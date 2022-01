El presidente Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunieron en Casa Rosada este lunes para conversar sobre diversos temas de la gestión. Hablaron de los números récord que está teniendo la temporada de verano en la provincia y los niveles de vacunación. Lo cierto es que el menú del encuentro también incluyó otros temas como las negociaciones con el FMI, la asignación de recursos para obras luego de la no aprobación del presupuesto nacional y comentarios sobre la "Gestapo" macrista, entre otras cuestiones. Al finalizar el encuentro, el gobernador bonaerense opinó sobre todos esos temas y realizó fuertes cuestionamientos a la oposición: "Con mucha responsabilidad el Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, están llevando una negociación dificilísima. Sin más detalles de lo que ya se conoció públicamente, digo que el desastre que hizo Mauricio Macri no se resuelve en cinco minutos, como dijo él".

Kicillof le comentó al Presidente que "terminó la primera quincena de enero y el reporte es que hubo récord en toda la rovincia en términos de afluencia turística". "Hablamos del Previaje, de la vacunación y de la cuestión de vialidad, porque se han hecho inversiones muy grandes en las autopistas 11 y 56 que permiten la llegada a los distintos destinos turísticos de la Costa Atlántica", enumeró. También dialogaron sobre los 200 años que cumple el Banco Provincia y de los festejos que comenzaron el sábado pasado, en los que estuvo presente el gobernador.

Además, Kicillof conversó con Fernández sobre los buenos resultados de la Cuenta DNI, la nueva billetera digital del banco que ya cuenta con más de cuatro millones de usuarios y la nueva versión que está disponible, DNI Comercios. "Será un año completo de festejos y conmemoración", adelantó el gobernador.

Otro de los temas por los que el líder provincial fue consultado fueron las obras previstas en la provincia y las complicaciones que generó la no aprobación del Presupuesto nacional, debido al rechazo opositor. En esa línea, Kicillof explicó que "el Presidente, en una reunión que tuvimos hace poco con gobernadores, nos dio su compromiso de respetar aquellas obras y otras cuestiones que estaban previstas en el Presupuesto que no votó la oposición". En ese sentido aprovechó la ocasión para lanzar una crítica a quienes no permitieron que el país cuente con la ley de leyes y dijo: "Sigo pidiéndoles a los representantes nacionales de Juntos que reflexionen, porque al no haber votado el Presupuesto privaron de recursos a todas las provincias, entre ellas a la nuestra". "Dejen de perjudicarnos", resaltó.

En Casa Rosada un tema importante durante todo el día fue el viaje del canciller, Santiago Cafiero, a Estados Unidos, que este martes se reunirá con Antony Blinken, secretario de Estado de ese país, y con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Si bien no es el objetivo oficial de la visita, se espera que el canciller colabore con las negociaciones frente al FMI. En esa línea, el gobernador y el Presidente seguramente conversaron del tema.

Al finalizar la reunión, que se llevó adelante en el despacho presidencial, el exministro de Economía opinó ante los periodistas en el Patio de las Palmeras que "el FMI nos prestó dinero de una manera escandalosa. Guzmán decía que algunos representantes dentro del Fondo no estaban del todo de acuerdo con la autocrítica que el propio Fondo hizo y esas cuestiones son las que tienen que saldarse". "El Fondo ha metido la pata horriblemente prestándole a un gobierno que irresponsablemente dejó que los capitales salieran y ahora resulta que los que generaron este problema, el gobierno de Macri y el FMI, parece que son los buenos de la película".

En esa línea, Kicillof también cuestionó los requerimientos de la oposición para concretar un encuentro con Guzmán: "Nosotros estamos tratando de solucionarlo. No tiene sentido que ahora la oposición pida condiciones o pida que les expliquen tal cosa en tal lugar. Después de haber hecho tal desastre lo que tendrían que ver es desde qué lugar pueden colaborar", dijo. Luego, añadió que "el problema que tenemos es lo que hicieron Macri, Vidal, Larreta, (Diego) Santilli y todos los que participaron del gobierno anterior. El tema es encontrar una solución, tal como plantearon el Presidente y el ministro, que no involucre un ajuste que coarte el proceso de recuperación, crecimiento y desarrollo que está en curso". Sobre ese tema, destacó que el año pasado hubo un crecimiento en el país de cerca de diez puntos. "Eso es absolutamente rescatable en un mundo que ha caído mucho por la pandemia", opinó.

Para finalizar, Kicillof habló de la "Gestapo" macrista que llevó adelante su antecesora, María Eugenia Vidal, y dijo que "hay una parte de nuestra sociedad y de la prensa que tiene una sensibilidad absolutamente atrofiada o una doble vara demasiado evidente, porque lo que ocurrió es absolutamente escandaloso". A la vez, cuestionó las explicaciones que esbozaron desde la oposición sobre el tema, al remarcar que "son patéticas las excusas que dieron los involucrados como Horacio Rodríguez Larreta, Vidal, y el propio procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. En vez de dar explicaciones, hablan de cuentapropismo o de que eran reuniones comunes". "En mi gobierno no hay esas reuniones, no nos reunimos con los servicios de inteligencia para perseguir a la oposición", resaltó e indicó que "el que no tiene una mordaza, no tiene otra opción que decir que lo que sucedió es absolutamente inaceptable".