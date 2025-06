La familia de Juliana Marins, la joven brasilera que se encontraba atrapada entre las rocas de un volcán de Indonesia desde el pasado sábado, confirmó la peor noticia: este martes, tras varios intentos, los equipos de rescate lograron acceder a la zona en la que se encontraba la senderista pero ya era tarde, ya que la hallaron sin vida.

“Hoy, un equipo de rescate consiguió llegar hasta el lugar donde estaba Juliana Marins. Con intensa tristeza, informamos que ella no resistió. Seguimos muy agradecidos por todas las oraciones, mensajes de cariño y apoyo que hemos recibido”, dice el comunicado difundido por la cuenta @resgatejulianamarins, que administran los familiares de la joven.

El pasado 21 de junio, Juliana realizaba senderismo en el volcán Rinjani, en Lombok, con el apoyo de una empresa de turismo, cuando se precipitó unos 300 metros desde de un acantilado que rodea el camino junto al cráter del volcán. Tras la caída, la mujer quedó muy debilitada, sin poder moverse, atrapada en una grieta entre las rocas, sin comida y sin bebida.



Según aseguraron las autoridades del Parque Nacional de Gunung Rinjani, de la actividad de senderismo participaban otros seis turistas asistidos por guías. “Juliana estaba en el grupo, pero se cansó mucho y pidió parar un rato. Siguieron adelante y el guía no la acompañó”, dijo Mariana, hermana de la joven, quien denunció que fue en ese momento cuando ocurrió la caída.

El guía a cargo de Juliana, Ali Musthofa, de 20 años, aseguró que no abandonó a la joven sino que solo se adelantó “tres minutos” en el camino.

“No la dejé, pero esperé tres minutos delante de ella. Después de unos 15 o 30 minutos, no apareció. La busqué en el lugar de descanso final, pero no la encontré. Le dije que la esperaría más adelante. Le dije que descansara. Me di cuenta (de que se había caído) cuando vi la luz de una linterna en un barranco de unos 150 metros de profundidad y oí la voz de Juliana pidiendo ayuda. Le dije que la ayudaría. Intenté desesperadamente decirle que esperara la ayuda”, declaró a O Globo el guía, que suele subir al Rinjani dos veces por semana.

Luego, Musthofa llamó a la empresa de turismo para informar del accidente y solicitar auxilio. "Llamé a la organización donde trabajo, ya que no era posible ayudar a una profundidad de unos 150 metros sin equipo de seguridad. Informaron al equipo de rescate sobre la caída de Juliana y, tras recibir la información, se apresuraron a ayudar y preparar el equipo necesario para el rescate", afirmó.

Desde la caída de Juliana, un total de seis equipos de rescate trabajaron en condiciones meteorológicas complicadas para intentar localizarla, con el apoyo de dos helicópteros y de diferentes equipos, como una perforadora industrial. Recién este martes, uno de los equipos que descendió la ladera de la región conocida como Cemara Nunggal, entre 2600 y 3000 metros sobre el nivel del mar, pudo dar con el cuerpo, que se encontraba sin vida.

El lugar donde cayó la joven es una zona rocosa e inestable en el sendero que conecta Pelawangan Sembalun con la cima del monte Rinjani. Considerado uno de los puntos más peligrosos del camino, el sitio combina pendientes pronunciadas y terreno inestable, lo que lo hace vulnerable a accidentes incluso con guías presentes.

La caminata al Monte Rinjani se considera una de las más difíciles para los turistas en Indonesia. Los paquetes turísticos ofrecen opciones de caminatas de dos, tres e incluso cuatro días en la región.

Juliana Marins, oriunda, de Niterói, una ciudad de la Región Metropolitana de Río de Janeiro, es licenciada en Publicidad y Propaganda por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). También es bailarina profesional de pole dance y realiza presentaciones artísticas.

Anteriormente, pasó dos meses en Egipto durante sus estudios universitarios y trabajó en la producción de un canal de televisión dedicado a los deportes extremos. Según contó su hermana Mariana, Juliana ha estado viajando de mochilera en Asia desde febrero pasado y había visitado Vietnam, Tailandia y Filipinas.