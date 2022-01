El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, se mostró a favor de exigir el pasaporte sanitario para micros de media y larga distancia, debido al fuerte aumento de los contagios.

"Soy de la idea de que sea exigido el pasaporte sanitario para los micros de media y larga distancia. Este movimiento turístico que tenemos hay que acompañarlo con la mayor seguridad posible. El pasaporte sanitario no solo brinda seguridad al que está vacunado, es un incentivo a quien no está vacunado o al que no se dio la segunda dosis".



La provincia de Buenos Aires exige el pase sanitario desde el 21 de diciembre pasado para acreditar la vacunación y, de esta forma, estar habilitado para acceder a centros culturales, obras de teatros o recitales, gimnasios o canchas de fútbol 5, cines y eventos deportivos masivos; salones de fiestas y boliches, bares y restaurantes y organismos públicos y privados para la realización de trámites y para el personal que atiende al público, como así también ceremonias religiosas.



D'Onofrio se sumó al gabinete de Axel Kicillof el pasado 6 de enero. Ayer, en declaraciones a radio El Destape, sostuvo su criterio de exigir el pasaporte sanitario en la provincia de Buenos Aires como medida de protección social e individual.

Sobre el pase sanitario, el flamante ministro anticipó que se reunirá con su par de Salud, Nicolás Kreplak, para analizar el alcance en el sector transporte en medio de un incremento acelerado de personas contagiadas por la circulación de la variante Ómicron en simultáneo con la Delta.



Por otro lado, aseguró que va a trabajar para disminuir la cantidad de accidentes "evitables" que ocurren en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Para ello, adelantó que buscará modificar la actual regulación del consumo de alcohol permitido al volante: llevar los 0,5 mg a la cifra cero de alcohol en sangre.

"Hoy la pena termina en una multa, el que puede la paga y el que no, la debe. Pero no genera un cambio en la conducta del infractor. Nosotros queremos generar un cambio cultural. Mueren 4 personas por día por accidentes en la provincia. Son todas muertes evitables."