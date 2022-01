Horacio Rodríguez Larreta sabe que este es el año para tejer en silencio las bases para su candidatura a presidente. Además de encuentros con los propios, almuerzos con dirigentes de peso y viajes por el país, el jefe de gobierno porteño viene trabajando en sumar a un armador que fue clave para Mauricio Macri: Emilio Monzó. El ex presidente de la Cámara baja, que tiene funcionarios propios en el Gabinete porteño, se había encolumnado con la candidatura de Facundo Manes el año pasado. Ahora, todo indica, terminará trabajando en el armado de Larreta. Mientras tanto, en un almuerzo con Jorge Macri, Cristian Ritondo y Diego Santilli, repasaron el estado del PRO provincia por provincia. El ex vicejefe será el encargado de coordinar el armado nacional de Larreta.



Todos aclaran que el acuerdo para sumar a Monzó no terminó aún de cerrarse, pero que ya está cerca: la reunión que tuvo con Larreta concluyó en buenos términos y ambos sintieron que pueden trabajar juntos. Seguirán conversando en febrero y, por ahora, el dirigente bonaerense no se sumará a las reuniones del larretismo, pero todo indica que en el futuro estará. De hecho, cuando terminó el gobierno de Macri, en el que Monzó fue directamente exiliado de la mesa chica, uno de los pocos que le abrió los brazos fue Larreta, que colocó a algunos de sus ex funcionarios (y de Rogelio Frigerio) en el Gabinete porteño.



Pero esa relación no fue lineal: el año pasado, luego de muchas discusiones, Monzó terminó encolumnado con la lista de Manes: es decir, que enfrentó a Santilli en la provincia de Buenos Aires. Pero después de la elección, a Monzó lo sorprendió cómo Manes se tomó vacaciones indefinidas de la actividad política: volvió a mostrar que no termina de entrar en el mundo partidario de forma plena. Así que Monzó volvió a conversar con Larreta. Hoy podrían quedar reunidos con Santilli en un mismo equipo que trabaje para la candidatura a presidente de Larreta. A otro al que intentarán sumar a una suerte de mesa federal es a Rogelio Frigerio, quien hizo una buena elección en Entre Ríos y se perfila para disputar esa gobernación.



Larreta estuvo ocupado estos días: encuentros con María Eugenia Vidal y un almuerzo con su ministro de Gobierno, Jorge Macri, y Diego Santilli, del que participó de manera virtual Cristian Ritondo. Este último -ellos saben- trabaja para que la candidata a presidenta sea Vidal, pero eso no significa que no haya coordinación: en la charla, conversaron sobre cómo mejorar el alcance del PRO en distritos del conurbano.

Algunos señalaron esa reunión como el lanzamiento de la mesa de campaña de Larreta. Jorge Macri se ocupó de bajarle el tono: "El almuerzo no tuvo que ver con un tema electoral", afirmó. "Hicimos una evaluación del año pasado. Desde ese punto de vista más político electoral, analizamos cómo nos había ido en cada provincia. Analizamos los nuevos roles que tenemos, porque ahora Diego está en el Congreso, Cristian sigue siendo presidente del bloque y yo soy ministro de Gobierno", relató en declaraciones radicales. Y luego remató: "Todo el mundo tiene que dejar de hablar de candidaturas, por lo menos por un año". Macri remarcó que las personas no ven con buenos ojos esas pretensiones, en un contexto económico muy grave.



Larreta coincide bastante con esto último, por eso todos los movimientos se harán en las sombras. El almuerzo en el Centro Cultural Recoleta sirvió para que se pusieran a tono con cómo plantar al PRO ante el avance de la UCR. En eso todos coinciden, aunque luego Ritondo juegue para Vidal y Jorge Macri todavía no haya definido su inclusión en la mesa Larreta presidente. "Jorge va a trabajar para potenciar al PRO dentro de la alianza de Juntos por el Cambio", dicen en su entorno. Está claro que eso no es lo mismo que trabajar para que Larreta sea el candidato.

El que sí está abocado a esa tarea es Santilli, que tuvo otro encuentro con los dirigentes a los que Larreta confía su armado: Eduardo Macchiavelli, Alvaro González, Bruno Screnci, entre otros. De ese grupo saldrán las conversaciones para ir sumando figuras al armado de Larreta y también un cronograma de reuniones por todo el país del jefe de gobierno, que ya tiene pensado empezar con algunas recorridas, aunque sin blanquear sus intenciones.

Por lo pronto, Larreta ya arregló con Morales para visitar Jujuy después del encuentro que mantuvieron hace algunos días. Y piensa hacer la clásica recorrida por la costa argentina, en la que serán puntos obligados Mar del Plata, donde se juntará con el intendente Guillermo Montenegro, y Pinamar, donde podría verse con Martín Yeza, ambos del PRO.