En los últimos meses de 2021 y comienzos de 2022 se reiteraron agresiones a periodistas del interior provincial, que en un par de casos sufrieron ataques a golpes. En Salvador Mazza, Natalia Camacho fue agredida verbalmente, en medio de una entrevista, por el interventor Adrián Zigarán, quien la trató de “mentirosa”, “amarillista”, y que le gusta “el puterío”.

Todo eso ocurrió el 30 de diciembre pero se conoció recién ahora cuando otras colegas de Camacho alertaron sobre la situación. La entrevista había quedado registrada en la página de Facebook de la periodista, Actualidad Informa, que se encarga de relevar noticias en esa localidad y en todo el departamento San Martín.

Aunque la entrevista audiovisual, que duró 27 minutos, comenzó de manera cordial, hablando sobre la situación sanitaria en medio de la tercera ola de covid, el interventor empezó por reclamar a la periodista que no estaba usando barbijo para realizar la nota, a lo que ella contestó que para eso había solicitado hacerla al aire libre.

El encuentro fue tomando temperatura a medida que la periodista repreguntaba sobre la falta de agua en la localidad y la queja de los vecinos de distintos parajes. “¿Otra vez con ese tema?”, le preguntó el interventor, para quien el problema ya estaba zanjado a través de la entrega de agua con camiones cisterna y la publicación del cronograma de reparto.

Inmediatamente, acusó a la periodista y a algunos vecinos y concejales de generar “puterío al pedo”, “a vos te encanta el puterío”, agregó. “Vos querés generar otro título al pedo, porque te gusta el problema, y es una percepción de todo el pueblo”, prosiguió. Las difamaciones llegaron al punto de acusarla de operadora: “todos tienen en claro quién sos vos y a quién representas, te gusta generar problemas, cuando hay soluciones y lo vas a seguir haciendo porque es tu método”, aseguró.

“No es la primera vez que trata de mentiroso a este medio”, le recriminó Camacho antes de cortar la entrevista, “lo único que hacemos es publicar la información, y si un vecino nos dice que no tienen respuestas, hay que publicarlo”, concluyó la comunicadora.

En diálogo con Salta/12, Camacho reconoció que demoró en visibilizar la situación y que llegó a pensar que la equivocada era ella, “me sentía muy mal por lo sucedido, hasta que las colegas me empezaron a decir que no era así, que no podía ser y que no estaba sola”. Aseguró que nunca recibió un pedido de disculpas por parte del funcionario, y que le quedaron pocas ganas de volver a encontrarlo, “lamentablemente él está a cargo del municipio, y yo tenía que entrevistarlo para preguntarle por lo que está pasando”.

Camacho recordó que el mismo Zigarán hizo un pedido a la justicia para poder portar un arma desde que fue designado al frente del ejecutivo municipal en la frontera con Bolivia, “si antes nos decían Ciudad Juárez por los hechos de violencia, después de esto, con un tipo que pide portar un arma, se confirma el mote”, sentenció.

Adrián Zigarán es interventor en el municipio de Salvador Mazza desde la destitución del ahora ex intendente Rubén Méndez en octubre de 2021, hasta ese momento había hecho lo mismo con el municipio de Aguaray, donde le tocó reemplazar a Enrique Prado. En aquella ocasión había protagonizado otro hecho bochornoso, cuando en una audiencia de conciliación en la delegación de la Secretaría de Trabajo de Tartagal se trenzó a los puños con el delegado regional de ATE, Fermín Hoyos, cuando discutían deudas y paritarias de los empleados municipales.

Por denunciar la instalación de una tomatera

Ayer al mediodía otro periodista fue agredido por denunciar maniobras por parte de una empresa mendocina asociada a un ex intendente local, que quiere instalar una enlatadora de tomates en el predio del Ferrocarril Belgrano Cargas, en pleno centro de Pichanal, también en el norte provincial, pero esta vez en el departamento Orán.

Allí Gustavo Mendieta terminó con una lesión grave en su mano tras evitar que estallara un petardo arrojado a su hijo, que vive con espectro autista. Pero también sufrió golpes en la cabeza del mismo agresor, que sería el hijo del empresario procedente de Mendoza, Roberto Navarro.

El agresor denunciado por Mendieta.

