La mujer que denunció por abuso sexual y secuestro al abogado Mariano Mera Alba, hijo del exministro del Interior Julio Mera Figueroa, detenido el martes tras permanecer casi tres años prófugo, aseguró que espera "justicia" y que desea que el acusado "sufra" y "sienta" todo lo que ella pasó.

Para Yesica, la denunciante, el horror comenzó el día que fue a la casa de Alba a vivir junto a sus hijas menores de edad con la esperanza de conseguir un trabajo en la Municipalidad de Merlo. Según detalló, llegó a estar "alrededor de un año viviendo en su casa con la promesa de este trabajo que nunca llegó", un tiempo en el que soportó montones de humillaciones, abusos y explotación laboral.

"Él me violó, todavía me cuesta decirlo, y después de ese hecho yo me escapé", relató la mujer. "Pude salir de ahí, me fui con mucho miedo, no quería denunciar por miedo a lo que me podía pasar, porque vi de lo que era capaz, hasta que vi a otra chica que lo había denunciado y entendí que mi testimonio era también muy importante", añadió.

Una vez que realizó la denuncia, tuvo que buscar un lugar donde vivir con sus hijas para estar a salvo. Yesica explicó que terminó parando en un refugio para víctimas de violencia de género, pero que aún allí fue localizada y secuestrada.

"Yo en ese entonces iba a la cancha de Boca, nunca creí que (Mera) tendría poder ahí. Me cita un muchacho que conocía de la cancha a la noche en La Boca y yo voy. Había miembros de la barra y aparece él con dos hombres y ahí entendí que estaban todos juntos, que eran cómplices y que no hicieron nada mientras yo gritaba, me golpeaban y me llevaban a rastras", recordó. La mujer dio a entender que Mera tuvo apoyo de la barra brava de Boca para poder secuestrarla y luego torturarla.

Mera Alba fue detenido el martes en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, partido de Moreno. Desde 2019, sobre él pesaba un pedido de captura internacional por secuestro y abuso sexual.

Por este hecho el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 10 condenó en mayo del año pasado a cinco años y seis meses de prisión a dos hombres que privaron de su libertad a la mujer para que cambie su declaración.