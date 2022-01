Mientras la recientemente constituida Mesa del Agua continúa con la ronda de conversaciones buscando soluciones para la crisis hídrica en la provincia, comunidades indígenas del norte salteño cortaron ayer la ruta nacional 86 exigiendo una respuesta inmediata a la falta de agua y en Salta capital se anunció una movilización para hoy, "cansados de esperar soluciones por parte de la empresa Aguas del Norte".

El cacique de la comunidad El Quebracho del Pueblo Weenhayek, Isaías Fernández, contó a la radio comunitaria La Voz Indígena, que las trece las familias de su comunidad no cuentan con un servicio apto de agua potable. Aseguró que no es la primera vez que reclaman, pues "pasaron muchos funcionarios y aún no hay respuestas".

La comunidad El Quebracho está en el departamento San Martín, una de las zonas más críticas en cuanto al servicio de agua. La semana pasada el presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, dijo que en el plan de contingencia pensado para afrontar la crisis hídrica dispusieron como medida inmediata aumentar la cantidad de camiones cisterna para proveer a los habitantes de la zona.

Actualmente en el departamento, que tiene más de 160 mil habitantes, están funcionando cerca de 22 camiones de los 51 que ya tiene contratados la empresa proveedora. A esos se sumarían otros 6, a través de la coordinación entre el municipio y el Ministerio de Economía y Servicios Públicos de la provincia, que mandaría los fondos para su contratación.



"El tema del agua es fundamental porque es un derecho humano", recordó el cacique Fernández, quien subrayó el sufrimiento que se padece día a día por no tener agua. Las situaciones son diversas en cada comunidad indígena, pero en la gran mayoría el acceso al servicio es a través de los camiones que tienen días y horarios fijos para llegar a los poblados. Sin embargo, las inclemencias climáticas causan que este servicio no se realice cuando los caminos se tornan intransitables.

Otro de los caciques que participa de la protesta en la ruta nacional 86, Juan de Dios López, de la comunidad Territorios Originarios Wichí, relató que además del agua, también piden por el suministro de energía eléctrica. Contó que les pidieron que levanten postes para las instalaciones de la luz, lo hicieron y cuando informaron que estaba concluído no obtuvieron más respuestas.

"Por eso es que estamos haciendo este reclamo", expresó el cacique, pidiendo que sus paisanos no repitan el discurso instalado desde sectores opositores que afirman que "están mangueando sobre la ruta". En medio del corte, se mostraron las diversas notas dirigidas tanto al municipio a cargo de Mario Mimessi, como al gobierno provincial.

Fernández dijo que a la problemática del agua y la energía eléctrica, se suma la falta de acceso a una vivienda digna, puesto que dijo que los lugares donde habitan son precarios, y en cada temporal "sufren las familias". A ello, agregó que también hay una ausencia grande de alimentos de primera necesidad, como leche.

En tanto, desde la capital salteña, se dispuso para hoy una marcha por el agua. Se trata de vecinos autoconvocados de la zona Oeste Alta, que se reunirán a las 8 en la avenida Zacarías Yanci y la calle Vicente González, y aseguran estar cansados de esperar soluciones de Aguas del Norte, pues con "la falta de agua, el pico de contagios de covid-19 y las altas temperaturas, se agudizó la delicada situación sanitaria".

Los reclamos también fueron direccionados hacia el Ente Regulador y el gobierno provincial. Los organizadores de la marcha piden que se respeten los protocolos sanitarios y que la ciudadanía asista con valdes vacíos como acto simbólico de la falta de agua. Precisamente, la zona Oeste Alta reúne a gran número de barrios populares que datan de hace 20 años, y que aún no tienen solucionado el acceso al agua potable.

El gobierno salteño anunció la semana pasada que para este año se proyectan 135 obras, con una inversión de $4.448 millones. El 70% de las obras deberán estar en ejecución en los próximos 60 días. En el caso de Capital, habrá 13 nuevos pozos de agua, junto a 19 obras de optimización en redes. Actualmente son 11 los camiones cisterna en la ciudad.