Según el relato del periodista, la firma mendocina, asociada al ex intendente Abraham Rallé, que a través de una fundación maneja las instalaciones del Ferrocarril Belgrano Cargas y de la ex bodega Giol, ubicada en el mismo terreno, quiere instalar una envasadora de tomates en ese lugar, pero se encuentra con que Mendieta vive desde hace más de 20 años junto a su familia en una parte del predio, y que además, como periodista y propietario de una FM local, denuncia que lo que están haciendo es ilegal, “porque esos son terrenos públicos”, e instalar una fábrica en plena ciudad, sería peligroso.

La fundación de Rallé abrió allí desde hace poco más de un año una academia de boxeo que maneja Cesáreo Romero, y que según el denunciante sería utilizada para amedrentar, a través de sus alumnos y otra gente que allí frecuenta, a quienes se oponen a sus negocios. “Él (por Romero) llegó junto a su señora y un alumno que hace boxeo con él y comenzaron a agredirme verbalmente, y en eso el chico tiró un petardo que iba dirigido a mi hijo, porque es autista y saben que le hace mal”, contó Mendieta.

El comunicador señaló a su agresor como Omar Navarro, hijo del empresario. Aseguró que este joven lo golpeó con un palo en la cabeza cuando ya estaba herido y con la mano sangrante por el explosivo. “Ellos quieren poner una caldera para enlatar tomates, pero es todo equipamiento muy viejo y ya tenemos experiencias de explosiones en la ciudad”, detalló. Añadió que intentan desalojarlo para ocupar todo el predio acusándolo de usurpador, “pero los usurpadores son ellos, que vienen acá a hacer cosas ilegales en un lugar público, yo vivo hace más de 20 años aquí”.

El mismo muchacho también agredió a la hija de Mendieta, de 12 años. El periodista fue trasladado al hospital local, donde le realizaron puntos en su mano y en la cabeza y seguirán evaluando su estado para intentar que recupere la movilidad.

Si bien realizó la denuncia, el periodista dijo que la policía se encontraba custodiándolo a él “porque ellos están como si nada, tranquilos en sus casas”. “Yo voy a seguir trabajando y denunciando, porque es mi trabajo y el ingreso de mi familia”, dijo.

La concejala Graciela Castillo confirmó los dichos del periodista y aseveró que no es la primera vez que gente que vive en el lugar y otros periodistas, entre ellos Matías Saracho, sufren violencia. “Los que están en la escuela de box golpean a chicos y todo el que se les ponga adelante y contra sus intereses”, sostuvo.

La edila añadió que ella misma hizo más de una exposición en la comisaría local por malos tratos y violencia en perjuicio de vecinos de la zona. Entre ellas, una en la que la ex pareja de Rallé, y presidenta de la fundación, Hilaria Taboada, “le puso un arma en la cabeza a la esposa de Gustavo Mendieta para que abandonen el lugar”. Y afirmó que también quisieron derribarle la antena de su radio en más de una ocasión.

Según Castillo, el ex intendente Rallé “está trabajando en conjunto con el actual jefe comunal (Sebastián Domínguez)”, y sería quien le permite avanzar con su cometido, ya que desde el Concejo Deliberante, en 2021, presentaron un proyecto para ceder ese predio al Terciario local “que no cuenta con establecimiento propio”. Pero la ordenanza no fue acompañada por la mayoría oficialista y su presidente, Marcos Domínguez, hermano del jefe comunal, bajo el argumento de que preferían que se instale la fábrica “para generar trabajo”, “cuando ellos saben que esa empresa es un peligro ahí”, explicó la concejala.

Por otro lado, a finales de noviembre, el periodista de General Güemes Angel Teseyra fue agredido y terminó internado tras recibir lo que él mismo calificó como "una lluvia de trompadas" de un operador de una obra que pretendía destruirle la cámara y su teléfono celular por estar cubriendo los trabajos de refacción en una pasarela que llevaba más de tres meses de retraso provocando molestias a los vecinos de la zona.

El comunicador radicó la denuncia el mismo día del ataque y señaló como su agresor a Miguel Cenzano. En el caso intervino el fiscal Gustavo Vilar Rey, que dispuso la prohibición de acercamiento. Teseyra sufrió una triple fractura de pómulo y debió ser intervenido quirúrgicamente.

Como en Pichanal, el agresor es boxeador y tiene una escuela de boxeo, y realizaba trabajos para una cooperativa contratada por el municipio.