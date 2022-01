Carlos “El Indio” Solari cumple este lunes 73 años. El motivo y la fecha valen, una vez más, para que al carismático ídolo le lleguen millares y millares de saludos. Como en realidadsiempre le sucede, todos los días, y a través de su cuenta de instagram, indiosolarioficial. Pero hoy los fans, los seguidores, los fervientes "religiosos" de su etapa solista como de las "misas ricoteras", duplicaron sus saludos, su afecto y su cariño. No es para menos: existen, acaso en el mundo, pocos ídolos de la música que despierten semejante marea y amor popular.

A lo largo de su extensa carrera, que supera ya casi las cinco décadas, el cantante y letrista (también compositor y arreglador) de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota supo mantener un alho inimitable de misterio, sensualidad y oscuridad. Habla poco, pero —cuando lo hace— dice mucho.

El Indio, tanto en las letras de sus canciones como en las entrevistas que brinda (aunque en verdad muy ocasionalmente) nos deja definiciones y frases antología. Que quedan marcadas a fuego en el inconsciente colectivo de los argentinos. A continuación, un recorte —arbitrario, caprichoso y acaso injusto en su prolífica producción ideas y significados— de sus frases más recordadas y que ya son historia.

El Indio Solari y la canciones que se hicieron “remera”:

Cantadas y coreadas por medio país, tanto sus himnos con Patricio Rey, como sus obras solistas, el Indio porta la magia de decenas de canciones que estampan remeras, marcan a fuego la memoria y hacen silbar en todo el terriotorio nacional y más allá también. La poesía de sus frases, párrafos y versos, aún fuera del contexto de las canciones, es conrundente.



"El lujo es vulgaridad". (Un poco de amor francés).

"Ya sufriste cosas mejores que estas". (Un Ángel para tu soledad).

"Mi único héroe en este lío". (Esa estrella era mi lujo)

"Los genios son buenos servidores y malos amos". (Mi genio amor)

"Violencia es mentir". (Nuestro amo juega al esclavo).

"Vivir sólo cuesta vida". (Ropa sucia).

"El futuro llegó hace rato". (Todo un palo).

"Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón". (Juguetes perdidos).

"Nadie es capaz de matarte en mi alma". (Pabellón séptimo. Relato de Horacio)

"Dos que se quieren, se dicen cualquier cosa". (La hija del fletero)

"El que abandona no tiene premio". (Sorpresa en Shangai).

"Fijate de qué lado de la mecha te encontrás". (Queso ruso).

"Nos merecemos bellos milagros, y ocurrirán". (Amok! Amok!).

"Pero yo sé que hay caballos que se mueren potros, sin galopar". (La bestia pop).

"Siempre fui menos que mi reputación". (La hija del fletero).

"Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón". (El pibe de los astilleros).

"Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle". (Vencedores vencidos).

"La buena felicidad dicen que no se nota". (Scaramanzia).





Sobre la pandemia y los "antivacunas"

En junio del 2021, cuando la campaña de vacunación contra el coronavirus empezaba a cobrar velocidad, el Indio le concedió una entrevista a Página/12 en la que no esquivó las preguntas sobre la politización de la pandemia, en momentos en que desde diversos sectores se sembraban dudas sobre la eficacia de la vacuna Sputnik V y al mismo tiempo se cuestionaba las medidas de aislamiento dispuestas por el Gobierno:

"Hay un montón de gente implicada en delirio, (es un) casi genocidio esta pelea contra la vacunación y la pelea contra el Gobierno. No puedo entender con qué cara dicen esas cosas", afirmó.

El cantante también castigó a Elisa Carrió quien había dicho que la vacuna Sputnik V no era segura. “Si (Vladimir) Putin no se la pone es porque es peligrosa", dijo la dirigente opositora y consideró que el fármaco ruso "como no tiene las garantías internacionales, es un peligro". El Indio no tuvo medias tintas para responderle: "No sabe nada y, sin embargo, de eso está llena la calle".

"Desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento. ¿Alguien preguntó alguna vez de dónde venían otras vacunas que nos pusimos?”, fue otra de sus frases para desarmar a los antivacunas.

También le dedicó un duro mensaje a la gente que negaba la pandemia y que rechazaba las medidas del Gobierno porque creía que eran un intento de control de la población. "Lo lógico es que se está muriendo gente, no es una mentira. Andá a un hospital, pelotudo. Andá a ver a los que están vivos, que dos de cada tres se mueren en terapia", disparó.





El Indio Solari: el FMI, la política y la psicodelia



“Vivimos copiando, quizá porque seguimos siendo colonia, ¿no?, por más que no queramos reconocerlo. Si está el FMI gobernando el país, no me queda más remedio que pensar que no tenemos decisión propia. La lectura de la última relación económica con el Fondo ya no dice ‘aconsejamos’, sino que dice ‘tienen que hacer esto’. Bueno, a partir de ahí, tenés que aceptar eso, no hay otra manera de verlo”, lamentó el músico en una nota con Página/12 de 2019, en la que también afirmó que era "un hombre de la psicodelia".

Y agregó: "No me gusta ni el pasado ni el futuro. El pasado porque ya no tenemos la posibilidad de hacer nada con él. Y el futuro es una aventura de la imaginación".







El Indio Solari: sobre La "enfermedad malvada" que lo aqueja, la muerte y el dolor

En un triste día de junio de 2015, el Indio anunció en una entrevista radial su retiro de los escenarios por un problema de salud. "Tengo una enfermedad malvada, hay algo jodido que anda ahí, jodiendo en el cerebro. Hay días que me quiero matar y otros en que no se me nota.", disparó sin anestesia.

“No tengo miedo. La curiosidad es más grande que el miedo. No me asusta la muerte. Hay un ciclo económico en el gran restaurante de la naturaleza. Lo primero que tiene que hacer un librepensador es liberarse del miedo a la nada. Ese es el único miedo".

"Me rompe las pelotas el dolor. He visto sufrir a la gente de manera inmerecida. Nunca entendí el dolor, sí la muerte. Y hoy siento dolor, hay malhumor. Es la vida. Y esto es una cagada.”, explicó.