primeras dosis y el país administró más de 11 millones de la primera dosis de refuerzo.