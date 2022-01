Hace más de veinte años, la cantante y actriz Karina Beorlegui viene investigando, interpretando y difundiendo el fado en tierras argentinas. Y a través de diferentes proyectos artísticos –ciclos, festivales, discos- logró conectar este género portugués con el tango. La poesía, la bohemia y el carácter portuario son algunos de los rasgos que comparten ambos estilos. De este modo, Beorlegui y el guitarrista Alejandro Bordas presentarán en dúo el espectáculo Tango y Fado este viernes a las 20 en el CCK (Sarmiento 151), en el marco del programa Música Argentina para el Mundo. “En Lisboa conocí el mundo del fado y me sigue fascinando. No es una obligación ser fadista, lo siento en el corazón. Continuar por este camino me llena de satisfacciones y me nutre”, resalta Beorlegui sobre su espíritu militante y su pasión por el género.



Con Nacho Cabello como invitado en guitarra portuguesa, el concierto recorre piezas clásicas del tango, fados de la referente portuguesa Amália Rodrigues, y nuevos temas de compositores y letristas contemporáneos, “buscando crear un puente entre lo evocativo y lo actual”. "Es un espectáculo nuevo aunque algunas de las canciones del repertorio las venimos haciendo hace bastante con Alejandro. Por ejemplo, ‘Caprichosa’ es un aire de fado que cantaba Gardel y que incluí en mi primer disco editado en 2003”, adelanta la cantante. Entre los clásicos de su repertorio, también sonarán "Manoblanca" y "Marionetas". Y habrá un fado de una autora contemporánea, Aldina Duarte. “También apostar a las nuevas composiciones del tango, porque es un género vivo. En este espectáculo incluimos temas nuevos de ambos géneros, como ‘Milonga en luto’, de Juan Lorenzo. Y voy a estrenar un tango mío, que se llama 'Einstein y Chaplin', y tiene arreglos de Nacho”, cuenta Beorlegui.

En 2020 fue el centenario de la muerte de la emblemática cantante y actriz portuguesa Amalia Rodrigues. A modo de homenaje, el letrista y poeta Fabricio Castañeda escribió la canción "Amalia", con música de Moscato Luna. “En pandemia, Fabricio me convocó para interpretar esta canción, que tiene un aire de fado, pero es más una habanera. Lo grabamos con Nacho y lo empecé a incorporar en los shows, y va a estar en el CCK”, precisa. “Nacho es el músico invitado en guitarra portuguesa… Prácticamente esto se está transformando en un trío”, desliza. “El año pasado en el Festival Porteños de Tango y Fado hicimos nuestra primera presentación los tres juntos y nos encantó lo que ocurrió”, confiesa la ideóloga y productora general de ése festival.

“La base de todo está en la experimentación del ensayo. Somos gente muy inquieta y todo el tiempo estamos indagando y preguntándonos cosas. Y de esas preguntas surgen las ideas que después se concretan en temas”, cuenta el guitarrista Alejandro Bordas sobre el trabajo creativo e interpretativo que realizan juntos hace más de siete años. “Somos los propios compositores del tango nuevo. Por eso el tango está vivo, porque seguimos siendo gente inquieta que sigue componiendo, atravesados por el presente, claro. No va a ser el tango de los '40. Pero celebro que sigamos componiendo”, sostiene el también compositor y director del grupo Siniestra Tango.

Para Bordas, el tango y el fado “tienen ambos una llevada muy nostálgica”. “Quizás el fado está más cercano a la milonga campera que al tango en sí. Y si me voy un poco más, me atrevo a decir que el fado tiene una identidad súper propia. Porque si lo identitario de cada género es la paráfrasis rítmico-melódica y los modelos rítmicos de acompañamiento, esos dos puntos son lo que hacen al fado, a la milonga, al tango”, analiza el músico. “Los y las fadistas dicen que es un destino cantar un fado, que se lleva en el corazón y en la boca”, señala Beorlegui. “Ser fadista es como una misión, un mandato. Hace poco un integrante argentino de la comunidad portuguesa que siempre viene a los shows me dijo 'lo tuyo es una misión'. Y un poco me lo tomo así”, dice y revela que este año lanzará un disco titulado Encuentro Amalia Gardel, con Nacho Cabello y un músico de Portugal.

* La entrada es gratuita (solo con reserva previa) y se puede gestionar online: https://cck.gob.ar/events/karina-beorlegui-y-alejandro-bordas/