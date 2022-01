Una clase virtual en un curso del Centro de Estudios Superiores de San Ángel (CESSA), en México, derivó en un comentario antisemita que se viralizó.

La profesora buscaba crear un buen clima con los alumnos a través de chistes cuando, después del que contó una estudiante, la profesora aportó el suyo, que banalizó el Holocausto.

"Pongan atención, ¿qué diferencia hay entre una pizza y un judío?”, preguntó la profesora Irene García Méndez, quien remató así su intervención: "Que la pizza no grita cuando la meten al horno”. La docente se río, pero ninguno de sus alumnos la acompañó.

De hecho, una estudiante llamada Nahomi, le dijo que “está demasiado de mal gusto su chiste”. La respuesta de García Méndez fue: “¡Es fuerte!”. Pero Nahomi la cortó: “Sí y se lo digo de verdad, como judía, se me hace demasiado mal gusto su chiste. Asumo mi falta y me voy a retirar de su clase, muchas gracias.”

La joven se desconectó mientras la profesora trataba de justificarse. “Entiendo su disgusto perfectamente, pero podemos entender que hay diferentes características y diferentes formas de ayudar y lo estábamos tomando de una forma agradable, no es necesario llegar a estos grados”, adujo. Y añadió: "Este evento, totalmente desde mi punto de vista, está fuera de lugar. Si alguien le puede decir a su compañera que se una, por favor, no pasa nada, porque no quiero que se pierda la clase.”

El video circuló por Twitter, donde hubo una catarata de críticas. Solo un tuitero trató de bajar el tono del entredicho: “Creo que es un chiste muy malo y fuera de contexto. Yo no pediría que la corran, pero sí que pida una disculpa y analice que no puede ir por la vida haciendo ese tipo de chistes. Mas como profesora”.

El incidente obligó a que el CESSA tomara cartas en el asunto. Su rector sacó un comunicado en el cual afirmó que la institución no compartía el pensamiento de la profesora y se disculpó con la comunidad judía.

"Refrendo mi compromiso para mantener un ambiente de respeto, diversidad e inclusión dentro de nuestra institución y hacia todos los miembros de nuestra Comunidad Universitaria", concluye el texto firmado por Alfonso Guerrero Arteaga.

El episodio se produjo el mismo día en que se cumplen ochenta años de la Conferencia de Wannsee, la reunión del alto mando alemán nazi que ordenó el traslado masivo de judíos confinados en getos hacia campos de exterminio, una decisión, la llamada "Solución final", que costó la vida de más de seis millones de personas.