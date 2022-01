Comerciantes ubicados en las inmediaciones del Dique Cabra Corral, en la localidad de Coronel Moldes, denunciaron que el servicio de energía eléctrica es deficitario desde fines de diciembre del año pasado, aunque la situación se agravó desde el último domingo, ya que hubo cortes en el servicio por más de 8 horas. A eso se sumó la falta de agua potable, puesto que las constantes bajas de tensión y cortes de energía, impiden el normal funcionamiento de las bombas extractoras.

La zona es reconocida por ser uno de los puntos turísticos más importantes en esta temporada, pero los cortes recurrentes de luz ya ocasionaron el enojo y el abandono de familias que se acercan a veranear por el dique salteño. La empresa prestataria del servicio, Edesa, dijo a Salta/12 que los problemas se debieron a las condiciones climáticas, y que se "actúa en consecuencia" para restablecer el servicio.

Sin embargo, los comerciantes denunciaron que aún no obtienen respuestas de parte de la empresa. Así lo manifestó Marilyn Mahr, dueña de un conjunto de cabañas en la zona que relató a Salta/12 que los últimos eventos empezaron a sentirse ocho días atrás, cuando se produjo un corte del servicio de dos horas. La energía volvió, pero la conexión eléctrica pasó a depender de una llave monofásica por más de 20 horas, cuando en realidad los comercios suelen usar llaves trifásicas, pues le otorga una potencia mayor.

Eso provocó que no se pueda bombear agua para los baños, por ejemplo. Pero, si la luz se corta de manera definitiva no pueden hacer ningún uso del agua porque dependen de la energía eléctrica para el normal funcionamiento de las bombas extractoras. Esa situación se empezó a sentir el domingo último, cuando la luz se cortó, por dos días seguidos, desde las 15 hasta las 2 de la madrugada.

Mahr dijo que realizó los reclamos pertinentes, que desde Edesa "siempre dicen que están trabajando, pero cuando les preguntás dónde lo están haciendo, te dicen cosas distintas". Esta situación fue comprobada por los mismos comerciantes que se dirigieron al lugar donde supuestamente estaban trabajando los técnicos, pero no encontraron a nadie. "Nos están mintiendo", afirmó la empresaria.



No fue distinta la opinión del secretario de Turismo de Coronel Moldes, Eduardo Muratore, quien afirmó a Salta/12 que también elevaron denuncias al respecto, pero la empresa no responde. "El municipio se puso en contacto, sólo nos dicen que hagamos los reclamos, pero lo evidente es que acá estamos abandonados totalmente", expresó.

Muratore dijo que la problemática comenzó a agravarse desde el 28 de diciembre último. Para ese entonces, había sectores que sufrían los cortes desde las 15 hasta la 1 de la madrugada del día siguiente. Incluso, el paraje El Saladillo llegó a estar 24 horas sin luz. Desde ese momento cada uno de los hechos fue denunciando por el gobierno municipal, pero no obtuvieron grandes resultados.

Por parte de la empresa, se dijo que los eventos registrados en el servicio eléctrico se produjeron como consecuencia de tormentas en la zona, donde hubo fuertes vientos y gran densidad de descargas atmosféricas. La prestataria afirmó que el 4 de enero último hubo un corte como consecuencia de un temporal que provocó la rotura de una cruceta de media tensión. Y que los cortes de los últimos días fueron ocasionados por fuertes tormentas que provocaron "dos interrupciones de gran magnitud".

"Debe destacarse que, en los casos de salida de servicio de las instalaciones por tormenta, deben recorrerse las instalaciones para descartar problemas de seguridad como ramas sobre líneas, cables cortados o postes caídos", explicó Edesa. Y aseguró que está actuando para el normal restablecimiento del servicio.

Mahr señaló que la explotación hotelera es "cada vez más grande" en Moldes, pero "no hay infraestructura en energía ni en agua" que sostenga ese crecimiento, e incluso las actuales instalaciones son viejas en ambos servicios. "Nosotros nos preocupamos por invertir, pusimos todo para que funcione con la pandemia en el medio y ahora resulta que no podemos trabajar porque no tenemos agua ni luz", cuestionó.

El Dique Cabra Corral se ubica a más de 75 kilómetros de la ciudad de Salta. Ahí hay cerca de 15 locales gastronómicos, además de más de 50 cabañas, además de hostales y hoteles. El Dique es un punto de atracción turística por su paisaje, su clima y el inmenso lecho de agua, con sus catamaranes, que ofrecen otra posibilidad para el descanso.

Mahr afirmó que hay abandono por parte del Estado provincial. Señaló que el grupo de comerciantes realiza un "gran esfuerzo para hacer funcionar cada negocio, y el Estado podría hacer el esfuerzo de hacer funcionar las empresas (prestatarias), pero vemos que no lo hace", reclamó.

Sostuvo que muchas de las reservas que tienen son por varios días, ocasionando que las familias traigan sus propios víveres, e incluso, medicaciones que deben ser guardadas bajo refrigeración, por lo que la falta de energía eléctrica genera todo tipo de inconvenientes y problemas. Incluso hay reclamos a los dueños de los comercios. "Se enojan y se quieren ir", señaló Mahr, reconociendo que tienen motivos suficientes para hacerlo.

Por su parte, Muratore agregó que también preocupa la mercadería de los propios comercios. "Se rompe la cadena de frío y Edesa no devuelve nada", manifestó.

El funcionario local dijo que Coronel Moldes tiene el 100% de la capacidad hotelera cubierta; el año pasado fue elegido como el principal destino turístico de la provincia. En ese sentido, dijo que es "una lástima" que teniendo una buena temporada, "se esté arruinando por problemas ajenos al lugar que nos caracteriza".

"Todo eso nos preocupa porque la gente que se va en estas condiciones no vuelve más a destino. Se va y se perjudica el lugar por el boca a boca que se genera", advirtió, agregando que la situación en este sentido es "un desastre". Dijo que junto al intendente Omar César Carrasco se pusieron a disposición de los comerciantes y están acompañando el reclamo que se presentó en Edesa, Aguas del Norte y el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia (Enresp).