Una tradicional prueba hípica británica, the Duke of York Stakes, cambiará de nombre para evitar cualquier relación con el príncipe Andrés, duque de York, acusado en Estados Unidos de agresión sexual a una menor.



El evento fue creado con ese nombre en 1895 en honor de otro duque de York, "el príncipe Jorge, que se convirtió más tarde en el rey Jorge V", recordó James Brennan, responsable de marketing del hipódromo, en declaraciones al diario The Yorkshire Post. Jorge V fue el bisabuelo de Andrés, hijo a su vez de la reina Isabel II.



Los responsables de la prueba quieren evitar ahora cualquier confusión. "Esto nunca estuvo relacionado con el príncipe Andrés. Con eso en mente, reflexionaremos sobre cómo hacer para que el nombre sea más claro con relación a su propia historia y que haga referencia a otro duque de York, completamente diferente", agregó Brennan.

La prueba podría ser denominada 1895 Duke Of York Stakes, haciendo de ese modo alusión de manera clara al príncipe Jorge.



La estadounidense Virginia Giuffre acusó a Andrés, segundo hijo varón de la monarca, de agresiones sexuales ocurridas en 2001, cuando ella tenía 17 años. El príncipe Andrés niega estas acusaciones.

La foto que circula de ambos incluye a la aristócrata británica Ghislaine Maxwell, condenada a fin de año en Nueva York por tráfico sexual de menores.

Maxwell, de 60 años, era pareja y socia del magnate Jeffrey Epstein en cuestiones de proxenetismo. Epstein se suicidó en su celda en agosto de 2019 y el caso no ha hecho más que crecer desde entonces.



El príncipe Andrés negó rotundamente el cargo y bajo amenaza de un proceso civil en Estados Unidos, perdió sus títulos militares, por lo que no usará más el apelativo de alteza real de modo oficial.