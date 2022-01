El primero en anunciar y hacer realidad el pago de un bono de fin de año excepcional de $20.000 para los trabajadores de la administración pública fue el gobierno nacional. Días más tarde, ya entrado 2022, el gobernador Gustavo Sáenz anunció que haría lo mismo para los empleados provinciales pero en dos tramos de $10.000 que comenzarán a pagarse a partir del 26 de enero.

Pero esa determinación dejó mal parados a los intendentes que, sin haberlo previsto en su presupuesto y con las arcas aún vacías a comienzos de año, comenzaron a recibir los reclamos de los gremios municipales. Es por eso que la semana pasada pidieron una reunión urgente con el mandatario provincial para que les arroje un salvavidas económico luego de haber tomado una decisión que los dejó sin respuestas desde lo económico.

El miércoles varios integrantes de la comisión directiva del Foro de Intendentes, que representa a los 60 municipios salteños, fueron recibidos por el gobernador y varios de sus funcionarios, entre ellos el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, y el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes.

Según relató el presidente del Foro, Daniel Moreno, les aseguraron que en los próximos días les girarán unos $115 millones con los que se logrará hacer frente a la mitad de lo que la provincia les pagará a sus trabajadores. Es decir, unos $10.000 por cada uno de los más de 11.500 empleados que se contabilizan en todas las localidades.

“El problema arrancó con el bono de Nación, que después pasó a provincia y que claramente repercutió en los municipios”, declaró el intendente de Vaqueros, quien reconoció que los intendentes ya traen “un problema que es de arrastre pero es entendible, porque la gente necesita plata”.

Si bien aclaró que todos los municipios tienen distintas realidades y que cada uno podrá afrontar ese aporte extraordinario de diferente manera, aseguró que todos necesitarán de la ayuda de la provincia. “Nosotros entregamos una nota el viernes de la semana pasada y ayer (por el miércoles) nos reunimos con el gobernador, y nos dijo que va a colaborar con esa plata”, explicó Moreno. “Después veremos cómo hacer cada uno para acercarnos más a los $20.000”, añadió.

En ese sentido, adelantó que ya habló con algunas delegadas gremiales de su municipio para contarles que en Vaqueros el bono sería de $15.000, “otros podrán pagar $10.000 o lo que puedan, de acuerdo a la realidad de cada uno”.

La ciudad de Salta va por más

Los representantes de la intergremial que nuclea a SIMUSA, ADEMUS y ATE, se llevaron la promesa de la secretaria de Gobierno Municipal, Frida Fonseca, de que gestionará a través de la provincia los $80 millones que necesita el municipio para hacer frente a ese bono, tal y como se pagará a los administrativos provinciales.

Los dirigentes, habían acordado el martes volver a reunirse el jueves por la mañana con el secretario de Hacienda, Daniel Amador, sin embargo, fueron recibidos finalmente por Fonseca, quien les pidió un cuarto intermedio hasta el martes 25 bajo el argumento de que el municipio no tiene previsión presupuestaria para afrontar el pago y que la recaudación impositiva de enero fue muy pobre.



La funcionaria les comentó que Bettina Romero tenía previsto reunirse con el Ejecutivo provincial para solicitar una asistencia financiera y hacer frente al bono, pero no pudo concurrir porque estuvo aislada por covid. A la vez que indicó que el municipio necesitará unos $80 millones para pagar el bono de fin de año de $20 mil a los más de 4.000 empleados municipales de la ciudad de Salta.

“Cada uno puede hacer lo que quiera, yo no quiero opinar porque no sé cuáles serán sus internas y cómo estarán jugando”, dijo a Salta/12 el presidente del Foro de Intendentes, con respecto a lo que anunció la secretaria de Gobierno municipal de la ciudad capital, de solicitar a la provincia el total del bono para afrontar el pago de los municipales capitalinos.



“Amador se había comprometido a recibirnos, pero al final no quiso y nos terminó recibiendo Fonseca, que nos dijo que recién tomaba conocimiento de la situación y nos pidió un cuarto intermedio hasta el martes”, contó el delegado de ATE, Edgardo Guaymás, “ellos están haciendo trámites con provincia para gestionar la plata porque dicen que el municipio no puede afrontar el pago”, agregó. “Sáenz también fue intendente y sabe que al dar ese aporte a los trabajadores de la provincia ahora tiene que ayudar a los municipios de toda la provincia para que sea justo”, razonó.

No obstante ello, afirmó que el mismo martes convocarán a una asamblea “porque si no hay una respuesta satisfactoria y que sea cumplir con la totalidad del bono, comenzaremos con las medidas de fuerza”.

Sobre lo que vendrá en torno a las paritarias 2022, Guaymás recordó que la intergremial rechazó las paritarias que se firmaron hace algo más de un mes con la intendenta porque no alcanza a cubrir la inflación, “en la provincia cerraron en 51% y el municipio llegó al 43%, cuando la inflación fue del 50,9%”. Por eso sostuvo que no habrá diálogo “si primero no hay equiparación salarial”.