García Salado dijo que el 55% del agua que se genera en Capital, se pierde por el mal estado de las cañerías. En algunos casos se determinó que había 180 roturas en un kilómetro. El funcionario explicó que estas falencias están contempladas y se destinaron $702 millones para la optimización y cambio de cañerías, más los pozos, nexos o expansión de redes.

El Valle de Lerma, la zona menos caótica

Con la coordinación del Enresp, la Mesa del Agua viene manteniendo reuniones con representantes de distintos departamentos de la proivncia en las que se discunte potenciales soluciones. Ayer el encuentro fue con representantes del Valle de Lerma.



En la recorrida virtual que está llevando adelante el Ente Regulador, a través de la Mesa del Agua, se llegó hasta la zona del Valle de Lerma. A diferencia de los casos de San Martín, Orán, Anta, General Güemes, Rosario de la Frontera, Metán, y la propia Capital, la situación en el valle parece ser la menos caótica.

En la reunión se concluyó en la necesidad de confeccionar un nuevo plan maestro del sistema hídrico de la provincia y analizar la conveniencia de ampliar la red servida del servicio prestado por Aguas del Norte. También se acordó solicitar que se fije una política ambiental en correspondencia con la actual situación de tratamiento de efluentes cloacales, propiciando la ejecución de obras de construcción de plantas depuradoras o su finalización en Rosario de Lerma, Campo Quijano y Chicoana.

En ese sentido, el intendente de El Carril, Efraín Orozco, contó a Salta/12 que la obra de la ampliación de la planta depuradora del municipio está contemplada, y solicitó que, en un futuro, se considere la obra de un acueducto en la zona, pues "con ella se mojaría el servicio".

Orozco dijo que en líneas generales pocas veces hay escasez de agua, y suelen deberse a los cortes o baja de tensión de la energía eléctrica que impiden el normal funcionamiento de las bombas extractoras del agua. El jefe comunal anunció que para la semana entrante firmarán un convenio de colaboración con el Ente Regulador.

Por su parte, el senador por Guachipas Diego Cari dijo que el departamento viene sufriendo varios cortes del agua potable. Al igual que muchos departamentos, los cortes se dan una vez que se corta la energía eléctrica. En ese sentido, desde Guachipas, se pidió contar con un grupo electrógeno que pueda ser de utilidad antes los cortes o bajas de tensión. Aunque el legislador reconoció que ya no suelen ser tan seguidos desde que se instaló una central de Edesa, la empresa proveedora de la energía eléctrica.



En su momento, la diputada por Orán Gloria Seco relató que consultó a Aguas del Norte sobre la posibilidad de contar con grupos electrógenos, pero le advirtieron que no tienen suficientes para colocar en cada pozo de agua. "Entonces cuando ocurre algo, van rotando esos equipos y no es posible la autonomía", explicó.

Por otro lado, Cari cuestionó que Aguas del Norte no asuma sus tareas. A modo de ejemplo, dijo que el mantenimiento de la planta depuradora de la zona no es realizado por la empresa, por lo que el municipio tuvo que contratar personal para esta labor. Otro reclamo fue que el agua tampoco llega a determinados parajes, lo que obliga al gobierno municipal a invertir más de 80 mil pesos para llevar la asistencia de agua envasada.

De la primera reunión de la Mesa en el Valle de Lerma también participaron las localidades de Cerrillos, Rosario de Lerma, Chicoana, Campo Quijano, La Viña, y Coronel Moldes. En el caso de esta última, los comerciantes ubicados en las inmediaciones del Dique Cabra Corral denunciaron que el servicio de energía eléctrica es deficitario desde fines de diciembre del año pasado, aunque la situación se agravó desde el último domingo, ya que hubo cortes en el servicio por más de 8 horas.

En la Mesa también se recomendó que, con intervención de la Secretaría de Recursos Hídricos, se realicen estudios de factibilidad de obras de captación en las localidades del Valle de Lerma privadas del servicio, y también estudios de aprovechamiento de infraestructura hídrica de los estados nacional y provincial, Consorcios de Usuarios del Agua Pública y/o particulares, mediante acuerdos de colaboración, además de habilitar inspecciones y controles de calidad del agua potable de pozos en donde se advierte salinidad o presencia de minerales.